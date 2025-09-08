उद्या पासून आशिया कपला सुरुवात, भारताचे सामने कधी? पाहा संपूर्ण डिटेल्स एका क्लिकवर

Asia Cup 2025 : मंगळवार 9 सप्टेंबर 2025 पासून आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. यंदा आशिया कपचे सामने दुबई आणि अबुदाबीच्या स्टेडियमवर खेळवली जाणार असून स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल. मंगळवारी आशिया कपचा पहिला सामना अफगाणिस्तान आणि हॉंगकॉंग यांच्यात होईल. यंदा स्पर्धेत एकूण 8 संघांचा समावेश असून यांना ग्रुप ए आणि बी मध्ये विभागण्यात आलं आहे. मंगळवार पासून स्पर्धेचा थरार रंगणार असून यांच्यातील दोन फायनलिस्ट संघांमध्ये 25 सप्टेंबर रोजी सामना खेळवण्यात येईल.
भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत.
10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान
या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल.
आशिया कप 2025 च्या सामन्यांचं लाईव्ह टेलिकास्ट सोनी स्पोर्ट्स चॅनलवर होईल. तर ऑनलाईन युझर्स सोनी ऍप तसेच वेबसाईटवर या सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग पाहू शकतात. भारतातील फ्री डिश वापरणारे प्रेक्षक डीडी स्पोर्ट्सवर सामना मोफत पाहू शकतील. मल्टीनेशनल स्पर्धांमध्ये, डीडी स्पोर्ट्स भारताच्या सामन्यांव्यतिरिक्त महत्त्वाचे सामने मोफत दाखवते.
हेही वाचा : IND VS UAE : तब्बल 16 भारतीय खेळाडू मैदानात, कर्णधार मात्र पाकिस्तानचा; आशिया कपमध्ये पाहायला मिळणार अजब सामना
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आशिया कप 2025 चे सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होणार आहेत. सुरुवातीला हे सामने संध्याकाळी 7: 30 वाजता सुरु होणार होते, परंतु आता यूएईमधील हवामान हे गरम असल्याने परिस्थिती लक्षात घेऊन सामन्यांच्या वेळेमध्ये बदल करण्यात आलेले आहेत. वेळेत बदल करण्यासाठी ब्रॉडकास्टरना विनंती करण्यात आली होती, ही विनंती स्वीकारण्यात आली आहे.
आशिया कप 2025 चा पहिला सामना कोणत्या संघांमध्ये होईल?
पहिला सामना 9 सप्टेंबर 2025 रोजी अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यात होईल.
आशिया कप 2025 मध्ये किती संघ सहभागी आहेत?
स्पर्धेत एकूण 8 संघांचा समावेश आहे, जे ग्रुप A आणि ग्रुप B मध्ये विभागले गेले आहेत.
आशिया कप 2025 सामन्यांच्या वेळेत बदल का झाला?
यूएईमधील गरम हवामानामुळे सामन्यांची वेळ संध्याकाळी 7:30 वाजण्याऐवजी रात्री 8 वाजता करण्यात आली आहे. ब्रॉडकास्टरांनी ही विनंती स्वीकारली आहे.