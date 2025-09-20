टीम इंडियात होणार 2 महत्वाचे बदल, पाकिस्तान विरुद्ध सुपर-4 मॅचमध्ये अशी असेल भारताची प्लेईंग 11

IND VS PAK : आशिया कप 2025 ही स्पर्धा आता अत्यंत रोमांचक वळणावर आली असून ग्रुप स्टेजचे सर्व सामने होऊन यात टॉप करणारऱ्या 4 संघांमध्ये आता सुपर 4 चे सामने खेळवले जातील. आशिया कपच्या फायनलमध्ये पोहोचण्याच्या दृष्टीने हे सामने अत्यंत महत्वाचे असणार आहेत. सुपर 4 स्टेजमधील भारताचा पहिला सामना हा त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी असलेल्या पाकिस्तान विरुद्ध होणार आहे. रविवार 21 सप्टेंबर रोजी हा सामना होणार असून यात टीम इंडियात बदल होण्याची शक्यता आहे.
दुबईच्या आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेजचा सामान होणार असून रात्री 8 वाजता सामन्याला सुरुवात होईल. ओमान विरुद्ध झालेल्या ग्रुप स्टेजच्या शेवटच्या सामन्यात टीम इंडियात हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह यांना संधी देण्यात आली होती. मात्र पाकिस्तान विरुद्धच्या सामन्यात टीम इंडियात 2 बदल होण्याची शक्यता आहे. हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह या दोघांऐवजी स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.
टीम इंडियाच्या ओपनिंग फलंदाजीची जबाबदारी अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांच्यावर असेल तर कर्णधार सूर्यकुमार यादव फर्स्ट विकेट डाउन फलंदाजीसाठी उतरेल. त्यांच्यानंतर तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे आणि अक्षर पटेल असतील. भारतीय गोलंदाजी आक्रमणात वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती हे गोलंदाज असतील.
अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह.
भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.
आशिया कप 2025 च्या सुपर 4 स्टेजमध्ये कोणते संघ खेळणार आहेत?
सुपर 4 स्टेजमध्ये टॉप 4 संघ खेळणार आहेत, ज्यात भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे.
भारताच्या सुपर 4 मधील इतर सामने कधी आणि कोणाविरुद्ध आहेत?
24 सप्टेंबर 2025: बांगलादेशविरुद्ध, दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम
26 सप्टेंबर 2025: श्रीलंकेविरुद्ध, दुबई आंतरराष्ट्रीय स्टेडियम
भारताच्या संघात सुपर 4 साठी कोणते बदल होण्याची शक्यता आहे?
पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यासाठी हर्षित राणा आणि अर्शदीप सिंह यांच्या जागी जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.