/भारताच्या खात्यात सातवं सुवर्णपदक, चीन विरुद्ध भारतीय महिला तिरंदाजाची कमाल

Asian Games 2026 Archery : जपानमध्ये सुरु असलेल्या एशियन गेम्स 2026 चा आज 12 वा दिवस आहे. भारतीय संघाने दिवसाच्या सुरुवातीला सकाळी सातवं सुवर्णपदक नावावर केला. महिलांच्या तिरंदाजी संघाने अंतिम फेरीत चीनचा पराभव करून जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला आणि सुवर्णपदक जिंकले. आज बुधवार 30 सप्टेंबर भारतीय संघ स्क्वॅश, कुस्ती, बॉक्सिंग आणि हॉकी यांसारख्या खेळांमध्ये पदके जिंकण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न करत आहे.
भारतीय महिला कंपाउंड तिरंदाजी संघाने चीनला पराभूत करून वर्ल्ड रेकॉर्ड बनवला आणि सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. ओकाझाकी चुओ सोगो पार्कमध्ये, ज्योती सुरेखा वेन्नम, चिकिता तनिपार्थी आणि पृथिका प्रदीप यांचा समावेश असलेल्या भारतीय संघाने चीनवर पूर्ण वर्चस्व गाजवत त्यांना स्पर्धेत टिकून राहण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. त्याआधी दक्षिण कोरियाचा 234-233 असा पराभव करून त्यांनी अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले होते. या भारतीय महिला कंपाऊंड संघाने यापूर्वी हांगझोऊ येथील 2023 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले होते.
भारताने एशियन गेम्स 2026 मध्ये एथलेटिक्समध्ये यंदा एकूण 24 पदकं जिंकली आहेत. यात एक सुवर्ण, नऊ रौप्य आणि 14 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. हांगझोऊमध्ये 2022 मध्ये खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात भारताने एथलेटिक्समध्ये सहा सुवर्णपदक, 14 रौप्य तर 29 कांस्य पदक पटकावले होते.