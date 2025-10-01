‘त्यादिवशी मला कार्टूनसारखी...’, 'ट्रॉफीचोर' पाकिस्तानी मंत्र्याने सांगितलं तो नेमका कशानं दुखावला

Asia Cup Trophy BCCI vs Mohsin Naqvi: दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रविवारी झालेल्या आशिया कप 2025 च्या अंतिम सामन्यानंतर आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांनी केलेल्या कृतींवर भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने कठोर शब्दांमध्ये टीका केली. मंगळवारी आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (एसीसी) बैठकीत बीसीसीआयने आपला संताप व्यक्त केला. रविवारी, 28 सप्टेंबर रोजी दुबईच्या मैदानात अभूतपूर्व दृश्ये पाहायला मिळाली. भारतीय संघाने नक्वी यांच्याकडून पदकं स्वीकारण्यास नकार दिल्यानंतर एसीसीचे अध्यक्ष नक्वी, विजेतेपदचा चषक आणि पदकं घेऊन स्टेडियममधून बाहेर पडले.
या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या आयसीसीच्या बैठकीत बोर्ड नक्वी यांच्याविरुद्ध भारत 'कठोर' प्रतिक्रिया नोंदवणार असल्याची महिती बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी सोमवारी दिली. एसीसीचे कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आणि बीसीसीआयचे विद्यमान उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या बैठकीत नक्वी आणि त्यांच्या कृतींवर टीका केली. दोन्ही शक्तीशाली क्रिकेट बोर्डांमधील तणाव भविष्यात अधिक वाढण्याची शक्यता दिसून येत आहे. राजीव शुक्लांनी नक्वींना झापल्याचं दिसून आलं.
आशियाई क्रिकेट बोर्डाच्या बैठकीतील सर्व घडामोडींबद्दल माहिती असलेल्या एका आतल्या व्यक्तीने 'हिंदुस्तान टाईम्स'ला बैठकीमधील घाडमोडींची माहिती दिली. बीसीसीआयने शक्य तितक्या लवकर ट्रॉफी त्यांच्याकडे पोहोचवण्यात आली पाहिजे या मागणीवर ठाम आहे. नक्वी यांनी या विषयासंदर्भात बैठकीत आपली बाजू मांडता असा युक्तिवाद केला की दुबईच्या मैदानात त्यांचा 'अनादर', 'अपमान' केला. भारतीय संघ आपल्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाही यासंदर्भात आपल्याला कोणतीही माहिती नव्हती असंही नक्वी यांनी म्हटलं आहे.
बैठकीतील अंतर्गत माहिती समोर आली असून त्यावरुन असेही दिसून येते की नक्वी यांनी "रविवारी रात्री उशिरा दुबईच्या मैदानात घडलेल्या सर्व घटनांदरम्यान मला ज्या पद्धतीची वागणूक देण्यात आली त्यावरून माझं कार्टून करुन ठेवल्यासारखी स्थिती झाली होती," असं म्हटल्याचं समजतं.
आशियामधील आठ संघांचा सहभाग असलेल्या या स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान संघांमध्ये वाद स्पष्ट दिसून आला. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात 26 जणांचा मृत्यू झाला आणि त्यामुळे भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीर (पीओके) मधील दहशतवादी छावण्यांवर हल्ला करण्यासाठी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले. याचे पडसाद क्रिकेटच्या मैदानावरही दिसून आले. आता या वादाचा पुढचा अंक ट्रॉफी भारताला परत करण्याच्या मुद्द्यावरुन पाहायला मिळतोय.