Marathi News
भारताकडून हारल्यानंतरही फायनलमध्ये पोहोचू शकतो पाकिस्तान; समजून घ्या आशिया कपचं अजब समीकरण

Asia Cup Final Qualification Equation: आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा एकदा भिडणार आहे. 21 सप्टेंबरला सुपर-4 मध्ये भारत पाकिस्तानचा सामना होणार आहे. दरम्यान दोन्ही देश फायलनमध्येही आमने-सामने असण्याची शक्यता आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 18, 2025, 04:30 PM IST
Asia Cup Final Qualification Equation: आशिया कप 2025 आता रोमांचक स्थितीवर आला आहे. आता टप्पा सुपर 4 च्या दिशेने सुरु आहे. सुपर 4 साठी चार संघ पात्र ठरणार आहेत. जे संघ सुपर-4 मध्ये टॉप 2 मध्ये असतील त्यांच्यात 28 डिसेंबरला दुबईत अंतिम सामना खेळला जाईल. दरम्यान आशिया कपचं समीकरण पाहता अंतिम सामन्यात पुन्हा एकदा भारत-पाकिस्तानमध्ये सामना होण्याची शक्यता आहे. 

आशिया कपमध्ये 21 सप्टेंबरला (रविवारी) भारत आणि पाकिस्तानमध्ये सुपर 4 चा सामना होणार आहे. पण दोन्ही देशात अंतिम सामनाही खेळला जाण्याची शक्यता आहे. पण प्रश्न असा आहे की, 21 सप्टेंबरला दुबईत होणाऱ्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव झाला तरी अंतिम सामन्यात खेळणार का? तसंच जर भारत रविवारी पाकिस्तानसोबतचा सामन्यात पराभूत झाला तरी अंतिम सामन्यात पोहोण्याची शक्यता असेल का? 

समजून घ्या सुपर 4 चं गणित

आशिया कप 2025 सध्या निर्णायक टप्प्यावर आहे. ग्रुप स्टेजनंतर 20 सप्टेंबरपासून सुपर फोर टप्प्याची सुरुवात होईल. 28 सप्टेंबरला दुबईत निर्णायक सामना खेळला जाईल. भारत-पाकिस्तान पुन्हा एकदा 21 सप्टेंबरला भिडणार आहे. आशिया कपमध्ये एकूण 8 संघ आहेत. ग्रुप ए मध्ये भारत, पाकिस्तान, ओमान आणि युएई संघ होते. ग्रुप ए मधून ओमान आणि युएई बाहेर पडले आहेत.

ग्रुप बी मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. हाँगकाँग बाहेर पडला आहे. या ग्रुपमध्ये गुरुवारी (18 सप्टेंबर) श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सामना होणार आहे. सध्या श्रीलंकेचे दोन सामन्यांपैकी दोन विजयानंतर चार गुण आहेत. बांगलादेशचे तीन सामन्यांपैकी दोन विजयानंतर चार गुण आहेत. अफगाणिस्तानचे दोन सामन्यांपैकी एका विजयानंतर दोन गुण आहेत. याचा अर्थ हा ग्रुप अजूनही खुला आहे.

ग्रुप बी चे समीकरण थोडे क्लिष्ट आहे, पण हे समजून घ्या... 3 संघांचे समीकरण १८ सप्टेंबर रोजी श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील सामन्यावर आधारित आहे. 

*बांगलादेशसाठी सुपर-4 गणित कसं असेल
- जर श्रीलंकेने अफगाणिस्तानला कोणत्याही फरकाने हरवले.
- जर अफगाणिस्तानने श्रीलंकेला 70 किंवा त्याहून अधिक धावांनी हरवले.
- जर अफगाणिस्तानने श्रीलंकेला हरवले आणि 50 किंवा त्याहून अधिक चेंडू शिल्लक असताना लक्ष्य गाठले.

*अफगाणिस्तानसाठी सुपर-4 चं गणित
- जर अफगाणिस्तानने शेवटच्या लीग सामन्यात श्रीलंकेला कोणत्याही फरकाने हरवले, तर ते चांगल्या नेट रन रेटच्या आधारे पात्र ठरेल.

*श्रीलंकेसाठी सुपर-4 गणित
- श्रीलंकेने अफगाणिस्तानला कोणत्याही फरकाने हरवले.
- श्रीलंकेने अफगाणिस्तानकडून 70 किंवा त्याहून अधिक धावांच्या फरकाने हरू नये.
- अफगाणिस्तानने श्रीलंकेविरुद्धचे लक्ष्य 12.2 षटकांत (म्हणजे 46 चेंडू शिल्लक असताना) किंवा त्यापेक्षा कमी वेळेत गाठू नये.

भारताकडून पराभव झाल्यानंतरही पाकिस्तान अंतिम फेरीत कसा खेळेल? 

आता, भारत आणि पाकिस्तान दोघांनाही सुपर 4 मध्ये एकूण तीन सामने खेळावे लागतील. जर पाकिस्तान भारताकडून पराभूत झाला आणि त्याचे पुढील दोन सुपर 4  सामने जिंकला आणि सुपर 4 पॉइंट टेबलमध्ये पहिल्या दोनमध्ये राहिला तर त्यांचा सामना अंतिम फेरीत भारताशी होऊ शकतो. भारताचीही अशीच परिस्थिती असेल. भारतीय संघाला सुपर 4 मध्ये पहिल्या दोनमध्ये स्थान मिळवावे लागेल. तीनपैकी तीन सामने जिंकणारा संघ अंतिम फेरीत खेळणार हे नक्की आहे. तथापि, दोन सामने जिंकणारा संघ देखील अंतिम फेरीत प्रवेश करण्याच्या शर्यतीत असेल आणि येथे नेट रन रेट (NRR) महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

सुपर फोर वेळापत्रक

२० सप्टेंबर (शनिवार), दुबई: बी१ विरुद्ध बी२, रात्री ८:००
२१ सप्टेंबर (रविवार), दुबई: भारत विरुद्ध पाकिस्तान (ए१ विरुद्ध ए२), रात्री ८:००
२३ सप्टेंबर (मंगळवार), अबू धाबी: पाकिस्तान (ए२) विरुद्ध बी१, रात्री ८:००
२४ सप्टेंबर (बुधवार), दुबई: भारत (ए१) विरुद्ध बी२, रात्री ८:००
२५ सप्टेंबर (गुरुवार), दुबई: पाकिस्तान (ए२) विरुद्ध बी२, रात्री ८:००
२६ सप्टेंबर (शुक्रवार), दुबई: भारत (ए१) विरुद्ध बी१, रात्री ८:००
अंतिम सामना: २८ सप्टेंबर (रविवार), दुबई: सुपर फोरमधील टॉप दोन संघ, रात्री ८:००

FAQ

1) नेट रन रेट (NRR) कसा कॅल्क्युलेट होतो?
NRR = (एकूण रन रेट - विरोधकांचा एकूण रन रेट). यामध्ये विजय/पराभवाच्या मार्जिनचा विचार होतो. बराबर पॉइंट्स असल्यास, NRR प्राथमिक आहे.

2) एशिया कप २०२५ चे प्रसारण कुठे पाहता येईल?
भारतात सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि सोनी लिव्हवर लाइव्ह. पॅकिस्तानमध्ये जिओ सुपर. सुपर ४ सुरू होण्यापूर्वी गट बीचा अंतिम सामना (श्रीलंका vs अफगाणिस्तान) महत्त्वाचा आहे.

3) एशिया कप २०२५ चे एकूण स्वरूप काय आहे?
एशिया कप २०२५ हे टी-२० फॉरमॅटमध्ये आहे. ८ संघ दोन गटांमध्ये विभागलेले आहेत (प्रत्येक गटात ४ संघ). प्रत्येक संघ ३ सामने खेळतो. वरचे दोन संघ (पॉइंट्सनुसार, नेट रन रेटवर अवलंबून) सुपर ४ मध्ये जातात. सुपर ४ मध्ये चार संघ एकाच गटात खेळतात (प्रत्येकी ३ सामने), आणि वरचे दोन संघ २८ सप्टेंबरला दुबईत होणाऱ्या अंतिम सामन्यात पडतात. विजयासाठी २ पॉइंट्स, पराभवासाठी ०, आणि टाय/नो रिझल्टसाठी १ पॉइंट्स मिळतात.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

