Asia Cupच्या फायनला India आणि Pakistan कधीच एकमेकांसमोर आले नाहीत, 99 टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण!

Asia Cup 2025: 9 सप्टेंबर पासून सुरु झालेल्या आशिया कप 2025 स्पर्धत भारत विरुद्ध पाकीस्तान सामन्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. दोन्ही टीम्सनी नेट्समध्ये सरावाला सुरुवात केली. या दरम्यान भारत - पाकिस्तानची टीम एकमेकांसोबत आले तसेच दोघांनी एकाच ठिकाणी प्रॅक्टिस केली. या सामन्याला ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विरोधही होतोय. दरम्यान आशिया कपच्या फायनल मॅचमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान कधी दिसले नाहीत. असं का झालं असेल? याची कारणे जाणून घेऊया.
आशिया कपची सुरुवात 1984 मध्ये झाली, तेव्हा तो गोलाकार-रोबिन पद्धतीने खेळला जात होता. यात अंतिम सामन्याची तरतूद नव्हती; उलट, सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ थेट विजेता घोषित होत होता. अशा रचना मुळे भारत आणि पाकिस्तानला थेट टक्कर देण्याची संधीच मिळाली नाही. 1986 मध्ये भारताने श्रीलंकेतील सुरक्षेच्या कारणास्तव स्पर्धेत भाग घेतला नाही, तर 1990-91 मध्ये पाकिस्तानने राजकीय तणावामुळे भारतातील स्पर्धेतून माघार घेतली.
1990 च्या दशकानंतर स्पर्धेत अंतिम फेरी सुरू झाली, पण भारत-पाकिस्तानची भिडंत बहुतेकदा ग्रुप किंवा सुपर फोर सामन्यांपुरती मर्यादित राहिली. यात एका संघाचा प्रवास तिथेच थांबतो आणि दुसरा अंतिम फेरीत पुढे जातो. उदाहरणार्थ, 2008 च्या आशिया कपमध्ये दोन्ही टीम्सनी सुपर फोरमध्ये दोनदा एकमेकांना पराभूत केले, पण अंतिम फेरी श्रीलंका आणि भारत यांच्यात खेळली गेली. अशा गणितामुळे अंतिम फेरीपर्यंत दोघेही टिकून राहिले नाहीत.
आशिया कप इतिहासात श्रीलंका ही तिसरी मजबूत टीम म्हणून उदयास आली. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही अनेकदा हरवून अंतिम फेरी गाठली आणि सहा वेळा विजेतेपद जिंकले. 1988, 1995, 2010 सारख्या स्पर्धांमध्ये श्रीलंकेने दोन्ही संघांना रोखले. 2012 पर्यंत प्रत्येक अंतिम फेरीत श्रीलंकेचा सहभाग असल्याने भारत-पाकिस्तानची थेट लढत होऊ शकली नाही.
दोन्ही संघ स्पर्धेला सशक्त सुरुवात करतात, पण महत्त्वाच्या टप्प्यांवर अपयश येऊन अंतिम फेरी गाठता येत नाही. पाकिस्तानने अनेकदा ग्रुप स्टेजमध्ये चांगली कामगिरी केली, पण सुपर फोरमध्ये मागे पडले. भारतानेही काही वेळा अप्रत्याशित पराभव सोसले. हे चढ-उतार नशीबाशी जोडलेले असल्याने अंतिम फेरीत भेट टाळली गेली.
राजकीय संबंधांमुळे काही आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्या, जसे 1986मधील भारताचा बहिष्कार किंवा 1990-91 मधील पाकिस्तानची माघार. यामुळे स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या वर्षांत प्रत्यक्ष भिडती कमी झाल्या. तरीही, एसीसीने हायब्रिड मॉडेल वापरून दोन-तीन सामन्यांची शक्यता वाढवली, पण अंतिम फेरीत भिडत अद्याप घडली नाही.
