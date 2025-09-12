Asia Cup 2025: टीम इंडियाचा अव्वल फॉर्म, नेट रनरेट पाहून चाहत्यांनाही बसला धक्का; बघा पॉइंट्स टेबलची सद्यस्थिती

आशिया कप 2025 ला 9 सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 3 सामने पार पडले आहेत. ग्रुप-ए मध्ये 1 तर ग्रुप-बी मध्ये 2 सामने खेळले गेले आहेत. या सामन्यांनंतर भारतीय संघाने ग्रुप-ए मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आहे आणि त्यांचा नेट रनरेट पाहून सर्वच थक्क झाले आहेत.
सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने यूएईविरुद्ध पहिलाच सामना एकतर्फी 9 गडी राखून जिंकला. भारतीय गोलंदाजांनी यूएईचा डाव केवळ 57 धावांवर गुंडाळला. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाने हा लक्ष्य फक्त 4.3 षटकांत गाठला. या दणदणीत विजयामुळे भारताला 2 गुण मिळालेच, शिवाय त्यांचा नेट रनरेट तब्बल 10.483 इतका झाला आहे. सध्या भारत ग्रुप-ए मध्ये अव्वल स्थानावर आहे, तर यूएई शेवटच्या स्थानी आहे. पाकिस्तान आणि ओमान यांनी अजून स्पर्धेत एकही सामना खेळलेला नाही.
ग्रुप-बी मध्ये अफगाणिस्तानने शानदार सुरुवात केली आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांनी हाँगकाँगला तब्बल 94 धावांनी हरवून 2 गुण मिळवले आणि पहिल्या स्थानावर कब्जा केला. त्यांचा नेट रनरेट 4.7 इतका आहे. बांगलादेशनेदेखील आपला पहिला सामना जिंकत 2 गुण मिळवले. त्यांनी हाँगकाँगवर 7 गडी राखून विजय मिळवला, मात्र त्यांचा नेट रनरेट फक्त 1.001 आहे. हाँगकाँगला मात्र सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला असून ते ग्रुप-बी मध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहेत. श्रीलंकेचा पहिला सामना 13 सप्टेंबरला बांगलादेशविरुद्ध होणार आहे.
दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघांना सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळणार असल्याने पुढील सामने अधिक रोमहर्षक ठरणार आहेत. भारताने पहिल्याच विजयात दमदार स्टेटमेंट दिलं असून आगामी सामन्यांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
एकूण 3 सामने – ग्रुप-ए मध्ये 1 आणि ग्रुप-बी मध्ये 2 सामने झाले आहेत.
टीम इंडिया अव्वल स्थानी आहे.
भारताने यूएईविरुद्ध सामना खेळून 9 गडी राखून विजय मिळवला.