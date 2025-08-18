Asia Cup India Squad: अखेर ठरलं! 19 ऑगस्टला 'या' वेळी होणार टीम इंडियाची घोषणा, पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Asia Cup 2025 India Squad Announcment Update: आशिया कप 2025 साठी टीम इंडियाची घोषणा करण्या संदर्भात एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मंगळवार 19 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील बीसीसीआयच्या मुख्यालयात पत्रकार परिषद पार पडणार असून चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर हे या पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील. 9 सप्टेंबर पासून सुरु होणाऱ्या आशिया कप साठी टीम इंडियात कोणत्या खेळाडूंना निवडलं जातं हे जाणून घेण्यासाठी भारतीय क्रिकेट फॅन्स उत्सुक आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कप 2026 च्या पाश्ववभूमीवर यंदा आशिया कप 2025 ही स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जात आहे.
मंगळवार 19 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील बीसीसीआयच्या मुख्यालयात चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर आणि बीसीसीआय तसेच भारतीय संघाशी संबंधित काही सदस्यांची बैठक पार पडणार आहे अशी माहिती समोर येतेय. त्यानंतर अजित आगरकर आणि टी 20 कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पत्रकार परिषद होईल. 19 ऑगस्ट रोजी संघाची घोषणा होणार याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून होती, परंतु मुंबईत मुसळधार पावसामुळे पत्रकार परिषद होणार की नाही याबाबत शंका उपस्थित केली जात होती. मात्र आता टाइम्स ऑफ इंडियाच्या रिपोर्टनुसार दुपारी 1: 30 च्या सुमारास बीसीसीआयच्या कार्यालयात ही पत्रकार परिषद होईल. यात आशिया कप साठी पुरुष संघाची घोषणा केली जाईल.
आशिया कप 2025 मध्ये यंदा एकूण 8 संघ सहभागी होणार असून यात भारत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हॉन्ग-कॉन्ग, ओमान आणि यूएई इत्यादींचा सहभाग आहे. आशिया कप 2025 च्या स्पर्धेत सुरुवातीला ग्रुप स्टेज सामने खेळवले जाणार आहेत. 8 संघांना दोन ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं आहे. ग्रुप ए - भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हॉंगकॉंग.
संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये 9 सप्टेंबर पासून आशिया कप 2025 ला सुरुवात होणार आहे. यासाठी भारतीय संघाचं सेलेक्शन 19 ऑगस्ट रोजी केलं जाईल. यावर्षी आशिया कप टी20 फॉर्मेटमध्ये खेळवला जाणार असून यात भारताचा पहिला सामना हा 10 सप्टेंबर रोजी संयुक्त अरब अमीरात (UAE) मध्ये होईल. तर दुसरा सामना हा 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानमध्ये होईल. भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा 19 सप्टेंबर रोजी ओमानमध्ये होईल. या स्पर्धेची फायनल 28 सप्टेंबर रोजी होईल.
