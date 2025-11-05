Jet सेलिब्रेशन महागात पडलं! रौफवर 2 सामन्यांची बंदी, तर बुमराहला...; ICC ने सूर्यालाही ठरवलं दोषी

ICC Action On Haris Rauf Suryakumar Yadav: पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज हारिस रौफ आणि भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्याविरुद्ध आशिया चषकादरम्यान आचारसंहिता उल्लंघनप्रकरणी आयसीसीने मंगळवारी शिक्षा सुनावली. रौफला भारताविरुद्ध दोन वेगवेगळ्या घटनांमध्ये प्रत्येकी 30-30 टक्के रकमेचा दंड ठोठावण्यात आला शिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आगामी वन डे मालिकेतील दोन सामन्यांसाठी बंदी घालण्यात आली. सूर्याला सामना शुल्काच्या 30 टक्के रकमेचा दंड सुनावण्यात आला आहे. सूर्याने एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी यांच्याकडून विजेती ट्रॉफ़ी स्वीकारण्यास नकार देत खेळाची प्रतिमा मलिन केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला.
14 सप्टेंबर रोजी झालेल्या सामन्यात आचार संहिता मोडल्याप्रकरणी रौफला दोषी ठरवून त्याच्यावर 30 टक्के दंड आकारण्यात आला शिवाय दोन डिमेरिट गुण जोडण्यात आले. भारताविरुद्ध अन्य एका लढतीत त्याने आचारसंहिता मोडल्यामुळे पुन्हा तशीच शिक्षा सुनावण्यात आली. बुमराहच्या खात्यातही एक डिमेरिट गुण जोडण्यात आला, तर अर्शदीप आणि साहिबजादा फरहान यांना निर्दोष सोडण्यात आले आहे.
एशिया कप 2025 फायनलमध्ये (भारत vs पाकिस्तान) पाकिस्तानचा वेगवान गोलंदाज हारिस रौफने वादग्रस्त 'जेट' सेलिब्रेशन केले होते. भारतीय चाहत्यांना डिवचण्यासाठी त्याने हे सेलिब्रेशन केलं होतं. याच फायनलमध्ये जसप्रीत बुमराहने रौफला जबरदस्त यॉर्करने बाद केले आणि लगेच 'प्लेन क्रॅश' किंवा 'जेट डाउन' सेलिब्रेशन करून उत्तर दिले, जे रौफच्या इशार्याचं प्रतिकारात्मक उत्तर म्हणून व्हायरल झालं. हे सोशल मीडियावर खूप चर्चेत राहिलं आणि काहींनी याला 'राफेल' सेलिब्रेशन म्हणूनही हिणवलं.
भारत आणि पाकिस्तानदरम्यान एप्रिल आणि मे महिन्यात पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतऱ झालेल्या संघर्षामध्ये हवाई हल्ले करण्यात आले होते. ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत भारताने कारवाई केल्यानंतर पाकिस्तानने भारताची राफेल जेट पाडल्याचा दावा केला होता. मात्र त्यासंदर्भात कोणताही पुरावा त्यांना देता आला नाही. म्हणूनच या संघर्षानंतर मैदानावर पहिल्यांदा आमने-सामने आलेल्या भारतीय आणि पाकिस्तानी संघाच्या खेळाडूंनी हातवारे करुन डिवचण्यास सुरुवात केली.
क्रिकेटमध्ये डिमेरिट गुण (Demerit Points) हे आयसीसीच्या (ICC) आचारसंहितेच्या (Code of Conduct) अंतर्गत खेळाडू किंवा सहाय्यक कर्मचाऱ्यांना नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिले जाणारे दंडात्मक गुण असतात. हे गुण खेळाडूंच्या वर्तनात सुधारणा घडवण्यासाठी आणि वारंवार उल्लंघन रोखण्यासाठी वापरले जातात. हे गुण दंड किंवा निलंबन यांसारख्या इतर教育 दंडांसोबत दिले जातात.