English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IND vs PAK: पाकिस्तानचा पराभव करुनही भारताच्या 'त्या' खेळाडूंना कारणे दाखवा नोटीस; सूर्यकुमार म्हणाला 'ज्यांच्या हाताला....'

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारताने पाकिस्तानविरोधातील सामना जिंकला असला तरी भारतीय खेळाडूंनी सोडलेले झेल चिंतेचा विषय ठरत आहे.   

शिवराज यादव | Updated: Sep 22, 2025, 12:55 PM IST
IND vs PAK: पाकिस्तानचा पराभव करुनही भारताच्या 'त्या' खेळाडूंना कारणे दाखवा नोटीस; सूर्यकुमार म्हणाला 'ज्यांच्या हाताला....'

IND vs PAK Asia Cup 2025: भारताने पाकिस्तानचा सहा गडी राखून दणदणीत पराभव केला असला तरी काही भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव काहीसा नाराज होता. याचं कारण भारतीय खेळाडूंनी एकूण 5 झेल सोडले. जर सामन्याचा निकाल वेगळा लागला असता तर यासाठी हेच क्षेत्ररक्षण कारणीभूत ठरलं असतं. पाकिस्तानविरोधातील विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने  दोन महत्त्वाची विधाने केली, ज्यामध्ये क्षेत्ररक्षणाचा उल्लेख होता. क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक नाराज असल्याचं सूर्यकुमार यादव म्हणाला. तसंच जर सामना समान दर्जाच्या संघाविरुद्ध असेल, तर पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याला प्रतिस्पर्धी म्हणणे थांबवा असंही त्याने म्हटलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

सुपर 4 मधील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाने अपेक्षित क्षेत्ररक्षण केलं नाही. पाकिस्तानची धावसंख्या 171 पर्यंत पोहोचली कारण कुलदीप यादव, शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांच्यासह अनेकांनी झेल सोडले. 

फील्डिंग कोचने पाठवला ई-मेल

पुरस्कार सोहळ्यादरम्यान, सूर्यकुमार यादव गमतीने म्हणाला की, "ज्या खेळाडूंनी बोटांनी बटर लावले होते त्यांना क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षकाने ईमेल केला आहे आणि त्यांना त्यांच्या कार्यालयात बोलावले आहे, पण ते घडतं,; तो खेळाचा एक भाग आहे. माझी काही हरकत नाही. कारण ते पहिल्या सामन्यात घडले होते आणि आपल्याला अजून महत्त्वाचे सामने खेळायचे आहेत".

सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानची लायकीच काढली, एका उत्तरात संपवला विषय; म्हणाला 'त्यांच्यापेक्षा चांगलं क्रिकेट...'

 

7 व्या ते 15 व्या ओव्हर्सचा खेळ महत्त्वाचा

सूर्यकुमार म्हणाला की, परिस्थिती फलंदाजीसाठी अनुकूल होती आणि सातव्या ते पंधराव्या षटकांमध्ये हुशारीने क्रिकेट खेळण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. तो म्हणाला, "7 व्या ते 15 व्या षटकांमध्ये चांगले क्रिकेट खेळणाऱ्या संघाचाच वरचष्मा असेल. तुम्हाला हुशारीने योजना आखावी लागणार आहे. पॉवरप्लेमध्ये चेंडू कठीण असतो आणि तुम्ही तो योग्य टायमिंगने खेळू शकता, परंतु त्यानंतर तुम्हाला हुशारीने फलंदाजी करावी लागेल. आज आम्ही तेच केले."

शिवम दुबेने मारला विजयी शॉट 

सूर्यकुमारने शिवम दुबेच्या गोलंदाजीला सामन्यातील टर्निंग पॉइंट म्हणून श्रेय दिलं. त्याने 4 षटकांमध्ये 33 धावा देऊन दोन विकेट घेतल्या. सूर्यकुमार म्हणाला, "पहिल्या डावातील ड्रिंक्स टाईम हा टर्निंग पॉइंट ठरला. गोलंदाजांनी त्यांच्या लाईन्स आणि लेन्थमध्ये बदल केले, अधिक ऊर्जा दाखवली आणि फिरकीपटूंनी चांगली गोलंदाजी केली. शिवम दुबेचा स्पेल सामन्यातील टर्निंग पॉइंट ठरला. तो त्याच्या गोलंदाजीवर कठोर परिश्रम करत आहे. तो त्याच्यासाठी एक उत्तम सामना होता."तो नेहमीच कमीत कमी दोन षटके टाकू इच्छित होता, पण आज त्याने चार षटके टाकली आणि तो खूप आनंदी होता. तो त्याच्या योजनांबद्दल अगदी स्पष्ट होता. त्यामुळे माझे काम सोपे झाले."

 

FAQ

1) सूर्यकुमार यादव कशामुळे नाराज होता?
सूर्यकुमार यादव क्षेत्ररक्षणावर नाराज होता, कारण भारतीय खेळाडूंनी ५ झेल सोडले (अभिषेक शर्मा - २, कुलदीप यादव, शुभमन गिल आणि शिवम दुबे). यामुळे पाकिस्तानची धावसंख्या १७१ पर्यंत पोहोचली. सूर्यकुमार म्हणाला, "जर सामना समान दर्जाच्या संघाविरुद्ध असता, तर हे क्षेत्ररक्षण निकाल बदलू शकले असते. क्षेत्ररक्षण प्रशिक्षक नाराज असून, झेल सोडणाऱ्यांना ई-मेल पाठवला आहे आणि कार्यालयात बोलावले आहे. पण हे खेळाचा भाग आहे."

2) सुपर ४ मधील पहिल्या सामन्यात क्षेत्ररक्षणाची समस्या काय होती?
सुपर ४ च्या पहिल्या सामन्यात भारताने अपेक्षित क्षेत्ररक्षण केले नाही. पाकिस्तानच्या पहिल्या १० षटकांत ९१/१ पर्यंत मजबूत स्थिती होती, कारण कुलदीप यादव, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा यांनी झेल सोडले. यामुळे पाकिस्तानला फायदा झाला, पण नंतर भारताच्या गोलंदाजांनी (कुलदीप - ३ विकेट्स, अक्षर पटेल - २ विकेट्स) कमबॅक करून ११५/४ पर्यंत आणले.

About the Author

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
asia cupSuryakumar YadavSooryakumar Yadavindia vs pakistan

इतर बातम्या

‘दशावतार’चा तुफान जलवा! फक्त 10 दिवसांतच बॉलीवूडच्या चित्रप...

मनोरंजन