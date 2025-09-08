English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

आशिया कप 2025 च्या विजेत्याला किती पैसे मिळणार? ACC ने वाढवली बक्षिसाची रक्कम

Asia Cup 2025 : आशिया कप 2025 हे टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जात असून 9 सप्टेंबर पासून ही स्पर्धा सुरु होईल. यंदा स्पर्धेच्या विजेत्याला किती रक्कम मिळणार याविषयी जाणून घेऊयात. 

पूजा पवार | Updated: Sep 8, 2025, 08:20 PM IST
आशिया कप 2025 च्या विजेत्याला किती पैसे मिळणार? ACC ने वाढवली बक्षिसाची रक्कम
(Photo Credit : Social Media)

Asia Cup 2025 : मंगळवार 9 सप्टेंबर 2025 पासून आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. यंदा स्पर्धेत एकूण 8 संघांचा समावेश असून यांना ग्रुप ए आणि बी मध्ये विभागण्यात आलं आहे. मंगळवार 9 सप्टेंबर 2025 पासून आशिया कप (Asia Cup 2025) स्पर्धेला सुरुवात होणार आहे. यंदा आशिया कपचे सामने दुबई आणि अबुदाबीच्या स्टेडियमवर खेळवली जाणार असून स्पर्धा टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाईल. मंगळवारी आशिया कपचा पहिला सामना अफगाणिस्तान आणि हॉंगकॉंग यांच्यात होईल.  यंदा स्पर्धेत एकूण 8 संघांचा समावेश असून यांना ग्रुप ए आणि बी मध्ये विभागण्यात आलं आहे. आशिया कपचा फायनल सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी होईल. तेव्हा आशिया क्रिकेट काउन्सिलने विजेत्यांच्या बक्षिसाची रक्कम वाढवली आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

विजेत्याला किती मिळणार बक्षीस?

पुढील वर्षी होणाऱ्या टी 20 वर्ल्ड कपच्या पार्श्वभूमीवर आशिया कप टी 20 फॉरमॅटमध्ये खेळवला जातोय. मागच्यावेळी जेव्हा आशिया कप टी 20 फॉरमॅटमध्ये  खेळवला गेला होता तेव्हा श्रीलंकेने ही स्पर्धा जिंकली होती. तेव्हा त्यांना २ लाख US डॉलर बक्षिस म्हणून देण्यात आलं होतं. जे भारतीय चलनात 1.6 कोटी रुपये होतात. आशिया कप 2025 मध्ये यावेळी विजेत्या संघाला 3 लाख यूएस डॉलर प्राइज मनी देण्यात येणार आहे, जे भारतीय चलनात 2.6 करोड रुपये आहे.

भारताचे सामने कधी? 

भारतीय संघांचा ग्रुप ए मध्ये समावेश असून याव्यतिरिक्त यामध्ये पाकिस्तान, यूएई आणि ओमान संघ सुद्धा आहेत. 

10 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध यूएई  
14 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध पाकिस्तान  
19 सप्टेंबर 2025: भारत विरुद्ध ओमान

या ग्रुप ए मधील सर्वाधिक सामने जिंकलेला संघ पुढील फेरीचे सामने खेळेल. 

हेही वाचा : भारत - पाकिस्तान मॅचमध्ये कोण असणार अंपायर? ACC ने जाहीर केली नाव

 

किती संघांचा असणार समावेश? 

आशिया कप 2025 मध्ये यंदा 8 संघांचा समावेश असणार आहे. या 8 संघांना दोन गटात विभागण्यात आलं असून ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल संघ पुढील फेरीत प्रवेश करतील, आणि अंतिम सामना 28 सप्टेंबर 2025 रोजी होईल. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, यूएई, ओमन तर ग्रुप बी - बांगलादेश, श्रीलंका, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग यांचा समावेश आहे.

आशिया कप 2025 स्पर्धेसाठी भारतीय संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंहआशिया कपचा फायनल सामना हा 28 सप्टेंबर रोजी होईल. तेव्हा आशिया क्रिकेट काउन्सिलने विजेत्यांच्या बक्षिसाची रक्कम वाढवली आहे. 

FAQ : 

आशिया कप 2025 चा पहिला सामना कोणत्या संघांमध्ये होईल?

पहिला सामना 9 सप्टेंबर 2025 रोजी अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांच्यात होईल.

आशिया कप 2025 च्या विजेत्या संघाला किती बक्षीस मिळेल?

आशिया कप 2025 च्या विजेत्या संघाला 3 लाख यूएस डॉलर (अंदाजे 2.6 कोटी रुपये) बक्षीस मिळेल.

मागील टी-20 आशिया कपमध्ये विजेत्या संघाला किती बक्षीस मिळाले होते?

मागील टी-20 आशिया कपमध्ये (ज्यावेळी श्रीलंकेने स्पर्धा जिंकली होती) विजेत्या संघाला 2 लाख यूएस डॉलर (अंदाजे 1.6 कोटी रुपये) बक्षीस मिळाले होते.

 

 

About the Author
Tags:
Asia Cup 2025Cricket Newsmarathi newsteam indiaAsian Cricket Counsil

इतर बातम्या

भारतातील PhonePe-Gpay यूजर्ससाठी महत्वाची अपडेट; 15 सप्टेंब...

भारत