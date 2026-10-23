/72 वर्षांची प्रतीक्षा अखेर संपली! आशियाई चॅम्पियनशिपमध्ये टीम इंडियाची ऐतिहासिक कामगिरी

जपानमध्ये सध्या आशियाई पॅरा गेम्स सुरु आहेत तर दुसरीकडे नुकतीच आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिप खेळवण्यात आली. ताश्कंद येथे सुरू असलेल्या आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये भारताच्या जोडीने ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. भारतीय जोडी हरमीत देसाई आणि यशस्विनी घोरपडे यांनी मिश्र दुहेरी प्रकारात भारतासाठी पदक मिळवून एक मोठा टप्पा गाठला आहे. त्यांनी या चॅम्पियनशिपमध्ये भारतासाठी इतिहास रचला आहे. आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये मिश्र दुहेरी प्रकारात उपांत्य फेरी गाठून भारतीय जोडीने ७२ वर्षांत प्रथमच भारतासाठी पदक मिळवले. या स्पर्धेत भारताने शेवटचे पदक 1954 मध्ये जिंकले होते.
उपांत्य फेरी गाठून हरमीत आणि यशस्विनी यांनी किमान एक कांस्य पदक आधीच निश्चित केले आहे. उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांनी दक्षिण कोरियाच्या पार्क गांगह्योन आणि ली दीउन यांचा 3-2 ने पराभव केला. 2026 च्या आशियाई टेबल टेनिस चॅम्पियनशिपमध्ये भारतीय जोडी हरमीत देसाई आणि यशस्विनी घोरपडे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली. उपांत्य फेरीत जपानच्या सोरा मात्सुशिमा आणि मिवा हारिमोटो यांच्याकडून पराभव झाल्याने त्यांचा प्रवास संपुष्टात आला. जपानी जोडीने 11-9, 11-9, 11-8 असे तिन्ही सेट जिंकून भारताला 3-3 ने पराभूत केले. मात्र, उपांत्यपूर्व फेरीत दक्षिण आफ्रिकेला 3-2 ने हरवून हरमीत आणि यशस्विनी यांनी उपांत्य फेरीत आपले स्थान आधीच निश्चित केले होते.
HISTORIC MEDAL FOR INDIA AFTER 72 YEARS! Harmeet Desai & Yashaswini Ghorpade defeat South Korea 3-2 to storm into the Semi Finals of the Asian Table Tennis C’ships and assured India a historic medal India’s First Mixed doubles medal since 1954! LET’S GOOOOOOOOOOOOOOO!!!— The Khel India (@TheKhelIndia) October 23, 2026
हरमीत आणि यशस्विनी यांची सेमीफायनलमध्ये देखील प्रभावी कामगिरी पाहायला मिळाली, त्याने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये चीनच्या संघाला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. आता उपांत्य फेरीत हरमीत आणि यशस्विनी यांचा सामना जपानच्या सोरा मात्सुशिमा आणि मिवा हारिमोटो यांच्याशी होईल, ज्यातील विजयी जोडी अंतिम फेरीत प्रवेश करेल. उपांत्यपूर्व फेरीत चीनच्या यी चेन आणि हुआंग युएझेंग यांच्याकडून ०-३ ने पराभूत झाल्यामुळे, पायस जैन आणि सिंड्रेला दास या आणखी एका भारतीय मिश्र जोडीला पदकापासून वंचित राहावे लागले.
हरमीत नुकत्याच झालेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सहभागी झाला होता, परंतु त्याने भाग घेतलेल्या तीनही स्पर्धांमध्ये त्याला पदक जिंकता आले नाही. त्याने पुरुषांच्या सांघिक स्पर्धेत भाग घेतला होता, ज्यात भारताने १६ संघांच्या फेरीत प्रवेश केला, पण दक्षिण कोरियाकडून त्यांचा पराभव झाला. मिश्र दुहेरीमध्ये, त्याने यशस्वीसोबत जोडी केली, जिथे त्यांनी उपांत्यपूर्व फेरी गाठली, पण चीनच्या लिन शिडोंग आणि कुई मान यांच्याकडून त्यांचा पराभव झाला.