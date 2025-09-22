Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: टीम इंडियाचे अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित? जाणून घ्या पॉइंट्स टेबलची स्थिती

Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 टप्प्यात भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट्सने मात करत पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. रविवारी दुबईत खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत 172 धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. मात्र, भारताने हे आव्हान सहज पार केलं आणि अंतिम फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं.
भारताच्या डावाची सुरुवातच आक्रमक झाली. अभिषेक शर्माने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत टोन सेट केला. त्याने 39 चेंडूत 74 धावा ठोकल्या, ज्यात 6 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. त्याला शुभमन गिलची चांगली साथ मिळाली. गिलने 28 चेंडूत 47 धावा (8 चौकार) काढत लय पकडली. शेवटी तिलक वर्माने नाबाद 30 धावा करून भारताला 19व्या षटकात विजय मिळवून दिला.
पाकिस्तानवरच्या विजयामुळे भारताचे सुपर-4 मध्ये 2 गुण झाले असून नेट रन रेटच्या आधारे तो पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.
बांगलादेशने शनिवारी श्रीलंकेला हरवून आपले पहिले दोन गुण मिळवले होते. पण भारताचा नेट रन रेट चांगला असल्याने तो अव्वल स्थानावर आहे.
सुपर-4 मध्ये दोन सामने जिंकणारी टीम जवळपास फायनल निश्चित करते. भारताने पाकिस्तानला हरवल्यानंतर आता बांगलादेशविरुद्धचा सामना निर्णायक ठरणार आहे.
रविवारीच्या सामन्यानंतर टीम इंडियाने केवळ पाकिस्तानवर मात केली नाही तर थेट पॉइंट्स टेबलमध्ये टॉपवर झेप घेतली. आता सगळ्यांच्या नजरा 24 सप्टेंबरच्या भारत-बांगलादेश सामन्याकडे लागल्या आहेत.
Q1. भारत-पाकिस्तान सुपर-4 सामना कोण जिंकला?
भारताने पाकिस्तानला 6 विकेट्सने हरवत सुपर-4 मध्ये आपली विजयी सुरुवात केली.
Q2. पाकिस्तानने किती धावांचं लक्ष्य दिलं होतं?
पाकिस्तानने पहिल्यांदा फलंदाजी करत भारतासमोर 172 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं.
Q3. भारतासाठी सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?
अभिषेक शर्माने 39 चेंडूत 74 धावा करून सर्वाधिक योगदान दिलं.
Q4. शुभमन गिलचा खेळ कसा होता?
गिलने 28 चेंडूत 47 धावा (8 चौकार) ठोकल्या आणि अभिषेकसोबत शतकी भागीदारी केली.
Q5. ताज्या पॉइंट्स टेबलमध्ये कोणती टीम पहिल्या क्रमांकावर आहे?
भारत 2 गुण आणि +0.689 नेट रन रेटसह पहिल्या क्रमांकावर आहे.