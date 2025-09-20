Asia Cup 2025: कर्णधार सूर्या फलंदाजीसाठी का नाही आला? विजयानंतर चाहत्यांना स्वतः दिलं उत्तर

Suryakumar Yadav, IND VS OMA: आशिया कप 2025 च्या (Asia Cup 2025) ग्रुप-ए सामन्यात टीम इंडियाने ओमानवर 21 धावांनी मात करत विजयाची हॅट्रिक नोंदवली आहे. याआधी भारताने यूएई आणि पाकिस्तानचा पराभव केला होता. तीनही सामने जिंकून भारताने ग्रुप-एच्या पॉइंट्स टेबलमध्ये अव्वल स्थान पटकावलं आहे. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 8 गडी गमावून 188 धावा उभारल्या. प्रत्युत्तरात ओमानचा संघ ठरवलेलं 189 धावांचं लक्ष्य गाठू शकला नाही आणि 20 षटकांत फक्त 4 गडी बाद होऊन 167 धावांवर थांबला.
या सामन्यात भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव बॅटिंगला आलाच नाही. त्याने स्वतःला फलंदाजी क्रमवारीत 11 व्या स्थानावर ढकलत बाकीच्या खेळाडूंना खेळण्याची संधी दिली. सामना संपल्यानंतर सूर्यानं मजेशीर अंदाजात प्रतिक्रिया दिली “पुढच्या सामन्यात नक्कीच 11व्या क्रमांकावरून वर फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेन.”
Suryakumar Yadav did not bat tonight, he was slotted at No.11. pic.twitter.com/rCtxaSU1Ua
— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) September 19, 2025
सामना संपल्यानंतर सूर्यानं ओमानच्या कामगिरीचं विशेष कौतुक केलं. त्यानं सांगितलं, “ओमानने अप्रतिम क्रिकेट खेळलं. त्यांचा कोच सुलु सर (सुलक्षण कुलकर्णी) यांच्या स्टाईलमध्ये खडूसपणा आहे, तो त्यांच्या संघाच्या खेळात स्पष्ट दिसून आला. ओमानचा खेळ पाहून खूप आनंद झाला.”
या सामन्यात अर्शदीप सिंह आणि हर्षित राणाला संधी देण्यात आली होती. मात्र, दोघेही जरा महागडे ठरले. अर्शदीपनं 4 षटकांत 37 धावा देत 1 बळी घेतला, तर हर्षितनं 3 षटकांत 25 धावा देऊन 1 विकेट मिळवली. तरीदेखील सूर्यानं दोघांचं समर्थन करताना म्हटलं, “बेंचवरून अचानक संघात येऊन खेळणं सोपं नसतं. त्यात इथं अबू धाबीत खूप उमस होती.”
हार्दिक पांड्या या सामन्यात फक्त 1 धाव काढून दुर्दैवी पद्धतीनं रनआउट झाला. त्याबाबत सूर्यानं म्हटलं, “ते दुर्दैवी होतं, पण हार्दिकला खेळापासून दूर ठेवणं शक्यच नाही. त्यानं अप्रतिम गोलंदाजी केली. सुपर-4 स्टेजसाठी तो पूर्णपणे सज्ज आहे.”
भारताचा सुपर-4 टप्प्यातील पहिला सामना 21 सप्टेंबर रोजी चिरप्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध रंगणार आहे. त्यामुळे टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू आता या महत्त्वाच्या लढतीची तयारी करत आहेत.
Q1. भारत-ओमान सामना कोण जिंकला?
➡ भारताने हा सामना 21 धावांनी जिंकला.
Q2. भारताने किती धावा केल्या?
➡ भारताने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 8 विकेट्स गमावून 188 धावा केल्या.
Q3. ओमानचा संघ किती धावा करू शकला?
➡ ओमानने 20 षटकांत 4 गडी गमावून 167 धावा केल्या.
Q4. भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव का फलंदाजीसाठी उतरले नाहीत?
➡ सूर्यानं स्वतःला 11व्या क्रमांकावर ढकललं आणि इतर खेळाडूंना संधी दिली.
Q5. सामना संपल्यानंतर सूर्यानं काय प्रतिक्रिया दिली?
➡ सूर्यानं मजेशीर अंदाजात सांगितलं, “पुढच्या सामन्यात नक्कीच 11व्या क्रमांकावरून वर फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न करेन.”
Q6. सूर्यानं ओमानच्या खेळाबाबत काय मत व्यक्त केलं?
➡ त्यानं ओमानच्या खेळाचं कौतुक करत म्हटलं की कोच सुलक्षण कुलकर्णींच्या मार्गदर्शनात त्यांच्यात खडूसपणा दिसून येतो आणि त्यांचा खेळ खूपच चांगला होता.