पाकिस्तानसोबत हँडशेकही न करणाऱ्या सूर्यकुमार यादवने कराचीत जन्मलेल्या खेळाडूसोबत काय केलं पाहा; PHOTO तुफान व्हायरल

Suryakumar Yadav Viral Photo: भारताने 14 सप्टेंबरला पाकिस्तानचा पराभव केल्यापासून कर्णधार सूर्यकुमार यादव चर्चेत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 21, 2025, 09:32 AM IST
Suryakumar Yadav Viral Photo: आशिया कपमध्ये भारताने 14 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानचा पराभव केल्यापासून कर्णधार सूर्यकुमार यादव चर्चेत आहे. भारताने फक्त 15.5 षटकांत 128 धावांचं आव्हान पूर्ण केलं. भारताच्या कर्णधाराने नाबाद 47 धावा करत संघाला विजय मिळवून दिला. तथापि, सामन्यानंतर जे घडले त्याने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत कोणताही संवाद टाळला आणि पारंपारिक पद्धतीने हस्तांदोलन न करता मैदानाबाहेर निघून गेला. नंतर त्याने हा विजय भारतीय सशस्त्र दलांना समर्पित केला. भारतीय क्रिकेट संघ पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील 26 मृतांच्या कुटुंबियांच्या पाठीशी उभा आहे असं त्याने सामन्यानंतर म्हटलं. दरम्यान सूर्यकुमार यादवने हस्तांदोन न केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला आणि हस्तांदोलन न करण्याच्या या हावभावामुळे मोठा वाद निर्माण झाला आणि पाकिस्तानने माघार घेण्याची धमकीही दिली. पण पाकिस्तानने असं कोणतंही पाऊल उचललं नाही. मात्र सूर्यकुमार यादव यानिमित्ताने अद्यापही चर्चेत आहे. 

आता ओमानविरुद्धच्या सामन्यानंतर सूर्यकुमारने जे केलं त्याचीही चर्चा सुरु आहे. त्याने ओमानच्या खेळाडूंशी गप्पा मारल्या आणि कराचीमध्ये जन्मलेल्या आमिर कलीमला कडकडून मिठी मारली. ओमानच्या या सलामीवीराने 46 चेंडूत 64 धावा केल्या ज्यामुळे ओमानने भारताला चांगली स्पर्धा दिली. 189 धावांचा पाठलाग करताना त्यांना 21 धावांनी पराभव पत्करावा लागला.

सूर्यकुमार यादव नेहमीच आपल्या मन जिंकणाऱ्या कृतींसाठी ओळखला जातो. शुक्रवारी संध्याकाळी, भारतीय टी-20कर्णधाराने आशिया कप सामन्याच्या निकालाची पर्वा न करता आपल्या कृतीने ओमानच्या खेळाडूंची मनं जिंकली. भारताकडून पराभव झालेल्या ओमान संघाने घेतलेली मेहनत सामन्यात स्पष्ट दिसत होती. सामन्यानंतरच्या औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर खेळाडू मैदानात उभे असताना सूर्यकुमार त्यांच्यात पोहोचला होता. उपमुख्य प्रशिक्षक सुलक्षण कुलकर्णी यांनी त्याला आमंत्रित केलं होतं. 

मुंबईचे माजी यष्टीरक्षक कुलकर्णी, ज्यांनी सूर्याला त्याच्या अंडर 16 पासून खेळताना पाहिलं आहे त्यांच्या फक्त एका विनंतीवर तो पोहोचला होता. यावेळी त्याने जतिंदर सिंग आणि ओमान संघातील उत्साही खेळाडूंशी गप्पा मारल्या. 

"सूर्या खेळाबद्दल बोलला आणि आमची प्रशंसा केली. आमच्यासाठी ही फार मोठी बाब होती. आमच्या खेळाडूंना टी-20 सामन्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यात कसे खेळायचे याबद्दल प्रश्न होते. त्याच्याशी गप्पा मारणे खरोखर छान होते," असं ओमानचा कर्णधार जतिंदर म्हणाला. सूर्यकुमार यादवने ओमान संघाच्या स्पर्धात्मक खेळूचं तोंडभरुन कौतुक केलं. 

त्याने आमिर कलीम आणि हम्माद मिर्झा या दोन अर्धशतकांचं विशेष कौतुक केलं. त्यांनी सांगितलं की, भारताविरुद्धच्या त्यांच्या निर्भय फलंदाजीमुळे मायदेशातील इतरांना प्रेरणा मिळेल. गप्पा झाल्यानंतर ओमानच्या खेळाडूंनी सूर्यासोबत फोटोही काढले. हा क्षण क्षणभंगुर होता, परंतु सूर्यकुमारला लोकांचा क्रिकेटपटू का म्हटले जाते हे अधोरेखित करणारा क्षण होता.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

