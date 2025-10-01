Asia Cup नंतरही नक्वींची मुजोरी कायम! म्हणाले, 'भारताला ट्रॉफी हवी असेल तर सुर्यकुमारने...'

Asia Cup Trophy Mohsin Naqvi Offer to BCCI: भारताने आशिया चषक स्पर्धा जिंकली असली तर अजून आशिया चषकाची ट्रॉफी भारतात आलेली नाही. भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे चेअरमन मोहसीन नक्वी यांच्याकडून ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. नक्वी यांनी भारतीय हवाई दलाची खिल्ली उडवणारी एक पोस्ट काही दिवसांपूर्वी आपल्या एक्स अकाऊंटवरुन केल्यानेच भारतीय संघाने काहीही झालं तरी नक्वींच्या हस्ते ट्रॉफी घेणार नाही यावर भारत ठाम होता.
भारताचा कर्णधार सुर्यकुमार यादवने ट्रॉफी न स्वीकारताही अनोखे सेलिब्रेशन करत नक्वींच्या जखमेवर मीठ चोळलं. त्यापूर्वी काही वेळ वाट पाहून भारतीय संघ स्टेजवर येत नसल्याचं लक्षात आल्यानंतर नक्वी संतापून ट्रॉफी आणि पदकांसहीत मैदान सोडून निघून गेले. मात्र आता नक्वींनी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाशी चर्चेदरम्यान ट्रॉफी परत करण्याची ऑफर दिली असून त्यांनी सुर्यकुमार यादवचा उल्लेख करत एक अट घातलीये. नेमकं बीसीआय आणि नक्वींमध्ये काय चर्चा झाली ते पाहूयात...
आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (एसीसी) बैठकीत बीसीसीआयने नक्वींनी केलेलं नाट्य आणि ट्रॉफी घेऊन निघून जाण्याच्या मुद्द्यावरुन संताप व्यक्त केला.बीसीसीआयने शक्य तितक्या लवकर ट्रॉफी भारतात पोहोचवण्यात आली पाहिजे या मागणीवर ठाम राहत तशी मागणी नक्वींकडे केली. नक्वी यांनी या विषयासंदर्भात बैठकीत आपली बाजू मांडता दुबईच्या मैदानात माझा 'अनादर', 'अपमान' करण्यात आला. भारतीय संघ आपल्याकडून ट्रॉफी स्वीकारणार नाही यासंदर्भात आपल्याला कोणतीही माहिती नव्हती असंही नक्वी यांनी म्हटलं आहे. मात्र आता ट्रॉफी हवी असेल तर काय करावं लागेल याची माहिती नक्वींनी बीसीसीआयला दिली.
बीसीसीआयशी चर्चा करताना नक्वींनी, 'सुर्यकुमारने येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी,' असं सांगितलं. त्यावर बीसीसीआयने, 'सुर्यकुमार त्या दिवशी तुझ्यासमोर आला नाही तर तो आता कशाला येईल?' असा सवाल नक्वींना विचारला. त्यावर नक्वीने, "जे घडलं ते नव्हतं घडायला पाहिजे," असं म्हटलं. तसेच मी ट्रॉफी आणि पदकं स्वीकारण्यास नकार दिला हे योग्य नाही, असंही नक्वी म्हणाले. पुढे त्यांनी, "सुर्याने येऊन ट्रॉफी घेऊन जावी," अशी ऑफर बीसीसीआयला दिली आहे.
आता बीसीसीआय यावर काय निर्णय घेते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. मात्र सध्याची स्थिती पाहता बीसीसीआय सुर्यकुमारला ट्रॉफी घेण्यासाठी दुबईला पाठवण्याची शक्यता फारच धूसर आहे. मुळात आशिया चषकाची ट्रॉफी ही नक्वींची खासगी मालमत्ता नसून त्यांनी ती आशिया चषक समितीच्या कार्यालयातच ठेवणं अपेक्षित असल्याचं बीसीसीआयने म्हटलं आहे.