सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानची लायकीच काढली, एका उत्तरात संपवला विषय; म्हणाला 'त्यांच्यापेक्षा चांगलं क्रिकेट...'

Asia Cup Suryakumar Yadav: आशिया कपमध्ये पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने आता दोन्ही देशांमधील स्पर्धा आता कट्टर प्रतिस्पर्धी असं म्हणू शकत नसल्याचं अधोरेखित केलं.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 22, 2025, 09:23 AM IST
Asia Cup Suryakumar Yadav: आशिया कपमधील सुपर 4 स्टेजमध्ये भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा दणदणीत पराभव केला आहे. भारताने सहा गडी राखून पाकिस्तानचा पराभव केला. क्रिकेटच्या इतिहासात एकेकाळी भारत-पाकिस्तानला कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हटलं जायचं. पण आता दोन्ही संघांचा एकमेकांविरोधातील रेकॉर्ड पाहता तसं म्हणू शकत नाही. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने हे विधान केलं आहे. दोन्ही देशांना आता कट्टर प्रतिस्पर्धी म्हणू शकत नाही असं सूर्यकुमार यादव म्हणाला आहे. आशिया कपमध्ये आतापर्यंत झालेल्या दोन्ही सामन्यात भारताने आपला संघ पाकिस्तानपेक्षा वरचढ असल्याचं सिद्ध केलं आहे. भारतीय फलंदाजांसमोर पाकिस्तानी गोलंदाजांनी अक्षरश: गुडघे टेकल्याचं चित्र होतं.

भारताने टी-२० मध्ये पाकिस्तानवरील आपलं वर्चस्व कायम राखलं आहे. आशिया कपमधील एकमेकांविरोधात सामन्यातील रेकॉर्ड 12.3 अशा फरकाने भारताच्या बाजूने आहे. हे दोन्ही संघांमधील गुणवत्तेतील दरी स्पष्टपणे दर्शवते.

पाकिस्तानविरोधातील विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कट्टर प्रतिस्पर्धी असल्याचा दावा फेटाळून लावला. भारताने एकतर्फी वर्चस्व राखलं असून, आता या स्पर्धेकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून पाहू शकत नाही असं त्याने म्हटलं आहे. तसंच संघाच्या अष्टपैलू कामगिरीला सर्व श्रेय दिलं आहे. 

"तुम्ही भारत-पाकिस्तानमधील कट्टर प्रतिस्पर्धीबद्दल प्रश्न विचारणे थांबवावे. माझ्या मते, जर दोन्ही संघ 15-20 सामने खेळत असतील आणि त्यांचा रेकॉर्ड 7-7 किंवा 8-7 असेल तर त्याला प्रतिस्पर्धी म्हणतात. 10-0, 10-1, मला आकडेवारी माहित नाही, पण आता ही प्रतिस्पर्धीची स्थिती नाही. मला वाटतं की आम्ही त्यांच्यापेक्षा (पाकिस्तान) चांगले क्रिकेट खेळलो आणि गोलंदाजीच्या दृष्टिकोनातूनही," असं सूर्यकुमार यादवने सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं. 

पाकिस्तान टी-20 मध्ये भारताच्या आसपासही नाही

2022 मध्ये झालेल्या आयसीसी टी 20 विश्वचषकापासून, भारताने टी-20 क्रिकेटमध्ये पाकिस्तानवर पूर्ण वर्चस्व राखलं आहे. भारताने सलग सात विजय मिळवले आहेत. ही मालिका सर्व फॉरमॅटमध्ये भारताचे सातत्य आणि वर्चस्व अधोरेखित करते. त्यांची फलंदाजीची खोली आणि शिस्तबद्ध गोलंदाजी त्यांच्या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांसाठी वारंवार खूपच मजबूत असल्याचे सिद्ध होते.

दरम्यान, रविवारी, पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना चांगली गती मिळवली होती. त्यांनी 10 षटकांत 91 धावा केल्या, ज्यामध्ये भारताने काही महत्त्वाचे झेल सोडले. तथापि, गोलंदाजांनी दुसऱ्या टप्प्यात परिस्थिती पूर्ववत केली, त्यांना 171 पर्यंत रोखले. 

FAQ

1) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील एकूण हेड टू हेड रेकॉर्ड काय आहे?
सर्व फॉरमॅट्समध्ये (टेस्ट, वनडे, टी२०) भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात २०७ सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी पाकिस्तानने ७३ सामने जिंकले, भारताने ६७ जिंकले, तर ६७ सामने ड्रॉ किंवा नो रिझल्ट राहिले. पाकिस्तानचा एकूण फायदा आहे, पण अलीकडील वर्षांत भारताने ICC आणि ACC स्पर्धांमध्ये वर्चस्व गाजवले आहे.

2) एशिया कपमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड काय आहे?
एशिया कपमध्ये (ओडी आणि टी२० एकत्र) भारताने पाकिस्तानवर वर्चस्व गाजवले आहे. ओडी फॉरमॅटमध्ये १३ पैकी ८ सामने भारताने जिंकले, तर टी२० मध्ये ४ पैकी ३ (२०२५ ग्रुप स्टेजमध्ये ७ विकेट्सने विजय). एकूण एशिया कपमध्ये भारताची आघाडी आहे, ज्यात २०२३ चा २२८ धावांचा विजय आणि २०२५ चा डबईतील क्लिनिकल विजय समाविष्ट आहे.

3) टी२० क्रिकेटमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड काय आहे?
टी२० आंतरराष्ट्रीयमध्ये १४ सामने झाले. भारताने १० जिंकले (एक टायसह), पाकिस्तानने ३ जिंकले. भारताचा स्पष्ट फायदा आहे, विशेषत: ICC आणि एशिया कपमध्ये. एशिया कप टी२० मध्ये भारताने ३-१ ने आघाडी घेतली आहे (२०२५ मधील ७ विकेट्सने विजयासह).

