English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup: 'कोहली, रोहित सोडा; तुम्ही...', पाकिस्तानी क्रिकेटरचं भारताला जाहीर आव्हान; सूर्यकुमार यादवला म्हणाला 'तुला जरा...'

Asia Cup 2025: पाकिस्तानी क्रिकेटरने आशिया कपसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघाचं विश्लेषण केलं आहे. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या अनुपस्थितीमुळे संघाच्या मनोबलावर परिणाम होईल, असं मत त्यांनी मांडलं आहे. त्यांनी सूर्यकुमार यादवच्या पाकिस्तानविरुद्धच्या संघर्षावरही लक्ष वेधलं.   

शिवराज यादव | Updated: Aug 25, 2025, 05:12 PM IST
Asia Cup: 'कोहली, रोहित सोडा; तुम्ही...', पाकिस्तानी क्रिकेटरचं भारताला जाहीर आव्हान; सूर्यकुमार यादवला म्हणाला 'तुला जरा...'

Asia Cup 2025: भारताच्या क्रीडा मंत्रालयाने मांडलेल्या भूमिकेनंतर आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान भिडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय मालिका खेळणार नाही, मात्र आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये दोन्ही संघ आमने-सामने असल्यास आम्ही विरोध करु शकत नाही असं क्रीडा मंत्रालयाने म्हटलं आहे. यादरम्यान पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटर बाजिद खान यांनी आशिया कपसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय संघाचं विश्लेषण केलं आहे. भारतीय संघात अनेक कमतरता असल्याचंही त्यांनी सांगितलं आहे. ज्यामुळे सूर्यकुमार ब्रिगेडला संघर्ष करावा लागेल असं त्यांनी म्हटलं आहे. 

बाजिद खान यांनी पीटीव्ही स्पोर्टशी संवाद साधताना सांगितलं की, "हे पाहा, हे सर्व खेळाडू उच्चस्तरीय आहेत. तुम्ही एकाही क्रिकेटरकडे पाहून त्यांच्यात क्षमता नाही असं सांगू शकत नाही. पण विराट कोहली आणि रोहित शर्मा ज्या प्रकारची ऊर्जा टीममध्ये भरतात त्याची भारताला कमतरता भासेल".

सूर्याचा पाकिस्तानविरुद्धचा रेकॉर्ड

बाजिद खान यांनी भारतीय टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादववरही निशाणा साधला. त्याने पाकिस्तानविरुद्धच्या सूर्याच्या कामगिरीवर भाष्य केलं आहे. बाजिद म्हणाला, 'सूर्यकुमार यादव जवळजवळ प्रत्येक संघाविरुद्ध धावा काढत होता, पण तो पाकिस्तानविरुद्ध प्रभावी नव्हता.'

माजी पाकिस्तानी क्रिकेटपटू पुढे म्हणाला की, "सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानविरुद्ध संघर्ष करताना दिसला. वेगवान गोलंदाजीचा हल्ला असो किंवा इतर कोणतंही कारण असो, पण तो समस्यांनी वेढलेला होता".

सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानविरुद्ध पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यामध्ये त्याने 12.80 च्या सरासरीने फक्त 64 धावा केल्या. या दरम्यान, तो एकही अर्धशतक करू शकला नाही.

भारताला उणीव भासेल

बाजिद यांनी आशिया कपमध्ये भारताला कोणत्या गोष्टींची उणीव भासेल हेदेखील सांगितलं आहे. ते म्हणाले की, "रवींद्र जडेजाची कमतरता भासेल. लोक कोहली किंवा रोहितबद्दल बोलत आहेत. पण जडेजा हा संघाला एकत्र ठेवणारा खेळाडू आहे. अक्षर नक्कीच आहे, पण जडेजा तुम्हाला फलंदाजी, गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात संतुलन देतो".

आशिया कपमध्ये या कमतरतांवर मात करण्यासाठी भारतासाठी योग्य संघ संयोजन असणे खूप महत्वाचे आहे असं बाजिद यांचं म्हणणं आहे. योग्य संघ संयोजनाव्यतिरिक्त, दबावाच्या सामन्यांमध्ये संघाने एकत्रित कामगिरी करणं महत्त्वाचं आहे असंही त्यांनी सांगितलं. 

FAQ

1) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप सामना कधी आणि कुठे होणार आहे?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप 2025 मधील सामना 14 सप्टेंबर 2025 रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, संयुक्त अरब अमिरात (UAE) येथे होणार आहे. सामना संध्याकाळी 7:30 वाजता (IST) सुरू होईल.

2) हा सामना का महत्त्वाचा आहे?
भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना हा जगातील सर्वात मोठ्या क्रीडा स्पर्धांपैकी एक मानला जातो. दोन्ही देशांमधील तीव्र स्पर्धा आणि चाहत्यांचा उत्साह यामुळे हा सामना खास आहे. यावेळी हा सामना T20 स्वरूपात होणार असून, 2026 च्या T20 विश्वचषकाची तयारी म्हणूनही महत्त्वाचा आहे.

3) आशिया कप 2025 चे स्वरूप आणि संघ कोणते आहेत?
आशिया कप 2025 हे T20 स्वरूपात खेळवले जाईल, जे 9 ते 28 सप्टेंबर 2025 पर्यंत UAE मध्ये होईल. यात आठ संघ सहभागी आहेत, जे दोन गटांमध्ये विभागले गेले आहेत:  गट A: भारत, पाकिस्तान, UAE, ओमान  
गट B: श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान, हाँगकाँग
भारत आणि पाकिस्तान सुपर 4 मध्ये आणि अंतिम सामन्यात पुन्हा भेटण्याची शक्यता आहे.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Asia Cup 2025Suryakumar Yadavindia vs pakistan

इतर बातम्या

Birthday Celebration ची सुरुवात कधीपासून झाली? जगात कोणाचा...

विश्व