/आशिया कप 2026 टीम इंडियाचा सलग दुसरा मोठा विजय, हाँगकाँग चायनाला 137 धावांनी केलं पराभूत

भारत विरुद्ध हाँगकाँग यांच्यामध्ये सामना पार पडला, या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने आशिया कप 2026 चा दुसरा विजय नावावर केला आहे. या सामन्यामध्ये टीम इंडियाची फलंदाजी तर दमदार पाहायला मिळालीच भारताच्या संघाची गोलंदाजी देखील मजबूत होती. आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 5 विकेट्स गमावून 193 धावा केल्या होत्या. हाँगकाँगचे फलंदाज आज भारताच्या गोलंदाजीसमोर पूर्णपणे फेल झाले आणि टीम इंडियाच्या हाती आणखी एक मोठा विजय लागला. आजच्या सामन्यामध्ये भारताच्या संघाने हाँगकाँग 137 धावांनी पराभूत करुन सलग दुसरा मोठा विजय नावावर केला आहे. या सामन्यात भारताच्या फलंदाजांची आणि गोलंदाजांची कामगिरी कशी राहिली याचा सविस्तर अहवाल वाचा.
भारतीय संघाची स्टार स्मृती मानधना हिने शतकीय खेळी खेळून पहिल्याच डावामध्ये हाँगकाँगच्या संघाला बॅकफूटवर टाकले. तर भारताची सलामी जोडी शेफाली वर्मा आणि स्मृती मानधना या दोघींना सुरुवातीला फलंदाजी करायला अडचण येत होती पण या जोडीने पावरप्लेमध्ये संघासाठी 6 ओव्हरमध्ये 60 धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर शेफाली वर्माचा विकेट गेला आणि संघाला पहिला धक्का बसला. शेफाली वर्माने संघासाठी आजच्या सामन्यामध्ये 17 चेंडूमध्ये 28 धावा केल्या आणि विकेट गमावली, तिने पावरप्लेच्या शेवटच्या ओव्हरमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या आणि मोठी धावसंख्या उभारण्यात मोलाचे योगदान दिले.
हे ही वाचा
भारताची कर्णधार हरमनप्रीत देखील आजच्या सामन्यामध्ये फेल झाली तिने आजच्या सामन्यामध्ये 10 धावा करुन विकेट गमावली. टी20 क्रिकेटमध्ये थायलंडविरुद्ध सामन्यामध्ये भारतीय संघासाठी पदार्पण करणारी प्रतिका रावल आणखी एक या सामन्यामध्ये फेल झाली तिने 10 धावा करुन झेलबाद झाली. रिचा घोष देखील फार काही करु शकली नाही. भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर संघाच्या गोलंदाजांची आणखी एकदा प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली. भारताच्या युवा महिला गोलंदाजांची चमकदार कामगिरी आजच्या सामन्यात दिसली.
That's that from the second game for India in the #WomensAsiaCup #TeamIndia with a resounding 137-run win against Hong Kong as they march into the semi-final— BCCI Women (@BCCIWomen) September 3, 2026
Scorecard - https://t.co/5owq9vvH2Z #INDvHK pic.twitter.com/3CVAox0O6c
भारतीय संघाच्या गोलंदाजीबद्दल सांगायचे झाले तर नंदनी शर्माने संघासाठी 2 विकेट्स नावावर केले तर श्रीचरणी देखील संघाला दोन विकेट्स मिळवून दिले. दिप्ती शर्माने संघासाठी तीन विकेट्स या सामन्यामध्ये देखील घेतले तर प्रेमा रावतने संघासाठी दोन महत्त्वाचे विकेट्स घेतले. भारताच्या संघाने हाँगकाँग चायनाला 56 धावांवर गुंडाळले आणि सामना 137 धावांनी सहज विजय मिळवला.