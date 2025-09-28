English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाकिस्तानी क्रिकेट टीमध्ये सर्वाधिक आणि कमी शिकलेला खेळाडू कोण? INDIA विरुद्ध मॅचआधी हेपण जाणून घ्या!

Most Educated Pakistani Player: पाकिस्तानी टीमबद्दलच्या अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती नसतील. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 28, 2025, 09:17 AM IST
पाकिस्तानी क्रिकेट टीमध्ये सर्वाधिक आणि कमी शिकलेला खेळाडू कोण? INDIA विरुद्ध मॅचआधी हेपण जाणून घ्या!
पाकिस्तान टीम शिक्षण

Most Educated Pakistani Player: टीम इंडिया आणि पाकिस्तान यांच्यात आज आशिया कपचा अंतिम सामना खेळवला जाईल. याआधीच्या 2 सामन्यात टीम इंडियाने पाकिस्तानवर विजय मिळवला. त्यामुळे टीम इंडिया आत्मविश्वासाने मैदानात उतरेल. पारंपारिक प्रतिस्पर्धी असलेल्या दोन्ही टीम्स आणि त्यांच्या खेळाडूंबद्दल सध्या जगभरात चर्चा सुरु आहे. टीम इंडियाला हरवून आशिया कप आम्ही जिंकणारच असं आव्हान देणाऱ्या पाकिस्तानी टीमबद्दलच्या अनेक गोष्टी आपल्याला माहिती नसतील. त्यांच्या खेळाबद्दल आपल्याला माहिती आहेच. पण टीममध्ये सर्वाधिक कोण शिकलंय? याबद्दल जाणून घेऊया. 

पाकिस्तानी टीमच्या शिक्षित खेळाडुंमध्ये मोहम्मद रिझवान, हारिस रऊफ आणि सलमान अली आगा यांची नावे समोर येत आहेत. असे असले तरी पाकिस्तानच्या इतिहासातही असेही काही दिग्गज आहेत ज्यांनी क्रिकेट आणि अभ्यास दोन्ही क्षेत्रात कमाल केलीय. 

मोहम्मद रिझवान

पाकिस्तानी टीमचा प्रमुख विकेटकीपर आणि सलामीवीर मोहम्मद रिझवान मैदानावरील तीक्ष्ण नजरेसहित अभ्यासातही अव्वल आहे. त्याने मानसशास्त्रात पदवी प्राप्त केली असून, त्याला पुस्तकांचा छंद लागलाय. रिझवान रिकाम्या वेळात प्रेरणादायी आणि मानसिक आरोग्याशी निगडित ग्रंथ वाचतो. या सवयीमुळे तो टीममधील सर्वाधिक शिकलेला खेळाडू म्हणून ओळखला जातो. 

हारिस रऊफ

पाकिस्तानचा धडाकेबाज गोलंदाज हारिस रऊफ हा वेगवान धावण्यासाठीच प्रसिद्ध आहे. यासोबतच तो त्याच्या शिक्षणासाठीही ओळखला जातो. इस्लामाबादमधील मॉडेल कॉलेजमधून त्याने शिक्षण पूर्ण केलं. बालपणात क्रिकेटऐवजी फुटबॉल खेळण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या हारिसने आज टीममधील प्रमुख वेगवान गोलंदाज म्हणून स्थान कमावले. त्याची अभ्यासाची ओढ त्याला मैदानावरही शिस्तबद्ध बनवते.

सलमान अली आगा

मीडियाच्या माहितीनुसार, पाकिस्तानी ऑलराऊंडर सलमान अली आगाने हायस्कूलनंतर शिक्षण थांबवले. कारण त्याला क्रिकेटवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करायचे होते. तो अभ्यासात मागे पडला तरी खेळात त्याने आपली छाप सोडली. ही निवड त्याला टीममध्ये स्थान देणारी ठरली पण शिक्षणाच्या बाबतीत ते इतरांपेक्षा मागे आहेत.

पाकिस्तानच्या इतिहासातील अभ्यासू दिग्गज

पाकिस्तानी क्रिकेटच्या इतिहासात अनेक विद्वान खेळाडू आहेत. मोहम्मद हाफिझला 'प्रोफेसर' म्हणून ओळखले जाते, त्याने भौतिकशास्त्रात पदवी घेतली. माजी कॅप्टन मिस्बाह-उल-हकने व्यवस्थापन शास्त्रात एमबीए केले. मात्र हे खेळाडू आता पाकिस्तानी टीमचा भाग नाहीत. असे असले तरी त्यांचे योगदान आजही प्रेरणादायी आहे.

FAQ

प्रश्न: वर्तमान पाकिस्तानी क्रिकेट संघातील सर्वाधिक अभ्यासू खेळाडू कोण आहे?

उत्तर: मोहम्मद रिझवान यांना वर्तमान पाकिस्तानी क्रिकेट संघातील सर्वाधिक अभ्यासू खेळाडू मानले जाते. त्यांनी मानसशास्त्रात (साइकोलॉजी) पदवी घेतली आहे आणि त्यांना प्रेरणादायी तसेच मानसिक आरोग्याशी संबंधित पुस्तके वाचण्याचा छंद आहे.

प्रश्न: हारिस रऊफ आणि सलमान अली आगा यांचे शिक्षण काय आहे?

उत्तर: हारिस रऊफ यांनी इस्लामाबादमधील मॉडेल कॉलेजमधून शिक्षण घेतले आहे, तर सलमान अली आगा यांनी हायस्कूलनंतर क्रिकेटवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी शिक्षण सोडले. त्यामुळे अभ्यासाच्या बाबतीत सलमान मागे पडले, पण हारिस यांनी शिक्षण आणि क्रिकेट यांचा समतोल साधला.

प्रश्न: पाकिस्तानी क्रिकेटच्या इतिहासातील कोणते खेळाडू अभ्यासात अव्वल होते?

उत्तर: इतिहासात मोहम्मद हाफिझ यांनी भौतिकशास्त्रात (फिजिक्स) पदवी घेतली, तर मिस्बाह-उल-हक यांनी व्यवस्थापन शास्त्रात (एमबीए) पदवी मिळवली. हे दोन्ही खेळाडू शिक्षणात पुढे होते, पण आता ते सक्रिय संघाचा भाग नाहीत.

