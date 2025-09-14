भारत-पाक सामन्यासाठी अवघा तास शिल्लक असताना गौप्यस्फोट; सूर्यकुमारसह सर्व भारतीय खेळाडू...; दिग्गज खेळाडूचा खुलासा

India vs Pakistan Asia Cup: आशिया कपमधील भारत-पाकिस्तान सामन्यावरुन संपूर्ण देशभरात मतं व्यक्त केली जात आहेत. दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या पाकिस्तानविरोधात भारताने खेळू नये असं अनेकांचं मत आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांनीही आपलं मत परखडपणे मांडलं असून, भारताने हा सामना खेळू नये असं म्हटलं आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या जखमा ताज्या असतानाच भारत पाकिस्तानविरोधात खेळत असल्याने विरोधकांनीही केंद्र सरकारला धारेवर धरलं आहे.
या सामन्याबाबत, असा युक्तिवादही केला जात आहे की भारतीय संघ सुरेश रैना, हरभजन सिंग, शिखर धवन, युवराज सिंग, इरफान पठाण, युसूफ पठाण यांसारख्या अनुभवी वरिष्ठ खेळाडूंनी वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) मध्ये जे केलं होतं ते आता का केलं जात नाही? ते असे का करत नाहीत? सध्याच्या संघाचे खेळाडू बहिष्कार घालू शकत नाहीत का?
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या निषेधार्थ, इंडिया चॅम्पिअन्सने वर्ल्ड चॅम्पियन्स लिगमध्ये पाकिस्तान चॅम्पिअन्स संघासोबत सामना खेळण्यास नकार दिला. त्या भारतीय संघाचा भाग असलेल्या स्टार क्रिकेटर सुरेश रैना सध्याचा भारतीय संघ असं का करत नाही? असा प्रश्न विचारण्यात आला.
'आज तक'शी साधलेल्या संवादात रैना म्हणाला की, खरंतर, सरकारने संपूर्ण प्रकरणात मान्यता दिली आहे. बीसीसीआयने (भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ) दोन्ही देश केवळ बहु-राष्ट्रीय स्पर्धांमध्येच एकत्र खेळतील असंही स्पष्ट केलं आहे. दोन्ही देशांमध्ये कोणतीही द्विपक्षीय मालिका होणार नाही. आमच्या बाबतीत, ही एक प्रकारे खासगी मालिका होती, सर्व वरिष्ठ खेळाडू त्यात खेळत होते, जे बीसीसीआयच्या अंतर्गत येत नाहीत. अशा परिस्थितीत, आमच्या संघातील सर्व खेळाडू हरभजन सिंग, शिखर धवन, युवराज सिंग, इरफान पठाण, युसूफ पठाण आणि इतर सर्वांनी पाकिस्तानसोबत सामना न खेळण्याचा निर्णय घेतला होता.
पुढे म्हणाला की, "आशिया कप ही एक बहुराष्ट्रीय स्पर्धा असल्याने ती एसीसी (आशियाई क्रिकेट परिषद) अंतर्गत येते. अशा परिस्थितीत भारतीय संघ हा सामना खेळत आहे. लक्षात ठेवा की गेल्या काही वर्षांपासून आयसीसी (आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) स्पर्धांमध्ये भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांविरोधात खेळत आहे".
'चिन्नाथला' नावाने प्रसिद्ध असलेला रैना म्हणाला, "मला हे चांगलंच माहिती आहे की जर टीम इंडियाच्या खेळाडूंना आशिया कपमध्ये खेळण्याबद्दल वैयक्तिकरित्या विचारलं असतं, तर कोणीही आशिया कपमध्ये खेळलं नसतं. एकंदरीत, ही एक प्रकारची सक्ती आहे कारण बीसीसीआयने याला मान्यता दिली आहे. तसंच ही एसीसी स्पर्धा आहे.
रैनाने यावेळी असंही म्हटलं की भारत पाकिस्तानसोबत खेळत आहे याचे त्याला दुःख आहे. मला हे चांगलेच माहित आहे की जर सूर्याच्या नेतृत्वाखाली आशिया कप खेळणाऱ्या भारतीय संघातील कोणत्याही सध्याच्या खेळाडूला पाकिस्तानसोबत सामना खेळण्याबद्दल त्याचे वैयक्तिक मत विचारले गेले असते तर त्याने नकार दिला असता असा विश्वास व्यक्त केला.
FAQ
1) वादाची पार्श्वभूमी काय? मुख्य घटना कोणत्या?
पहलगाम हल्ला: एप्रिल २०२५ मध्ये पाकिस्तान समर्थित दहशतवाद्यांनी पहलगाम येथे हल्ला केला, ज्यात २६ लोक (सैनिक आणि नागरिक) मृत्यू पावले.
ऑपरेशन सिंदूर: भारताने प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तान आणि PoK मधील दहशतवादी तळांना लक्ष्य केले, ज्यामुळे चार दिवसांचा संघर्ष झाला. यात इंडस वॉटर ट्रीटी स्थगित करण्यात आली आणि व्यापार बंद झाला.
सामना जाहीर: एशिया कप ९ सप्टेंबरला सुरू झाला, आणि भारत-पाकिस्तान सामना ग्रुप A चा भाग आहे. सामन्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टात PIL दाखल झाली, ज्यात रद्द करण्याची मागणी केली गेली, पण न्यायालयाने नाकारली.
X वर पोस्ट्स दाखवतात की, पहलगाम पीडितांच्या पत्नी ऐशान्या द्विवेदी यांनी BCCI वर "खेळाडूंसाठी काहीच भावना नाही" असा आरोप केला आहे.
2) बहिष्काराच्या मागणीचे मुख्य कारणे कोणती?
राष्ट्रीय भावना: पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानशी सामना खेळणे सैनिकांच्या बलिदानाचा अपमान असल्याचे मत आहे. पहलगाम पीडितांच्या कुटुंबांनी म्हटले, "BCCI ला २६ मृत्यूंची काळजी नाही, कारण त्यांच्या कुटुंबातील कोणी गेले नाही."
राजकीय दबाव: शिवसेना (UBT), काँग्रेससारख्या विरोधकांनी "अनैतिक आणि नफ्यासाठी" असा आरोप केला. माजी खेळाडू केदार जाधव यांनी बहिष्काराची मागणी केली.
स्पॉन्सर आणि तिकीट्स: IPL फ्रँचायझी पंजाब किंग्सने पाकिस्तानचा उल्लेख न करता सामना जाहीर केला. दुबई स्टेडियमचे अर्धे तिकीट्स विकले गेले नाहीत, कारण किंमत ₹२.५ लाखांपर्यंत आहे आणि बहिष्काराच्या कॉल्समुळे.
इतर: काहींनी म्हटले की, सामना पाहणे म्हणजे पाकिस्तानला "गाठोडी पुरवणे" आहे. X वर पोस्ट्समध्ये "क्रिकेटरांनी काळ्या बँड घालून खेळावे" असे सुचवले आहे.
3) BCCI आणि सरकारची प्रतिक्रिया काय?
BCCI: "बहुपक्षीय स्पर्धेत सहभाग आवश्यक आहे. सामना रद्द केल्यास पाकिस्तानला पॉइंट्स मिळतील," असे BCCI सचिव देवजित सैकिया यांनी म्हटले. ते "अदृश्य बहिष्कार" करत आहेत – राजीव शुक्ला वगळता इतर अधिकाऱ्यांनी दुबईला जाणे टाळले.
सरकार: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले, "राष्ट्रीय अभिमानासाठी खेळावे लागेल." सुनील गावस्कर यांनी म्हटले, "सरकारचा निर्णय अंतिम आहे, खेळाडू फक्त पालन करतात."
स्पर्धा नियम: ICC आणि ACC नियमांनुसार, बहुपक्षीय इव्हेंटमध्ये सहभाग बंधनकारक आहे. सौरव गांगुली यांनी म्हटले, "दहशतवाद चूकीचा, पण खेळ चालू राहिला पाहिजे."