English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारत-पाक मॅचमधला सर्वात खतरनाक Video! अर्शदीपच्या 'त्या' हातवाऱ्यांनी काढली रौफ अन् पाकची लाज

Arshdeep Singh brutally trolls Haris Rauf Viral Video: भारत आणि पाकिस्तान सामन्यादरम्यानच्या सामन्याचा निकाल लागल्यानंतर मैदानातील हा व्हिडीओ होतोय व्हायरल. नेमकं घडलंय काय जाणून घ्या

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 24, 2025, 09:34 AM IST
भारत-पाक मॅचमधला सर्वात खतरनाक Video! अर्शदीपच्या 'त्या' हातवाऱ्यांनी काढली रौफ अन् पाकची लाज
हा व्हिडीओ झालाय व्हायरल

Arshdeep Singh brutally trolls Haris Rauf Viral Video:  भारत-पाकिस्तानमधील कोणताही सामना असो तो सामन्यातील खेळाबरोबरच इतर घडामोडींमुळेही कायम चर्चेत असतो. यासाठी मग मैदान हॉकीचं असो किंवा क्रिकेटचं, हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी संघ आमने-सामने आली की 'राडा होणार, पोरं नाही ऐकणार' असाच काहीसा प्रकार दिसून येतो. आशिया कप 2025 मधील सुपर फोरच्या सामन्यातही हेच चित्र पाहायला मिळालं. रविवारी झालेल्या या सामन्यामध्ये धावा आणि विकेट्सच्या बेरीजवजाबाकीबरोबरच दोन्ही संघांमधील खेळाडूंची बाचाबाची आणि हावभावही चांगलेच चर्चेत राहिले. पाकिस्तानचा वादग्रस्त गोलंदाज हरिस रौफने विमानं पाडल्याचा दावा करत केलेले हातवारे आणि साहिबजादा फरहानने केलेलं गन सेलीब्रेशन विशेष वादात राहिलं. मैदानामध्ये हरिस रौफची अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलबरोबरचही बाचाबाची झाली. मात्र ही बाचबाची परवडली अशा भयानक पद्धतीने भारतीय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने हरिस रौफला विमान सेलिब्रेशनवरुन त्याची आणि पर्यायाने पाकिस्तानला पाकिस्तानची जागा दाखवून दिली.

Add Zee News as a Preferred Source

मैदानात हरिस रौफसोबत घडलं काय?

सीमारेषेजवळ हरिस रौफविरुद्ध भारतीय चाहत्यांनी कोहली कोहली असं म्हणत त्याला डिवचलं. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहलीने लगावलेल्या दोन खणखणती षटकारांच्या जोरावर भारताने विजय मिळवलेला. त्यावेळी हरिस रौफच गोलंदाजी करत असत्याने भारतीयांनी त्याला डिवचलं. त्यानंतर भारताने अनेकदा फेटाळेल्या दाव्यावरुन हरिस रौफने भारतीय चाहत्यांना डिवचलं.

नक्की वाचा >> 'पाकिस्तानी खेळाडूने पहलगाममध्ये भारतीयांना कसं मारलं ते दाखवलं, हे मोदी सरकारच्या तोंडावर थुंकण्यासारखं'

भारताने फेटाळलेल्या दाव्यावरुन ट्रोलिंग

पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमं आणि तेथील नागरिकांच्या दाव्यानुसार, पहलगाममधील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या संघर्षामध्ये सहा राफेल पाडल्याचा दावा केला. मात्र भारताने एकाही विमानाची हानी झालेली नाही असं वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच भारतीय हवाईदलातील एकाही व्यक्तीला साधं खरचटलंही नसल्याचं भारत सरकारने वारंवार सांगितलं आहे. असं असतानाही पाकिस्तानी दाव्यानुसार हरिस रौफ हा भारतीयांना सीमारेषेजवळ विमानं पाडल्याचं हाताने दर्शवत डिवचत होता. पाकिस्तानी चाहत्यांकडून हरिस रौफचं कौतुक करत हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे.

नक्की वाचा >> 'साहिबजादा फरहानने जय शहाच्या कानाखालीच लागावली, केवळ पैशासाठी...'; ब्राह्मण महासंघाचा घणाघात

1)

2)

अर्शदीपचं खोचक उत्तर

सुपर फोरमधील आपल्या पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर खेळाडू थंडावताच, अर्शदीपने हरिस रौफची थोडी मजा घेण्याचं ठरवलं. अर्शदीपने कॅमेऱ्याकडे पाहत हरिस रौफप्रमाणे हाताने फायटर-जेट मोशन करताना पाकिस्तानला ट्रोल केलं. मस्ती करण्याची खाज असलेल्या पाकिस्तानच्या शरीरातच ही फायटर जेट्स घुसल्याचे हातवारे अर्शदीपने केले. अर्शदीपचा सामन्यानंतरचा हा व्हिडीओ आता व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमधील अनेक बारीकसारिक गोष्टी चर्चेत असतानाच या व्हिडीओत अर्शदीपपासून काही अंतरावर त्याच्या मागेच भारताचा यष्टीरक्षक-फलंदाज जितेश शर्मा अगदी बिनधास्त निवातंपणे बसला होता. तर अर्शदीप त्याच्यासमोरच पाकिस्तानची ट्रोलिंग करणारे हे हातवारे करत होते. भारताने अशाचप्रकारे अगदी आरामात पाकिस्तानचा टप्प्यात कार्यक्रम केल्याचं हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर भारतीय चाहत्यांनी म्हटलं आहे. तसेच मैदानावरील अभिषेकचे शर्माचे टोमणे परवडले पण हे नको... असंच हरिस रौफ म्हणेल असंही चाहत्यांनी म्हटलंय. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...

भारताचा पुढचा सामना आज म्हणजेच 24 सप्टेंबर रोजी बांग्लादेशविरुद्ध होत असून हा सामना जिंकल्यास भारत अंतिम सामन्यात प्रवेश करु शकतो.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025IND vs Pakindia vs pakistanharis RaufIndian fans

इतर बातम्या

आधी पावसाचा मारा, आता भूकंपाचा हादरा; लातूरमध्ये भीतीचं वात...

महाराष्ट्र बातम्या