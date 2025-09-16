English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Asia Cup Points Table : भारताचं स्थान निश्चित, पाकिस्तानवर टांगती तलवार, पाहा सुपर 4 चं समीकरण

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 स्पर्धा अत्यंत रोमांचक वळणावर आली असून येत्या काही दिवसात सुपर 4 चे संघ मिळतील. तेव्हा सध्या पॉईंट्स टेबलचं गणित कसं आहे सुपर 4 मध्ये कोणत्या संघांचं स्थान जवळपास निश्चित आहे याविषयी जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Sep 16, 2025, 01:43 PM IST
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup Points Table : आशिया कप 2025 स्पर्धेचे (Asia Cup 2025) 8 सामने खेळवले गेले असून ही स्पर्धा आता अधिकच रोमांचक होऊ लागली आहे. सोमवारी यूएईने ग्रुप ए मधील ओमान संघाला 42 तर ग्रुप बी मध्ये श्रीलंकेने हॉंगकॉंगला 4 विकेट्सने पराभूत केले. स्पर्धेतील सलग दोन सामन्यात पराभव झाल्यामुळे ओमान आणि हॉंगकॉंग हे दोन संघ आशिया कपच्या सुपर 4 रेसमधून बाहेर पडले आहेत. आता ग्रुप स्टेज सामन्यांमध्ये केवळ 4 सामने शिल्लक असून यातील तीन सामन्यांचे निकाल हे अत्यंत महत्वाचे आहेत. यूएई आणि पाकिस्तानवरील (UAE VS PAK) विजयानंतर टीम इंडियाने सुपर 4 मधील त्यांचं स्थान निश्चित केलंय. तर ओमान संघाच्या पराभवाने पाकिस्तान संघाला करो या मरो च्या स्थितीत पोहोचवलं आहे. 

ग्रुप ए सुपर 4 चं समीकरण : 

रविवारी 14 सप्टेंबर रोजी भारताने पाकिस्तानवर 7 विकेटने जबरदस्त विजय मिळवला. ज्यामुळे आधी यूएई आणि नंतर पाकिस्तानवरील विजयामुळे त्यांची पॉईंट्स टेबलमधील जागा निश्चित झाली. ओमानवरील विजयामुळे यूएईने आशिया कपमधील आपलं आव्हान अजून कायम ठेवलं. आता पाकिस्तानच्या बरोबरीने त्यांचे दोन अंक झाले आहेत. सध्या पॉईंट्स टेबलमध्ये भारत 4 पॉईंट्सने नंबर 1 वर तर पाकिस्तान 2 पॉईंट्सने नंबर 2 वरती तर यूएईचा संघ 2 पॉईंट्सने नंबर 3 वर आहे. तर ओमानच्या खात्यात शुन्य पॉईंट्स आहेत. 17 डिसेंबर रोजी यूएई विरुद्ध पाकिस्तान सामना अत्यंत महत्वाचा असेल कारण या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवेल आणि भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल. शुक्रवारी भारताचा सामना ओमान विरुद्ध होणार आहे, परंतु या सामन्याच्या निकालाचा कोणताही परिणाम सुपर ४ च्या क्वालीफिकेशनवर होणार नाही. 

हॉंगकॉंगने खातंच उघडलं नाही : 

श्रीलंकेविरुद्ध पराभूत झाल्यावर हॉंगकॉंग संघ आशिया कपच्या सुपर 4 रेस मधून बाहेर पडलाय. त्यामुळे ग्रुप ए मधून ओमान संघ तर ग्रुप बी मधून हॉंगकॉंग संघ यांचं आव्हान आता संपुष्ठात आलंय. ग्रुप बीमध्ये सुपर 4 मध्ये पोहोचण्यासाठी श्रीलंका, बांग्लादेश आणि अफगानिस्तान यांच्यात मोठी स्पर्धा आहे. श्रीलंका संघाने 4 पॉईंट्स सह सुपर 4 मध्ये जागा जवळपास निश्चित केलीये तर अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश हे दोन संघ 2 पॉईंट्स सह दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानी आहेत. 

सुपर 4 मधील तीन जागांसाठी 5 संघ शर्यतीत : 

पाकिस्तान : 17 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावा लागेल. 

यूएई: 17 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यात विजय मिळवावा लागेल. 

अफगानिस्तान: 16 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यात बांग्लादेशला पराभूत करावं लागेल. 18 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेला एवढ्या मोठ्या अंतराने हरवावं लागेल नेट रन रेटने ते सर्वोच्च स्थानी येतील.  

श्रीलंका:  16 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तान बांगलादेशला हरवेल अशी अपेक्षा आहे. जर तसे झाले नाही तर श्रीलंकेला 18 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानला हरवावे लागेल किंवा अफगाणिस्तान संघ जिंकला तरी त्यांचा नेट रन रेट त्यांना पहिल्या दोनमध्ये ठेवेल अशी आशा करावी लागेल.

बांग्लादेश :  16 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानला हरवा आणि नंतर 18 सप्टेंबर रोजी श्रीलंका अफगाणिस्तानला हरवेल किंवा नेट रन रेटमुळे ते पहिल्या दोनमध्ये राहील अशी आशा आहे.

FAQ : 

सुपर 4 मध्ये कोणता संघ निश्चित झाला आहे?

टीम इंडियाने ग्रुप ए मधील यूएई आणि पाकिस्तानवरील विजयानंतर सुपर 4 मधील आपलं स्थान निश्चित केलं आहे.

ग्रुप ए मधील कोणता सामना सुपर 4 साठी निर्णायक आहे?

17 सप्टेंबर रोजी होणारा पाकिस्तान विरुद्ध यूएई हा सामना निर्णायक आहे. या सामन्यात विजयी होणारा संघ 4 पॉईंट्स मिळवून भारतासोबत सुपर 4 मध्ये प्रवेश करेल.

कोणते संघ सुपर 4 च्या शर्यतीतून बाहेर पडले आहेत?

ग्रुप ए: ओमान
ग्रुप बी: हॉंगकॉंग

 

