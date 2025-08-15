English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

सूर्या की गिल... आशिया कपमध्ये कोण असणार भारताचा कर्णधार? मोठी माहिती समोर

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 ही स्पर्धेची आता 9 सप्टेंबर पासून सुरुवात होणार आहे. यासाठी लवकरच टीम इंडियाची घोषणा होणार असून यात भारताचं नेतृत्व कोणाकडे असणार याबाबत मोठी माहिती समोर आली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Aug 15, 2025, 02:48 PM IST
सूर्या की गिल... आशिया कपमध्ये कोण असणार भारताचा कर्णधार? मोठी माहिती समोर
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) ही स्पर्धा यंदा टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून 9 सप्टेंबर पासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची लवकरच घोषणा करण्यात येईल. त्यापूर्वी भारतीय संघात कोणत्या खेळाडूंना स्थान दिलं जाईल याबाबत अनेक अपडेट्स समोर येत आहेत. असं असतानाच यंदा आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघाचं नेतृत्व कोण करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा टी20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार आहे. तर नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात 25 वर्षांचा शुभमन गिलने (Shubman Gill) देखील अतिशय उत्तमपणे टीम इंडियाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर भविष्याकडे पाहता गिलकडे तीनही फॉरमॅटचं कर्णधारपद द्यावं असं काही क्रिकेट जाणकारांचं मत आहे. तेव्हा आशिया कप 2025 मध्ये सूर्या आणि गिल यादोघांपैकी कोणता खेळाडू भारताचा कर्णधार असणार याबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे. 

आशिया कप 2025 मध्ये कोण असणार कर्णधार? 

या आठवड्याच्या सुरुवातीला माहिती समोर आली होती की, शुभमन गिलला आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व करण्यासाठी सांगितलं जाऊ शकतं.  पण आता एका ताज्या रिपोर्टमध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाने खुलासा केला आहे की, सूर्यकुमार यादव हाच भारताचा टी20 कर्णधार असेल. त्यामुळे टेस्ट कर्णधार शुभमन गिल हा टी २० फॉरमॅटमध्ये भारताचा कर्णधार बनेल या चर्चांना विराम लागला आहे. 

सर्वात महत्वाची माहिती समोर : 

रिपोर्टनुसार सूर्यकुमार यादव हा सध्या बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्ये आहे. पण १९ ऑगस्ट रोजी मुंबई होणाऱ्या बीसीसीआयच्या बैठकीसाठी तो बंगळुरूवरून मुंबईसाठी रवाना होईल. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 ला सुरु होणार आहे. 19 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियात कोणत्या खेळाडूंचं सिलेक्शन करावं यासाठी मुंबईत बैठक होणार आहेत. या बैठकीनंतर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पत्रकार परिषद घेतील. 

हेही वाचा : आशिया कप 2025 मध्ये 2 स्टार फलंदाजांना टीम इंडियात संधी नाही? समोर आलेल्या रिपोर्ट्सने फॅन्सना धक्का

 

अफवांवर पूर्णविराम : 

एका सूत्राने टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, '19 ऑगस्ट रोजी सिलेक्शन कमिटीच्या बैठकीत भारताचा टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव सुद्धा हजर राहणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी सूर्यावर हर्नियाची सर्जरी करण्यात आलेली होती त्यानंतर त्याला रिहॅबसाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये पाठवण्यात आलं. आता त्याच्या तब्येतीत सुधारणा झाली असून मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत त्याचा समावेश यावरून स्पष्ट होतं की सूर्यकुमार यादव हा आशिया कप  2025 साठी भारतीय संघाचा कर्णधार असेल'. 

FAQ : 

आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाचं नेतृत्व कोण करणार आहे?

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, सूर्यकुमार यादव हाच आशिया कप 2025 साठी भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार असेल.

सूर्यकुमार यादवच्या तब्येतीबाबत काय माहिती आहे?

काही महिन्यांपूर्वी सूर्यकुमार यादववर हर्नियाची शस्त्रक्रिया झाली होती, त्यानंतर तो रिहॅबसाठी BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्ये होता. आता त्याच्या तब्येतीत सुधारणा झाली आहे.

19 ऑगस्ट 2025 रोजी होणाऱ्या बैठकीचं महत्त्व काय आहे?

19 ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या BCCI च्या बैठकीत आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघातील खेळाडूंची निवड केली जाईल. या बैठकीत सूर्यकुमार यादव उपस्थित राहणार आहे, आणि त्यानंतर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पत्रकार परिषद घेतील.

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsShubman GillSuryakumar Yadav

इतर बातम्या

Janmashtami 2025: बनवा जन्माष्टमीचा खास नैवेद्य जाणून घ्या...

Lifestyle