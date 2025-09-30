Asia Cup: 'पंतप्रधानांनी दिलेला 25 लाखांचा चेक बाऊन्स', पाकिस्तानच्या खेळाडूनेच सांगितलं लाजिरवाणं सत्य, 'आम्हाला फक्त...'

Asia Cup Check Bounced: आशिया कपची स्पर्धा यावेळी सामन्यांपेक्षा त्याच्याभोवतीच्या वादांमुळेच जास्त गाजली. भारत आणि पाकिस्तानध्ये झालेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये नवनवे वाद निर्माण झाले. पाकिस्तानी खेळाडूंनी केलेले इशारे, भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन करण्यास दिलेला नकार यामुळे वाद निर्माण झाला. दरम्यान भारताने फायनल जिंकल्यानंतर मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिल्यानंतर पेटलेला वाद अद्याप शमलेला नाही. दुसरीकडे मोहसिन नक्वी, जे पीसीबीचे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत, त्यांनी ट्रॉफी भारताला दिलेली नसल्याने बीसीसीयआने तक्रार दाखल केली आहे. यादरम्यान पाकिस्तानची आशिया कपसंदर्भात लाज काढणारी एक घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानच्याच खेळडूने हा प्रकार उघड केला आहे.
आशिया कप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयकडून भारतीय संघाच्या खेळाडूंना 21 कोटींचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. यादरम्यान पाकिस्तानमधील एका जुन्या कटू आठवणींना उजाळा देणाऱ्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 2023 रोजी युट्यूबर नादिर अलीसोबतच्या पॉडकास्टमध्ये पाकिस्तानचा माजी खेळाडू सईद अजमलने याचा खुलासा केला होता अजमलने त्या क्षणाची आठवण सांगितली होती, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी पाकिस्तानच्या विजयी संघाला चांगलं बक्षीस म्हणून पैसे देण्याची आश्वासन दिलं होतं.
हा व्हिडीओ नव्याने व्हायरल झाला असून, यामध्ये सईद अजमल खुलासा करत आहे की, पाकिस्तानच्या 2009 टी-20 वर्ल्डकप विजेत्या संघाला पंतप्रधानांनी 25 लाखांचा चेक दिला होता. पण हा चेक नंतर बाऊन्स झाला.
प्रत्येक खेळाडूला 25 लाखांचा चेक मिळणार होता, जो त्यांच्या ऐतिहासिक टी-20 विश्वचषक विजयाबद्दल एक आनंददायी क्षण होता. पण अभिमानास्पद वाटणारा हा क्षण मात्र नंतर संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणा बनला होता.
"आम्हाला चेक देण्यात आले होते, पण ते बाउन्स झाले," असं अजमलने सांगितलं होतं. "सरकारी चेकही बाउन्स होऊ शकतो हे पाहून मला धक्का बसला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की पीसीबी अध्यक्ष ते हाताळतील. पण पीसीबी अध्यक्षांनी हे आमचं नसून, सरकारने दिलेलं वचन आहे असं म्हटलं. शेवटी, आम्हाला फक्त आयसीसीकडून बक्षीस रक्कम मिळाली," असा लाजिरवाणा खुलासा त्याने केला होता.
2025 च्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात दुबईत भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या दमदार विजयानंतर काही तासांतच हा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून क्रिकेटप्रेमी दोन्ही देश केवळ मैदानावरच नव्हे तर ते त्यांच्या खेळाडूंशी कसे वागतात याची तुलना सुरू झाली.
2009 च्या पाकिस्तानच्या जेतेपदाच्या शर्यतीत 12 विकेट्स घेणाऱ्या आणि नंतर नंबर 1 वनडे गोलंदाज म्हणून स्थान मिळवणाऱ्या अजमलने खुलासा केला की त्याला त्याच्या वैयक्तिक कामगिरीसाठी कधीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. "2012 आणि 2013 मध्ये आयसीसी टीम ऑफ द इयरमध्ये माझे नाव होते. पण कोणतेही बक्षीस नव्हते, पैसे नव्हते. आयसीसी तुम्हाला त्यासाठी पैसे देत नाही, ते फक्त तुमचे नाव यादीत टाकतात," असं तो म्हणाला.
