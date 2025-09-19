English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Asia Cup 2025 Super 4 फेरीचे वेळापत्रक जाहीर, कधी असणार भारताचे पुढील सामने? जाणून घ्या

Asia Cup 2025 Super 4: 2025 आशिया कपच्या सुपर फोर फेरीची सुरुवात 20 सप्टेंबरपासून होणार आहे. या टप्प्यात प्रत्येक संघ तीन सामने खेळेल. टीम इंडियाचा सामना पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांगलादेशशी होईल.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 19, 2025, 12:26 PM IST
Asia Cup 2025 Super 4 Schedule: आशिया कप 2025 आता अधिक रंगतदार होणार आहे. ग्रुप फेरी संपताच चार बलाढ्य संघांनी सुपर-4 मध्ये आपली जागा निश्चित केली आहे. 20 सप्टेंबरपासून सुरू होणाऱ्या या टप्प्यात भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांग्लादेश यांच्यात थरारक लढती रंगणार आहेत. प्रत्येक संघाला तीन-तीन सामने खेळावे लागतील आणि सर्वोच्च दोन संघ अंतिम सामन्यात भिडतील.

भारतासाठी हाय-व्होल्टेज संघर्ष

भारतासाठी ही फेरी खास ठरणार आहे, कारण 21 सप्टेंबरला त्याला पुन्हा एकदा पाकिस्तानविरुद्ध मैदानात उतरावे लागेल. या लढतीला नेहमीप्रमाणे प्रचंड उत्सुकता लागली आहे. यानंतर 24 सप्टेंबरला भारताचा सामना बांग्लादेशशी, तर 26 सप्टेंबरला श्रीलंकेशी होईल. तिन्ही सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियमवर होणार आहेत.

सुपर-4 ची स्पर्धा कुठे होणार?

संपूर्ण सुपर-4 टप्पा दुबई आणि अबूधाबी येथे रंगणार आहे. टी20 फॉरमॅटमुळे प्रत्येक सामन्यात चुरशीचा संघर्ष पाहायला मिळेल. ग्रुप ए मधून भारत आणि पाकिस्तानने आपली जागा पक्की केली, तर ग्रुप बी मधून श्रीलंका आणि बांग्लादेशने सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळवला आहे.

सुपर-4 चे वेळापत्रक

20 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध श्रीलंका (अबूधाबी)

21 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध पाकिस्तान (दुबई)

23 सप्टेंबर: पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका (दुबई)

24 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध भारत (दुबई)

25 सप्टेंबर: बांग्लादेश विरुद्ध पाकिस्तान (अबूधाबी)

26 सप्टेंबर: भारत विरुद्ध श्रीलंका (दुबई)

FAQ

Q1. आशिया कप 2025 च्या सुपर-4 फेरीला कधी सुरुवात होणार?
 सुपर-4 फेरीची सुरुवात 20 सप्टेंबर 2025 पासून होईल आणि 26 सप्टेंबरपर्यंत सामने खेळले जातील.

Q2. सुपर-4 मध्ये कोणते संघ पोहोचले आहेत?
 भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका आणि बांग्लादेश या चार संघांनी सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे.

Q3. सुपर-4 चे सामने कुठे खेळले जाणार आहेत?
 सामने दुबई इंटरनॅशनल स्टेडियम आणि अबूधाबी येथे खेळले जातील.

Q4. सुपर-4 मध्ये एकूण किती सामने होतील?
 एकूण 6 सामने होतील. प्रत्येक संघ 3-3 सामने खेळेल.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

