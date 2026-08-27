चाहत्यांना मोठा धक्का, जिओहॅाटस्टारवर नाही 'येथे' पाहता येणार आशिया कपची लाईव्ह स्ट्रिमिंग! वाचा सविस्तर

Women's Asia Cup Live Streaming : भारताचा संघ सुरु होणाऱ्या आशिया ट्रॅाफीसाठी दुबईला रवाना झाला आहे, या स्पर्धेवर भारतीय महिला संघाची नजर असणार आहे. आशिया कप 2026 ची सुरुवात ही 28 ऑगस्ट ते 13 सप्टेंबर दरम्यान युएईमध्ये खेळवली जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये एकूण आठ संघ सहभागी होणार आहेत. भारताचा संघ हा गट ए मध्ये आहे, या गटामध्ये भारतासह पाकिस्तान, थायलंड, हाँगकाँग, चीन हे संघ टीम इंडियाशी सामना करणार आहेत. तर दुसऱ्या गटामध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमिराती हे संघ स्पर्धा करणार आहेत. भारताचा संघ हा हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली ही स्पर्धा खेळणार आहे, बीसीसीआयने भारतीय संघाची घोषणा केली होती. आता या स्पर्धेमधील सामने कधी आणि कुठे पाहता येणार याचा सविस्तर तपशील वाचा.
हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील सात वेळचा चॅम्पियन भारत , आणखी एका विजेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार असेल, परंतु भारतीय संघ श्रीलंका, बांगलादेश आणि पाकिस्तानसारख्या संघांना हलक्यात घेऊ शकत नाही. श्रीलंकेच्या संघाने मागील सिझनमध्ये ही ट्रॅाफी जिंकली होती त्यामुळे भारतासमोर आव्हान उभे करु शकते. तर बांग्लादेशच्या संघाने देखील या स्पर्धेचे विजेतेपद एकदा नावावर केले आहे. पाकिस्तानचा संघ अजूनही या विजेतेपदाच्या शोधात आहे. भारताचा संघ आशिया कप 2026 च्या स्पर्धेला सुरुवात ही 30 ऑगस्ट रोजी करणार आहे, पण स्पर्धेची सुरुवात ही 28 ऑगस्टपासून होणार आहे. या स्पर्धेचा सामना हा थांयलंड विरुद्ध हॅागकॅंाग या दोन संघामध्ये खेळवला जाणार आहे.
महिला आशिया कप 2026 च्या स्पर्धेची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही जिओहॅाटस्टारवर होणार नाही, तर या स्पर्धेची लाईव्ह स्ट्रिमिंग ही सोनी लिव्ह अॅप केली जाणार आहे. या स्पर्धेतील सामन्याचे थेट प्रक्षेपण हे सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहता येणार आहे. या स्पर्धची सुरुवात ही भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8.00 वाजता सुरुवात होणार आहे.
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३० ऑगस्ट - भारत विरुद्ध थायलंड
३ सप्टेंबर - भारत विरुद्ध हाँगकाँग चीन
५ सप्टेंबर - भारत विरुद्ध पाकिस्तान
हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मानधना (उपकर्णधार), शेफाली वर्मा, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष (विकेटकिपर), जी कमलिनी (विकेटकिपर), अरुंधती रेड्डी, प्रेमा रावत, राधा यादव, श्री चरणी, रेणुका ठाकूर, नंदनी शर्मा, क्रांती गौड, प्रतिका रावल.