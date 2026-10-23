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72 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये टीम इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी

आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये मिश्र दुहेरी प्रकारात उपांत्य फेरी गाठून भारतीय जोडीने ७२ वर्षांत प्रथमच भारतासाठी पदक मिळवले. या स्पर्धेत भारताने शेवटचे पदक 1954 मध्ये जिंकले होते.

Written ByShubhangi Mere
Published: Oct 23, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Oct 23, 2026, 04:01 PM IST
72 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये टीम इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी
Image Credit: हरमीत देसाई आणि यशस्विनी घोरपडे यांनी रचला इतिहास

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

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72 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये टीम इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी
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