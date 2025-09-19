Asia Cup 2025 Super 4 फेरीचे वेळापत्रक जाहीर, कधी असणार भारताचे पुढील सामने? जाणून घ्या

Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: आशिया कप 2025 आता अधिक रंगतदार होणार आहे. ग्रुप फेरी संपताच चार बलाढ्य संघांनी सुपर-4 मध्ये आपली जागा निश्चित केली आहे. 20 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या टप्प्यात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांग्लादेश यांच्यात थरारक लढती रंगणार आहेत. प्रत्येक संघाला तीन-तीन सामने खेळावे लागतील आणि सर्वोच्च दोन संघ अंतिम सामन्यात भिडतील.
भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.
संपूर्ण सुपर-4 टप्पा दुबई आणि अबूधाबी येथे रंगणार आहे. टी20 फॉरमॅटमुळे प्रत्येक सामन्यात चुरशीचा संघर्ष पाहायला मिळेल. ग्रुप ए मधून भारत आणि पाकिस्तानने आपली जागा पक्की केली, तर ग्रुप बी मधून श्रीलंका आणि बांग्लादेशने सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळवला आहे.
20 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध श्रीलंका (अबूधाबी)
21 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान (दुबई)
23 सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (दुबई)
24 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध भारत (दुबई)
25 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान (अबूधाबी)
26 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध श्रीलंका (दुबई)
Q1. आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 फेरीला कधी सुरुवात होणार?
सुपर-4 फेरीची सुरुवात 20 सप्टेंबर 2025 पासून होईल आणि 26 सप्टेंबरपर्यंत सामने खेळले जातील.
Q2. सुपर-4 मध्ये कोणते संघ पोहोचले आहेत?
भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांग्लादेश या चार संघांनी सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे.
Q3. सुपर-4 चे सामने कुठे खेळले जाणार आहेत?
सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम आणि अबूधाबी येथे खेळले जातील.
Q4. सुपर-4 मध्ये एकूण किती सामने होतील?
एकूण 6 सामने होतील. प्रत्येक संघ 3-3 सामने खेळेल.