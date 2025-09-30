English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Asia Cup: 'पंतप्रधानांनी दिलेला 25 लाखांचा चेक बाऊन्स', पाकिस्तानच्या खेळाडूनेच सांगितलं लाजिरवाणं सत्य, 'आम्हाला फक्त...'

Asia Cup Check Bounced: आशिया कपची स्पर्धा यावेळी सामन्यांपेक्षा त्याच्याभोवतीच्या वादांमुळे जास्त गाजली. भारताने फायनल जिंकल्यानंतर मोहसीन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिल्यानंतर पेटलेला वाद अद्याप शमलेला नाही.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 30, 2025, 01:14 PM IST
Asia Cup: 'पंतप्रधानांनी दिलेला 25 लाखांचा चेक बाऊन्स', पाकिस्तानच्या खेळाडूनेच सांगितलं लाजिरवाणं सत्य, 'आम्हाला फक्त...'

Asia Cup Check Bounced: आशिया कपची स्पर्धा यावेळी सामन्यांपेक्षा त्याच्याभोवतीच्या वादांमुळेच जास्त गाजली. भारत आणि पाकिस्तानध्ये झालेल्या तिन्ही सामन्यांमध्ये नवनवे वाद निर्माण झाले. पाकिस्तानी खेळाडूंनी केलेले इशारे, भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन करण्यास दिलेला नकार यामुळे वाद निर्माण झाला. दरम्यान भारताने फायनल जिंकल्यानंतर मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्विकारण्यास नकार दिल्यानंतर पेटलेला वाद अद्याप शमलेला नाही. दुसरीकडे मोहसिन नक्वी, जे पीसीबीचे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री देखील आहेत, त्यांनी ट्रॉफी भारताला दिलेली नसल्याने बीसीसीयआने तक्रार दाखल केली आहे. यादरम्यान पाकिस्तानची आशिया कपसंदर्भात लाज काढणारी एक घटना समोर आली आहे. पाकिस्तानच्याच खेळडूने हा प्रकार उघड केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

आशिया कप जिंकल्यानंतर बीसीसीआयकडून भारतीय संघाच्या खेळाडूंना 21 कोटींचं बक्षीस जाहीर करण्यात आलं आहे. यादरम्यान पाकिस्तानमधील एका जुन्या कटू आठवणींना उजाळा देणाऱ्या घटनेचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. 2023 रोजी युट्यूबर नादिर अलीसोबतच्या पॉडकास्टमध्ये पाकिस्तानचा माजी खेळाडू सईद अजमलने याचा खुलासा केला होता अजमलने त्या क्षणाची आठवण सांगितली होती, जेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान युसूफ रझा गिलानी यांनी पाकिस्तानच्या विजयी संघाला चांगलं बक्षीस म्हणून पैसे देण्याची आश्वासन दिलं होतं.

व्हिडीओ नव्याने व्हायरल

हा व्हिडीओ नव्याने व्हायरल झाला असून, यामध्ये सईद अजमल खुलासा करत आहे की, पाकिस्तानच्या 2009 टी-20 वर्ल्डकप विजेत्या संघाला पंतप्रधानांनी 25 लाखांचा चेक दिला होता. पण हा चेक नंतर बाऊन्स झाला. 

25 लाखांचा सरकारी चेक बाऊन्स

प्रत्येक खेळाडूला 25 लाखांचा चेक मिळणार होता, जो त्यांच्या ऐतिहासिक टी-20 विश्वचषक विजयाबद्दल एक आनंददायी क्षण होता. पण अभिमानास्पद वाटणारा हा क्षण मात्र नंतर संपूर्ण देशासाठी लाजिरवाणा बनला होता.

...फक्त आयसीसीकडून बक्षीस रक्कम मिळाली

"आम्हाला चेक देण्यात आले होते, पण ते बाउन्स झाले," असं अजमलने सांगितलं होतं. "सरकारी चेकही बाउन्स होऊ शकतो हे पाहून मला धक्का बसला. त्यांनी आम्हाला सांगितलं की पीसीबी अध्यक्ष ते हाताळतील. पण पीसीबी अध्यक्षांनी हे आमचं नसून, सरकारने दिलेलं वचन आहे असं म्हटलं. शेवटी, आम्हाला फक्त आयसीसीकडून बक्षीस रक्कम मिळाली," असा लाजिरवाणा खुलासा त्याने केला होता. 

2025 च्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात दुबईत भारताने पाकिस्तानवर मिळवलेल्या दमदार विजयानंतर काही तासांतच हा व्हिडिओ पुन्हा व्हायरल झाला. या व्हिडीओच्या माध्यमातून क्रिकेटप्रेमी दोन्ही देश केवळ मैदानावरच नव्हे तर ते त्यांच्या खेळाडूंशी कसे वागतात याची तुलना सुरू झाली. 

2009 च्या पाकिस्तानच्या जेतेपदाच्या शर्यतीत 12 विकेट्स घेणाऱ्या आणि नंतर नंबर 1 वनडे गोलंदाज म्हणून स्थान मिळवणाऱ्या अजमलने खुलासा केला की त्याला त्याच्या वैयक्तिक कामगिरीसाठी कधीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. "2012 आणि 2013 मध्ये आयसीसी टीम ऑफ द इयरमध्ये माझे नाव होते.  पण कोणतेही बक्षीस नव्हते, पैसे नव्हते. आयसीसी तुम्हाला त्यासाठी पैसे देत नाही, ते फक्त तुमचे नाव यादीत टाकतात," असं तो म्हणाला.

FAQ

1) एशिया कप २०२५ च्या स्पर्धेत मुख्य वाद काय होते?
एशिया कप २०२५ ची स्पर्धा सामन्यांपेक्षा वादांमुळेच जास्त गाजली. भारत आणि पाकिस्तानमधील तिन्ही सामन्यांमध्ये पाकिस्तानी खेळाडूंचे इशारे आणि भारतीय खेळाडूंच्या हस्तांदोलन नाकारण्यामुळे वाद निर्माण झाले. फायनलमध्ये भारताने विजय मिळवल्यानंतर ट्रॉफी वादाने पेट घेतला.

2) भारताने ट्रॉफी का नाकारली आणि त्याचा परिणाम काय झाला?
भारताने फायनल जिंकल्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चे प्रमुख आणि पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नकवी यांच्या हातून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यामुळे वाद भडकला आणि बीसीसीआयने ट्रॉफी न दिल्याबद्दल पीसीबीवर तक्रार दाखल केली. हा वाद अद्याप शमलेला नाही.

3) सईद अजमल यांनी चेक बाउन्स प्रकरणाबाबत काय सांगितले?
अजमल यांनी सांगितले की, विजयी संघाला पंतप्रधानांनी २५ लाखांचा चेक दिला, जो अभिमानास्पद वाटला. पण तो बाउन्स झाला. "सरकारी चेकही बाउन्स होऊ शकतो हे धक्कादायक होते. पीसीबीने जबाबदारी सरकारकडे ढकलली आणि शेवटी फक्त आयसीसीकडून बक्षीस मिळाले," असे त्यांनी खेदाने सांगितले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
asia cupSaeed AjmalAsia Cup 2025

इतर बातम्या

लग्नाच्या रात्री पतीसोबत एकाच बेडवर झोपण्यास नववधूचा नकार,...

भारत