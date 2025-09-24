भारत-पाक मॅचमधला सर्वात खतरनाक Video! अर्शदीपच्या 'त्या' हातवाऱ्यांनी काढली रौफ अन् पाकची लाज

Arshdeep Singh brutally trolls Haris Rauf Viral Video: भारत-पाकिस्तानमधील कोणताही सामना असो तो सामन्यातील खेळाबरोबरच इतर घडामोडींमुळेही कायम चर्चेत असतो. यासाठी मग मैदान हॉकीचं असो किंवा क्रिकेटचं, हे दोन्ही प्रतिस्पर्धी संघ आमने-सामने आली की 'राडा होणार, पोरं नाही ऐकणार' असाच काहीसा प्रकार दिसून येतो. आशिया कप 2025 मधील सुपर फोरच्या सामन्यातही हेच चित्र पाहायला मिळालं. रविवारी झालेल्या या सामन्यामध्ये धावा आणि विकेट्सच्या बेरीजवजाबाकीबरोबरच दोन्ही संघांमधील खेळाडूंची बाचाबाची आणि हावभावही चांगलेच चर्चेत राहिले. पाकिस्तानचा वादग्रस्त गोलंदाज हरिस रौफने विमानं पाडल्याचा दावा करत केलेले हातवारे आणि साहिबजादा फरहानने केलेलं गन सेलीब्रेशन विशेष वादात राहिलं. मैदानामध्ये हरिस रौफची अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिलबरोबरचही बाचाबाची झाली. मात्र ही बाचबाची परवडली अशा भयानक पद्धतीने भारतीय वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगने हरिस रौफला विमान सेलिब्रेशनवरुन त्याची आणि पर्यायाने पाकिस्तानला पाकिस्तानची जागा दाखवून दिली.
सीमारेषेजवळ हरिस रौफविरुद्ध भारतीय चाहत्यांनी कोहली कोहली असं म्हणत त्याला डिवचलं. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहलीने लगावलेल्या दोन खणखणती षटकारांच्या जोरावर भारताने विजय मिळवलेला. त्यावेळी हरिस रौफच गोलंदाजी करत असत्याने भारतीयांनी त्याला डिवचलं. त्यानंतर भारताने अनेकदा फेटाळेल्या दाव्यावरुन हरिस रौफने भारतीय चाहत्यांना डिवचलं.
पाकिस्तानमधील प्रसारमाध्यमं आणि तेथील नागरिकांच्या दाव्यानुसार, पहलगाममधील हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारताने राबवलेल्या ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या संघर्षामध्ये सहा राफेल पाडल्याचा दावा केला. मात्र भारताने एकाही विमानाची हानी झालेली नाही असं वारंवार स्पष्ट केलेलं आहे. तसेच भारतीय हवाईदलातील एकाही व्यक्तीला साधं खरचटलंही नसल्याचं भारत सरकारने वारंवार सांगितलं आहे. असं असतानाही पाकिस्तानी दाव्यानुसार हरिस रौफ हा भारतीयांना सीमारेषेजवळ विमानं पाडल्याचं हाताने दर्शवत डिवचत होता. पाकिस्तानी चाहत्यांकडून हरिस रौफचं कौतुक करत हा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे.
1)
2)
Haris Rauf has been declared - The New 'Field Marshal' of Pakistan, after his hammering from 25 years old Abhishek Sharma
- It's like Brahmos hitting Nur Khan Base at Night
- What's your take on this #INDvPAK pic.twitter.com/rP6tIoP0Yi
— Richard Kettleborough (@RichKettle07) September 21, 2025
सुपर फोरमधील आपल्या पहिल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर खेळाडू थंडावताच, अर्शदीपने हरिस रौफची थोडी मजा घेण्याचं ठरवलं. अर्शदीपने कॅमेऱ्याकडे पाहत हरिस रौफप्रमाणे हाताने फायटर-जेट मोशन करताना पाकिस्तानला ट्रोल केलं. मस्ती करण्याची खाज असलेल्या पाकिस्तानच्या शरीरातच ही फायटर जेट्स घुसल्याचे हातवारे अर्शदीपने केले. अर्शदीपचा सामन्यानंतरचा हा व्हिडीओ आता व्हायरल होतोय. या व्हिडीओमधील अनेक बारीकसारिक गोष्टी चर्चेत असतानाच या व्हिडीओत अर्शदीपपासून काही अंतरावर त्याच्या मागेच भारताचा यष्टीरक्षक-फलंदाज जितेश शर्मा अगदी बिनधास्त निवातंपणे बसला होता. तर अर्शदीप त्याच्यासमोरच पाकिस्तानची ट्रोलिंग करणारे हे हातवारे करत होते. भारताने अशाचप्रकारे अगदी आरामात पाकिस्तानचा टप्प्यात कार्यक्रम केल्याचं हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर भारतीय चाहत्यांनी म्हटलं आहे. तसेच मैदानावरील अभिषेकचे शर्माचे टोमणे परवडले पण हे नको... असंच हरिस रौफ म्हणेल असंही चाहत्यांनी म्हटलंय. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...
Arshdeep cooked rauf and we didn't even notice...pic.twitter.com/IO8bIf8RZl
— B̷O̷D̷Y̷G̷U̷A̷R̷D̷ (@kohli_goat) September 23, 2025
भारताचा पुढचा सामना आज म्हणजेच 24 सप्टेंबर रोजी बांग्लादेशविरुद्ध होत असून हा सामना जिंकल्यास भारत अंतिम सामन्यात प्रवेश करु शकतो.