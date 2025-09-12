English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup 2025: टीम इंडियाचा अव्वल फॉर्म, नेट रनरेट पाहून चाहत्यांनाही बसला धक्का; बघा पॉइंट्स टेबलची सद्यस्थिती

Asia Cup 2025: आशिया कपमध्ये आतापर्यंत तीन सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये एक सामना ग्रुप अ मध्ये आणि दोन सामने ग्रुप ब मध्ये खेळले गेले आहेत.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 12, 2025, 10:58 AM IST
आशिया कप 2025 ला 9 सप्टेंबरपासून सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 3 सामने पार पडले आहेत. ग्रुप-ए मध्ये 1 तर ग्रुप-बी मध्ये 2 सामने खेळले गेले आहेत. या सामन्यांनंतर भारतीय संघाने ग्रुप-ए मध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आहे आणि त्यांचा नेट रनरेट पाहून सर्वच थक्क झाले आहेत.

टीम इंडियाचा धमाकेदार विजय

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारताने यूएईविरुद्ध पहिलाच सामना एकतर्फी 9 गडी राखून जिंकला. भारतीय गोलंदाजांनी यूएईचा डाव केवळ 57 धावांवर गुंडाळला. प्रत्युत्तरात टीम इंडियाने हा लक्ष्य फक्त 4.3 षटकांत गाठला. या दणदणीत विजयामुळे भारताला 2 गुण मिळालेच, शिवाय त्यांचा नेट रनरेट तब्बल 10.483 इतका झाला आहे. सध्या भारत ग्रुप-ए मध्ये अव्वल स्थानावर आहे, तर यूएई शेवटच्या स्थानी आहे. पाकिस्तान आणि ओमान यांनी अजून स्पर्धेत एकही सामना खेळलेला नाही.

ग्रुप-बी मध्ये अफगाणिस्तानचा दबदबा

ग्रुप-बी मध्ये अफगाणिस्तानने शानदार सुरुवात केली आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांनी हाँगकाँगला तब्बल 94 धावांनी हरवून 2 गुण मिळवले आणि पहिल्या स्थानावर कब्जा केला. त्यांचा नेट रनरेट 4.7 इतका आहे. बांगलादेशनेदेखील आपला पहिला सामना जिंकत 2 गुण मिळवले. त्यांनी हाँगकाँगवर 7 गडी राखून विजय मिळवला, मात्र त्यांचा नेट रनरेट फक्त 1.001 आहे. हाँगकाँगला मात्र सुरुवातीच्या दोन्ही सामन्यांत पराभव पत्करावा लागला असून ते ग्रुप-बी मध्ये चौथ्या क्रमांकावर आहेत. श्रीलंकेचा पहिला सामना 13 सप्टेंबरला बांगलादेशविरुद्ध होणार आहे.

सुपर-4 साठी शर्यत रंगणार

दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघांना सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळणार असल्याने पुढील सामने अधिक रोमहर्षक ठरणार आहेत. भारताने पहिल्याच विजयात दमदार स्टेटमेंट दिलं असून आगामी सामन्यांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.

FAQ

Q1: आतापर्यंत आशिया कप 2025 मध्ये किती सामने खेळले गेले आहेत?

 एकूण 3 सामने – ग्रुप-ए मध्ये 1 आणि ग्रुप-बी मध्ये 2 सामने झाले आहेत.

Q2: ग्रुप-ए मध्ये सध्या पहिल्या स्थानावर कोणता संघ आहे?

 टीम इंडिया अव्वल स्थानी आहे.

Q3: भारताने पहिला सामना कोणाविरुद्ध खेळला आणि निकाल काय लागला?

 भारताने यूएईविरुद्ध सामना खेळून 9 गडी राखून विजय मिळवला.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

