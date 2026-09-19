/दोन्ही आशिया कप ट्रॉफी भारतात आणणार BCCI, सचिव देवाजीत सैकियांनी केली घोषणा

Devajit Saikia On Asia Cup Trophy :आशिया कप 2025 आणि महिला आशिया कप 2026 या एशियन क्रिकेट काउन्सिल तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या स्पर्धेत दोन्ही वेळा टीम इंडियाच्या महिला आणि पुरुष संघाने स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले. मात्र दोन्ही वेळा एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या आडमुठेपणामुळे टीम इंडियाला स्पर्धा जिंकून सुद्धा विजेतेपदाच्या ट्रॉफीला स्पर्श करता आला नाही. भारतीय पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही संघांसोबत ही घटना घडल्यामुळे भारतीय फॅन्स नाराज झालेत. टीम इंडियाने जिंकलेल्या आशिया कप स्पर्धेच्या विजेतेपदाच्या दोन्ही ट्रॉफी अद्याप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्डकडे पोहोचलेल्या नाहीत. मात्र बोर्डाला विश्वास आहे की या ट्रॉफी लवकरच बीसीसीआयच्या मुंबईतील हेड क्वाटरमध्ये येतील. बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी ट्रॉफी परतण्यासाठी निश्चित वेळ किंवा टाइमलाईन सांगितलेली नाही मात्र या ट्रॉफी भारतात परत आणल्या जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केल्या.
मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियम परिसरात असणाऱ्या बीसीसीआयची 95 वी वार्षिक साधारण बैठक शुक्रवारी पार पडली. या बैठकीत बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकिया यांनी सांगितलं की, 'कोणीतीही निश्चित तारीख देता येणार नाही मात्र आशिया कपच्या स्पर्धेत भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघाने जिंकलेल्या ट्रॉफी या बीसीसीआयच्या मुख्यालयात नक्कीच ठेवल्या जातील. याशिवाय चीफ सिलेक्टर अजित आगरकर यांच्याबाबतचा निर्णय पुढील 15 दिवसांत घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. याबाबतीत मंडळाची कोणतीही घाई नाही.
भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाने आशिया कप 2025 मध्ये फायनल सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत विजेतेपद जिंकलं. तर 13 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेला पराभूत करून भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने महिला आशिया कप 2026 स्पर्धा जिंकली. मात्र दोन्ही वेळा एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी जे पाकिस्तानचे गृहमंत्री सुद्धा आहेत त्यांच्याकडून आशिया कपची ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारतीय संघाने नकार दिला. पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत आणि पाकिस्तानचे संबंध ताणले गेले. या हल्ल्यानंतर मोहसिन नक्वी यांनी यावेळी भारताविरुद्ध वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे टीम इंडियाने मोहसिन नक्वी यांच्याकडून आशिया कप ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. तेव्हा इतर कोणत्या पदाधिकाऱ्यांच्या हस्ते विजेत्या भारतीय संघाला ट्रॉफी देण्याऐवजी मोहसिन नक्वी दोन्ही वेळा ट्रॉफी स्वतःसोबत घेऊन गेले.