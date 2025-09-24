English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
शिवराज यादव | Updated: Sep 24, 2025, 08:59 AM IST
Asia Cup: अभिषेक शर्मा आणि हरिस रौफ यांच्या भांडणाचा संपूर्ण VIDEO आला समोर; मैदानात धावत आला होता रिंकू अन्...

Asia Cup India vs Pakistan: सुपर 4 मधील सामन्यात पाकिस्तान विनाकारण आक्रमकपणा दाखवू लागल्यानंतर भारतीय खेळाडूंनाही त्यांना जशास तसं उत्तर देण्यास सुरुवात केली. भारताचे आघाडीचे फलंदाज अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी पाकिस्तानच्या गोलंदाजाची यथेच्छ धुलाई करत दाणादाण उडवली होती. 172 धावांच्या आव्हानाचा पाठलाग करताना दोघांनीही शाहीन आफ्रिदी आणि हरिस रौफ यांच्यावर हल्लाबोल केला. यादरम्यान त्यांनी पाकिस्तानी गोलंदाजांना फक्त बॅटने नाही तर तोंडानेही उत्तर दिलं. यामधील हरिस रौफसोबत झालेल्या वादाने सर्वाधिक लक्ष वेधून घेतलं. शुभमन गिलने फॉरवर्ड प्रेस पूल शॉट मारल्यानंतर नॉन स्ट्राइकर एंडला असलेल्या अभिषेकने संधी सोडली नाही आणि हरिस रौफला चांगलंच सुनावलं. 

अभिषेक शर्मा आणि हरिस रौफ यांच्यात वाद सुर होताच शुभमन गिलही तिथे पोहोचला होता. पण अम्पायर्सनी मध्यस्थी करत सर्व खेळाडूंना बाजूला नेलं. या वादाचे अनेक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. सामना सुरु असताना हा शेवटचा चेंडू असल्याने ब्रॉडकास्टर्ना ब्रेक घ्यावा लागला होता. त्यामुळे प्रेक्षकांनी वाद शेवटपर्यंत पाहता आला नव्हता. 

यादरम्यान सोशल मीडियावर या वादाचा एक नवा व्हिडीओ व्हायरल झालं आहे. ओव्हर संपली असल्याने रिंकू सिंग पाणी घेऊन मैदानात धावत आला होता. यावेळी त्याने शुभमन गिलला बाजूला नेत परिस्थिती शांत करण्याचा प्रयत्न केला होता. तो दोन्ही खेळाडूंना काही सल्ले देत असल्याचंही दिसत आहे. 

दरम्यान रौफने भारतीय चाहत्यांना चिडवण्यासाठी केलेल्या एका वादग्रस्त कृतीमुळेही चर्चेत आला. दुसऱ्या डावात, सीमारेषेजवळ उभ्या असलेला रौफने भारतीय प्रेक्षकांच्या टीकेला उत्तर देण्यासाठी बोटं दाखवत "0-6" असं दाखवलं. मे महिन्यात ऑपरेशन सिंदूरनंतर सीमेवर झालेल्या चार दिवसांच्या चकमकीत 6 भारतीय लढाऊ विमानं पाडल्याच्या पाकिस्तानच्या निराधार दाव्याचा संदर्भ त्याने दिला होता. 

रौफच्या या कृतीचा फोटो वाऱ्यासारखी पसरला आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. 31 वर्षीय या खेळाडूला असंख्य भारतीय चाहत्यांच्या टीकेचा सामना करावा लागला, ज्यांनी त्याच्या कृतीबद्दल त्याला ट्रोल केले आणि टीका केली.

रविवारी रात्रीच्या सामन्यात, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना भारताविरुद्ध 171 धावा केल्या, जी त्यांची टी-20 मधील सर्वोच्च धावसंख्या आहे. प्रत्युत्तरात, अभिषेक (74) आणि शुभमन गिल (47) यांनी 105 धावांची सलामी भागीदारी करून भारताच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला.

 

FAQ

1) अभिषेक शर्मा आणि हरीस रौफ यांच्यातील वाद कधी आणि कशामुळे घडला?
हा वाद २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियममध्ये झालेल्या एशिया कप २०२५ सुपर फोर सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यादरम्यान घडला.  पाकिस्तानी वेगवान गोलंदाज शाहीन शाह आफरीदी आणि हरीस रऊफ यांनी भारतीय फलंदाजांना प्रोवोक करणे सुरू केले, ज्यामुळे अभिषेक आणि हरीस यांच्यात शाब्दिक वाद झाला. हरीसने अभिषेकला वैयक्तिक टिप्पण्या केल्या, ज्यामुळे अभिषेकने त्याला बाउंड्री मारून प्रत्युत्तर दिले आणि दोघे जवळ येऊन भांडणात गुंतले, ज्यात अंपायरांना हस्तक्षेप करावा लागला.

2) अभिषेक शर्माने वादाबाबत काय म्हटले?
मॅन ऑफ द मॅच अभिषेक शर्माने सामन्यानंतर सांगितले, "ते (पाकिस्तानी गोलंदाजांनी) कोणत्याही कारणाशिवाय आपल्याकडे येत होते, ते मला अजिबात आवडले नाही. म्हणून मी त्यांच्यावर आक्रमण केले." त्याने पुढे सांगितले की, शाहीन आणि हरीस यांनी वैयक्तिक टिप्पण्या केल्या, जसे की रिव्हर्स स्वीप मारण्याची आव्हान देणे किंवा अपमानास्पद शब्द वापरणे, पण त्याने त्यांना बॅटने प्रत्युत्तर दिले आणि भारताला विजय मिळवून दिला. अभिषेकने आपल्या आक्रमक फलंदाजीला संघ व्यवस्थापनाचे समर्थन मानले.

3) हरीस रऊफने काय केले किंवा म्हटले?
हरीस रऊफने सामन्यादरम्यान अभिषेकला पंजाबीत अपशब्द वापरले आणि वैयक्तिक हल्ले केले. सामन्यानंतर त्याने भारतीय चाहत्यांना "६-०" ची गेस्चर दाखवली, ज्यामुळे सोशल मीडियावर वाद निर्माण झाला, कारण हे भारताविरुद्ध पाकिस्तानच्या दाव्यांचे (ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान ६ भारतीय विमाने पाडल्याचा दावा) संदर्भ होते. तसेच, तो लढाऊ विमान पाडण्याचे संकेत देत होता. मात्र, हरीसने प्रत्यक्ष वादाबाबत अधिकृत स्टेटमेंट दिले नाही.

