Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: आशिया कप 2025 च्या दुसऱ्या सुपर 4 सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा ६ विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यानंतर पॉइंट टेबलमध्ये प्रत्येक संघ कुठे आहे ते जाणून घ्या .   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 22, 2025, 01:05 PM IST
Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: टीम इंडियाचे अंतिम फेरीतील स्थान निश्चित? जाणून घ्या पॉइंट्स टेबलची स्थिती

Asia Cup 2025 Super-4 Points Table: आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 टप्प्यात भारताने पाकिस्तानवर 6 विकेट्सने मात करत पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान मिळवलं आहे. रविवारी दुबईत खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करत 172 धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. मात्र, भारताने हे आव्हान सहज पार केलं आणि अंतिम फेरीकडे मोठं पाऊल टाकलं.

भारताचा दमदार विजय

भारताच्या डावाची सुरुवातच आक्रमक झाली. अभिषेक शर्माने पहिल्याच चेंडूवर षटकार ठोकत टोन सेट केला. त्याने 39 चेंडूत 74 धावा ठोकल्या, ज्यात 6 चौकार आणि 5 षटकारांचा समावेश होता. त्याला शुभमन गिलची चांगली साथ मिळाली. गिलने 28 चेंडूत 47 धावा (8 चौकार) काढत लय पकडली. शेवटी तिलक वर्माने नाबाद 30 धावा करून भारताला 19व्या षटकात विजय मिळवून दिला.

सुपर-4 पॉइंट्स टेबलची सद्यस्थिती

पाकिस्तानवरच्या विजयामुळे भारताचे सुपर-4 मध्ये 2 गुण झाले असून नेट रन रेटच्या आधारे तो पहिल्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

  • भारत – 2 गुण, नेट रन रेट: +0.689
  • बांगलादेश – 2 गुण, नेट रन रेट: +0.121
  • श्रीलंका – 0 गुण, नेट रन रेट: -0.121
  • पाकिस्तान – 0 गुण, नेट रन रेट: -0.689

बांगलादेशने शनिवारी श्रीलंकेला हरवून आपले पहिले दोन गुण मिळवले होते. पण भारताचा नेट रन रेट चांगला असल्याने तो अव्वल स्थानावर आहे.

फायनलमध्ये भारताचं पाऊल?

सुपर-4 मध्ये दोन सामने जिंकणारी टीम जवळपास फायनल निश्चित करते. भारताने पाकिस्तानला हरवल्यानंतर आता बांगलादेशविरुद्धचा सामना निर्णायक ठरणार आहे.

पुढील सामने कधी?

  • पाकिस्तान vs श्रीलंका – 23 सप्टेंबर, अबू धाबी, रात्री 8 वाजता
  • भारत vs बांगलादेश – 24 सप्टेंबर, दुबई, रात्री 8 वाजता

रविवारीच्या सामन्यानंतर टीम इंडियाने केवळ पाकिस्तानवर मात केली नाही तर थेट पॉइंट्स टेबलमध्ये टॉपवर झेप घेतली. आता सगळ्यांच्या नजरा 24 सप्टेंबरच्या भारत-बांगलादेश सामन्याकडे लागल्या आहेत.

FAQ

Q1. भारत-पाकिस्तान सुपर-4 सामना कोण जिंकला?
भारताने पाकिस्तानला 6 विकेट्सने हरवत सुपर-4 मध्ये आपली विजयी सुरुवात केली.

Q2. पाकिस्तानने किती धावांचं लक्ष्य दिलं होतं?
पाकिस्तानने पहिल्यांदा फलंदाजी करत भारतासमोर 172 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं.

Q3. भारतासाठी सर्वाधिक धावा कोणी केल्या?
अभिषेक शर्माने 39 चेंडूत 74 धावा करून सर्वाधिक योगदान दिलं.

Q4. शुभमन गिलचा खेळ कसा होता?
गिलने 28 चेंडूत 47 धावा (8 चौकार) ठोकल्या आणि अभिषेकसोबत शतकी भागीदारी केली.

Q5. ताज्या पॉइंट्स टेबलमध्ये कोणती टीम पहिल्या क्रमांकावर आहे?
भारत 2 गुण आणि +0.689 नेट रन रेटसह पहिल्या क्रमांकावर आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

