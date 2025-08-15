सूर्या की गिल... आशिया कपमध्ये कोण असणार भारताचा कर्णधार? मोठी माहिती समोर

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) ही स्पर्धा यंदा टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार असून 9 सप्टेंबर पासून या स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. या स्पर्धेसाठी टीम इंडियाची लवकरच घोषणा करण्यात येईल. त्यापूर्वी भारतीय संघात कोणत्या खेळाडूंना स्थान दिलं जाईल याबाबत अनेक अपडेट्स समोर येत आहेत. असं असतानाच यंदा आशिया कप स्पर्धेत भारतीय संघाचं नेतृत्व कोण करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) हा टी20 फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचा कर्णधार आहे. तर नुकत्याच झालेल्या इंग्लंड दौऱ्यात 25 वर्षांचा शुभमन गिलने (Shubman Gill) देखील अतिशय उत्तमपणे टीम इंडियाचे नेतृत्व केले. त्यानंतर भविष्याकडे पाहता गिलकडे तीनही फॉरमॅटचं कर्णधारपद द्यावं असं काही क्रिकेट जाणकारांचं मत आहे. तेव्हा आशिया कप 2025 मध्ये सूर्या आणि गिल यादोघांपैकी कोणता खेळाडू भारताचा कर्णधार असणार याबाबत महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला माहिती समोर आली होती की, शुभमन गिलला आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियाचं नेतृत्व करण्यासाठी सांगितलं जाऊ शकतं. पण आता एका ताज्या रिपोर्टमध्ये टाइम्स ऑफ इंडियाने खुलासा केला आहे की, सूर्यकुमार यादव हाच भारताचा टी20 कर्णधार असेल. त्यामुळे टेस्ट कर्णधार शुभमन गिल हा टी २० फॉरमॅटमध्ये भारताचा कर्णधार बनेल या चर्चांना विराम लागला आहे.
रिपोर्टनुसार सूर्यकुमार यादव हा सध्या बंगळुरूच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्ये आहे. पण १९ ऑगस्ट रोजी मुंबई होणाऱ्या बीसीसीआयच्या बैठकीसाठी तो बंगळुरूवरून मुंबईसाठी रवाना होईल. संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर रोजी आशिया कप 2025 ला सुरु होणार आहे. 19 ऑगस्ट रोजी मुंबईत आशिया कप 2025 मध्ये टीम इंडियात कोणत्या खेळाडूंचं सिलेक्शन करावं यासाठी मुंबईत बैठक होणार आहेत. या बैठकीनंतर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पत्रकार परिषद घेतील.
एका सूत्राने टाईम्स ऑफ इंडियाला सांगितलं की, '19 ऑगस्ट रोजी सिलेक्शन कमिटीच्या बैठकीत भारताचा टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव सुद्धा हजर राहणार आहे. काही महिन्यांपूर्वी सूर्यावर हर्नियाची सर्जरी करण्यात आलेली होती त्यानंतर त्याला रिहॅबसाठी बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंसमध्ये पाठवण्यात आलं. आता त्याच्या तब्येतीत सुधारणा झाली असून मुंबईत होणाऱ्या बैठकीत त्याचा समावेश यावरून स्पष्ट होतं की सूर्यकुमार यादव हा आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाचा कर्णधार असेल'.
आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघाचं नेतृत्व कोण करणार आहे?
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या ताज्या रिपोर्टनुसार, सूर्यकुमार यादव हाच आशिया कप 2025 साठी भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार असेल.
सूर्यकुमार यादवच्या तब्येतीबाबत काय माहिती आहे?
काही महिन्यांपूर्वी सूर्यकुमार यादववर हर्नियाची शस्त्रक्रिया झाली होती, त्यानंतर तो रिहॅबसाठी BCCI च्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मध्ये होता. आता त्याच्या तब्येतीत सुधारणा झाली आहे.
19 ऑगस्ट 2025 रोजी होणाऱ्या बैठकीचं महत्त्व काय आहे?
19 ऑगस्ट रोजी मुंबईत होणाऱ्या BCCI च्या बैठकीत आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघातील खेळाडूंची निवड केली जाईल. या बैठकीत सूर्यकुमार यादव उपस्थित राहणार आहे, आणि त्यानंतर चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर पत्रकार परिषद घेतील.