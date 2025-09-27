English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Tilak Varma: T20I मध्ये पहिल्यांदाच 'अशी' घटना घडली, तिलक वर्मासोबत नक्की काय झालं?

IND vs SL: 2025 च्या आशिया कपमध्ये टीम इंडियाने श्रीलंकेविरुद्ध 200 धावांचा टप्पा ओलांडला. या सामन्यादरम्यान युवा फलंदाज तिलक वर्माने महत्त्वाची खेळी केली. पण, एक अशी घटना घडली जी यापूर्वी कधीही पाहिली नव्हती.

तेजश्री गायकवाड | Updated: Sep 27, 2025, 12:55 PM IST
Asia cup 2025 Tilak Varma: आशिया कप 2025 मध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका सामन्यात तिलक वर्माच्या नशिबाने पुन्हा एकदा त्यांच्याशी थोडं ‘खेळ’ केलं. टीम इंडियाने या सामन्यात दमदार फलंदाजी करत 200 धावांचा टप्पा ओलांडला. या प्रवासात तिलक वर्माने महत्त्वपूर्ण खेळी केली, मात्र त्यांच्या आयुष्यातील एक अनोखी घटना या वेळी घडली, जी टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये याआधी कधीच पाहायला मिळाली नव्हती.

तिलक वर्माची खेळी

दुबई इंटरनॅशनल क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सुपर-4 सामन्यात तिलक वर्माने चौथ्या क्रमांकावर येऊन खेळ केला. त्यांनी 34 चेंडूत नाबाद 49 धावा केल्या. त्यांच्या या इनिंगमध्ये 4 चौकार आणि 1 षटकाराचा समावेश होता. पण दुर्दैव असे की ते अर्धशतकापासून फक्त एका धावांवर थांबले. शेवटच्या षटकात त्यांच्याकडे पन्नास पूर्ण करण्याची संधी होती, पण संघाच्या फायद्यासाठी त्यांनी ती संधी नाकारत अक्षर पटेलला स्ट्राईक दिली, ज्यामुळे भारताला 200 धावांचा टप्पा गाठता आला.

विक्रमी योगायोग

तिलक वर्मा यांना याआधी 2023 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या टी20 सामन्यातही नेमकं असंच घडलं होतं. त्या वेळीही ते 49 धावांवर नाबाद परतले होते. त्यामुळे तिलक हे जगातील पहिले फलंदाज ठरले ज्यांनी टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन वेळा 49 नाबाद धावांवर डाव संपवला. याआधी असा दुर्मिळ योगायोग कोणत्याही फलंदाजाबाबत घडलेला नव्हता.

भारताची दमदार फलंदाजी

या सामन्यात टॉस हरल्यानंतर भारताला प्रथम फलंदाजीस बोलावण्यात आले. टीम इंडियाने सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ केला आणि ठरलेल्या 20 षटकांत 5 गडी गमावून 202 धावा जमवल्या. तिलकच्या खेळीव्यतिरिक्त अभिषेक शर्मानेही चुरसदार फलंदाजी करत 31 चेंडूत 61 धावा केल्या, ज्यात 8 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. संजू सॅमसनने 23 चेंडूत 39 धावा केल्या, तर शेवटी अक्षर पटेलने 15 चेंडूत 21 धावा ठोकत नाबाद राहून संघाचा डाव भक्कम केला.

या सामन्यात तिलक वर्माच्या नशिबाने पुन्हा एकदा त्यांना पन्नासापासून दूर ठेवले, पण त्यांच्या या इनिंगमुळे ते इतिहासात एक अद्वितीय विक्रमाचे मालक ठरले.

FAQ

Q1. तिलक वर्माने श्रीलंकेविरुद्ध किती धावा केल्या?

 तिलक वर्माने 34 चेंडूत नाबाद 49 धावा केल्या, ज्यात 4 चौकार आणि 1 षटकार होता.

Q2. तिलक वर्मा अर्धशतकापासून का राहिला ?

शेवटच्या षटकात त्यांच्याकडे अर्धशतक करण्याची संधी होती, पण संघाच्या फायद्यासाठी त्याने स्ट्राईक अक्षर पटेलला दिला, ज्यामुळे भारताने 200 धावांचा टप्पा पार केला.

Q3. तिलक वर्माच्यासोबत घडलेली खास घटना कोणती होती?

तो जगातील पहिले फलंदाज ठरला ज्याने टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोन वेळा 49 नाबाद धावा केल्या.

