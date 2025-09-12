English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 12, 2025, 07:05 PM IST
Asia Cupच्या फायनला India आणि Pakistan कधीच एकमेकांसमोर आले नाहीत, 99 टक्के लोकांना माहिती नसेल कारण!
भारत विरुद्ध पाकिस्तान मॅच

Asia Cup 2025:  9 सप्टेंबर पासून सुरु झालेल्या आशिया कप 2025 स्पर्धत भारत विरुद्ध पाकीस्तान सामन्याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. दोन्ही टीम्सनी नेट्समध्ये सरावाला सुरुवात केली. या दरम्यान भारत - पाकिस्तानची टीम एकमेकांसोबत आले तसेच दोघांनी एकाच ठिकाणी प्रॅक्टिस केली. या सामन्याला ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून विरोधही होतोय. दरम्यान आशिया कपच्या फायनल मॅचमध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान कधी दिसले नाहीत. असं का झालं असेल? याची कारणे जाणून घेऊया. 

अंतिम सामन्याची तरतूद नव्हती

आशिया कपची सुरुवात 1984 मध्ये झाली, तेव्हा तो गोलाकार-रोबिन पद्धतीने खेळला जात होता. यात अंतिम सामन्याची तरतूद नव्हती; उलट, सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ थेट विजेता घोषित होत होता. अशा रचना मुळे भारत आणि पाकिस्तानला थेट टक्कर देण्याची संधीच मिळाली नाही. 1986 मध्ये भारताने श्रीलंकेतील सुरक्षेच्या कारणास्तव स्पर्धेत भाग घेतला नाही, तर 1990-91 मध्ये पाकिस्तानने राजकीय तणावामुळे भारतातील स्पर्धेतून माघार घेतली.

ग्रुप आणि सुपर फोर स्टेजचे गणित

1990 च्या दशकानंतर स्पर्धेत अंतिम फेरी सुरू झाली, पण भारत-पाकिस्तानची भिडंत बहुतेकदा ग्रुप किंवा सुपर फोर सामन्यांपुरती मर्यादित राहिली. यात एका संघाचा प्रवास तिथेच थांबतो आणि दुसरा अंतिम फेरीत पुढे जातो. उदाहरणार्थ, 2008 च्या आशिया कपमध्ये दोन्ही टीम्सनी सुपर फोरमध्ये दोनदा एकमेकांना पराभूत केले, पण अंतिम फेरी श्रीलंका आणि भारत यांच्यात खेळली गेली. अशा गणितामुळे अंतिम फेरीपर्यंत दोघेही टिकून राहिले नाहीत.

श्रीलंकेची टीम मजबूत बनत गेली 

आशिया कप इतिहासात श्रीलंका ही तिसरी मजबूत टीम म्हणून उदयास आली. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही अनेकदा हरवून अंतिम फेरी गाठली आणि सहा वेळा विजेतेपद जिंकले. 1988, 1995, 2010 सारख्या स्पर्धांमध्ये श्रीलंकेने दोन्ही संघांना रोखले. 2012 पर्यंत प्रत्येक अंतिम फेरीत श्रीलंकेचा सहभाग असल्याने भारत-पाकिस्तानची थेट लढत होऊ शकली नाही.

कामगिरीतील चढ-उतार 

दोन्ही संघ स्पर्धेला सशक्त सुरुवात करतात, पण महत्त्वाच्या टप्प्यांवर अपयश येऊन अंतिम फेरी गाठता येत नाही. पाकिस्तानने अनेकदा ग्रुप स्टेजमध्ये चांगली कामगिरी केली, पण सुपर फोरमध्ये मागे पडले. भारतानेही काही वेळा अप्रत्याशित पराभव सोसले. हे चढ-उतार नशीबाशी जोडलेले असल्याने अंतिम फेरीत भेट टाळली गेली.

राजकीय संबंधांमुळे तणावाचे प्रसंग 

राजकीय संबंधांमुळे काही आव्हानात्मक परिस्थिती निर्माण झाल्या, जसे 1986मधील भारताचा बहिष्कार किंवा 1990-91 मधील पाकिस्तानची माघार. यामुळे स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या वर्षांत प्रत्यक्ष भिडती कमी झाल्या. तरीही, एसीसीने हायब्रिड मॉडेल वापरून दोन-तीन सामन्यांची शक्यता वाढवली, पण अंतिम फेरीत भिडत अद्याप घडली नाही.

FAQ

प्रश्न: आशिया कपच्या अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान कधीच एकमेकांसमोर का आले नाहीत?

उत्तर: भारत आणि पाकिस्तान आशिया कपच्या अंतिम फेरीत कधीच भेटले नाहीत याची कारणे आहेत स्पर्धेच्या स्वरूपातील बदल, श्रीलंकेची मजबूत उपस्थिती, दोन्ही संघांच्या कामगिरीतील चढ-उतार आणि राजकीय तणाव. सुरुवातीला राउंड-रॉबिन पद्धतीमुळे अंतिम सामना नव्हता, तर नंतर सुपर फोर किंवा ग्रुप स्टेजमध्ये एका संघाचा प्रवास थांबतो, ज्यामुळे दोघेही अंतिम फेरीत पोहोचू शकत नाहीत.

प्रश्न: श्रीलंकेच्या कामगिरीचा भारत-पाकिस्तान अंतिम सामन्यावर कसा परिणाम झाला?

उत्तर: श्रीलंकेने आशिया कपमध्ये सातत्याने मजबूत कामगिरी करत सहा वेळा विजेतेपद मिळवले. त्यांनी भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही अनेकदा पराभूत करून अंतिम फेरी गाठली, जसे की 1988, 1995 आणि 2010 मध्ये. यामुळे भारत आणि पाकिस्तान यांना एकत्रितपणे अंतिम फेरीत पोहोचणे कठीण झाले.

प्रश्न: आशिया कपच्या स्वरूपातील बदलांनी भारत-पाकिस्तान सामन्यावर कसा परिणाम केला?

उत्तर: 1984 मध्ये आशिया कप राउंड-रॉबिन पद्धतीने खेळला गेला, ज्यात अंतिम सामना नव्हता आणि सर्वाधिक गुण मिळवणारा संघ विजेता ठरत होता. 1990 नंतर अंतिम फेरी सुरू झाली, पण ग्रुप किंवा सुपर फोर स्टेजमुळे एका संघाचा प्रवास संपतो, ज्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान अंतिम फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळू शकले नाहीत.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

