English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आशिया कपच्या प्रोमोमुळे निर्माण झाला वाद, असं यात नेमकं काय? फॅन्सने बहिष्कार टाकण्याची दिली धमकी

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होणार असून यासंदर्भातील एक प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे. पण यामुळे फॅन्स नाराज झाले असून बहिष्कार टाकण्याची मागणी करत आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Aug 28, 2025, 03:23 PM IST
आशिया कपच्या प्रोमोमुळे निर्माण झाला वाद, असं यात नेमकं काय? फॅन्सने बहिष्कार टाकण्याची दिली धमकी
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ला (Asia Cup 2025) पुढील महिन्यापासून सुरुवात होणार आहे. यंदाची स्पर्धा यूएईच्या दुबई आणि अबुदाबी या दोन शहरांमध्ये खेळवण्यात येणार असून सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर हे सामने लाईव्ह पाहता येणार आहेत. आशिया कपमध्ये 14 सप्टेंबर रोजी भारत - पाकिस्तान सामना सुरु खेळवण्यात येईल. तेव्हा या संदर्भातील काही प्रोमो सोनी स्पोर्ट्सवर दाखवण्यात येत आहेत, ज्यात सूर्यकुमार यादव, शाहीन आफ्रिदी आणि वीरेंद्र सेहवाग सुद्धा दिसतोय. परंतू या प्रोमोमुळे नवा वाद निर्माण झाला असून फॅन्स या सामन्यावर बहिष्कार डाकण्याची मागणी करत आहेत. 

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोमोमध्ये नेमकं काय?

सोनी स्पोर्ट्सवर दाखवण्यात येणाऱ्या प्रोमोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात 14 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 मध्ये होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्याचा रोमांच आणि उत्सुकतता वाढवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे. मात्र हा प्रोमो रिलीज झाल्यापासून सोशल मीडियावर तुफान उठलंय. फॅन्स नाराजी व्यक्त करत असून कमेंट्स करत आपला राग व्यक्त करत आहेत. 22 एप्रिल रोजी पहलगाममध्ये भारतीय पर्यटकांवर दहशतवाद्यांकडून झालेल्या हल्ल्यात 26 नागरिक मृत्युमुखी पडले. त्यापाश्ववभूमीवर फॅन्स आणि काही विशेष व्यक्तींनी आशिया कपच्या या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी केली आहे. 

चाहत्यांनी आता सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर सुद्धा बहिष्कार टाकण्यासाठी आवाज उठवला आहे. बीसीसीआय आणि सेहवाग भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचे प्रमोशन करत असल्याने त्यांच्यावरही टीका होत आहे. स्पर्धेपूर्वी प्रोमोमध्ये सेहवागने पुन्हा एकदा भारत आशिया कप जिंकेल अशी आशा व्यक्त केली आहे. 'आपण वर्ल्ड चॅम्पियन आहोत. नुकताच वर्ल्ड कप आणि टी-20 वर्ल्ड कप सुद्धा जिंकला आहे. मला खात्री आहे की आम्ही आशिया कपमधील सर्वोत्तम संघ आहोत. आशा आहे की आम्ही आशिया कप जिंकू', असे सेहवागने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये म्हटले आहे.

आशिया कपमध्ये भारताचे सामने कधी? 

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल.

हेही वाचा : रडीचा डाव... पराभूत झाल्याने थेट रंगावरुन टीका! म्हणाली, ''नो क्लास...नो...'; US ओपनमधला Video Viral

 

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ :  

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा आणि रिंकू सिंह.

स्टॅण्डबाय खेळाडू : यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्धकृष्णा, ध्रुव जुरेल, रियान पराग

FAQ :

आशिया कप 2025 कधी आणि कुठे होणार आहे?

आशिया कप 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबर 2025 पासून संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मधील दुबई आणि अबुदाबी या दोन शहरांमध्ये होणार आहे.

आशिया कप 2025 चे सामने कुठे पाहता येतील?

आशिया कप 2025 चे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाइव्ह पाहता येतील.

भारताचे आशिया कप 2025 मधील सामने कधी होणार आहेत? 

पहिला सामना: 10 सप्टेंबर 2025 रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) विरुद्ध.  
दुसरा सामना: 14 सप्टेंबर 2025 रोजी पाकिस्तान विरुद्ध.  
तिसरा ग्रुप स्टेज सामना: 19 सप्टेंबर 2025 रोजी ओमान विरुद्ध.

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsIND vs Pak

इतर बातम्या

'ठाकरेंच्या कृपेने फडणवीस मुंबईमध्ये वावरत आहेत, नाहीत...

महाराष्ट्र बातम्या