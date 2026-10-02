/भारताने तिरंदाजीत जिंकलं ऐतिहासिक सुवर्णपदक, महिला संघाने रचला इतिहास

Asian Games 2026 : भारताने एशियन गेम्स 2026 मध्ये तिरंदाजीत अजून एक सुवर्णपदक जिंकलं आहे. मात्र यावेळी हे सुवर्णपदक खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक आहे. भारताच्या महिला संघाने तिरंदाजीत फायनलमध्ये दक्षिण कोरियाला पराभूत करून सुवर्णपदक आपल्या नावे केलं. भारतीय महिला संघाने या स्पर्धेच्या फायनलमध्ये धडक मारण्याची आणि सुवर्णपदक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ होती. कुमकुम मोहोड, कीर्ती आणि अंकिता भकत या त्रिकुटाने एशियन गेम्स स्पर्धेत सातत्याने सुवर्णपदक जिंकत आलेल्या दक्षिण कोरियासारख्या संघाचा पराभव करून इतिहास रचला.
आइची नागोयामध्ये एशियन गेम्सच्या 13 व्या दिवसाची भारताची सुरुवात चांगल्या यशाने झाली. सेमी फायनल सामन्यात भारतीय संघाने चीनला पराभूत केलं. टीम इंडियाने या सेमी फायनलमध्ये हा सामना 5-1 अशा एकतर्फी विजयाने जिंकला. भारतीय संघाने महिलांच्या रिकर्व्ह सांघिक प्रकाराच्या फायनलमध्ये पहिल्यांदाच धडक दिली. यापूर्वी भारताची सर्वोत्तम कामगिरी 2010 मध्ये झाली होती, जेव्हा संघाने कांस्यपदक जिंकले होते.
दक्षिण कोरियाचा महिला संघ हा फायनलमध्ये मागील 7 एशियन गेम्सपासून सुवर्णपदक जिंकत आला आहे. मात्र जेव्हा पहिल्या सेट पासूनच दक्षिण आफ्रिकेने भारताला जबरदस्त टक्कर दिली. सुरुवातीच्या दोन सेटमध्ये पॉईंट्स बरोबरीत राहिले. अशा प्रकारे दोन सेट्सनंतर पॉईंट्स 1-1 अशा बरोबरीत होते. मात्र तिसऱ्या सेटमध्ये चित्र बदलले. भारताने 55-51 अशा फरकाने हा सेट जिंकून फायनल सामन्यात 4-2 अशी आघाडी घेतली.
आता भारताला शेवटच्या सेटमध्ये केवळ एका पॉईंटची आवश्यकता होती आणि तेच पुन्हा एकदा झालं. शेवटचा सेट 54-54 अशा बरोबरीत राहिली. अशातऱ्हेने भारताने 5-3 ने सामना जिंकून सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. एशियन गेम्स स्पर्धेतील तिरंदाजी प्रकारात भारताने जिंकलेले हे पहिलेच सुवर्णपदक आहे. यापूर्वी भारताने पुरुष रिकर्व्ह प्रकारात दोन रौप्यपदके जिंकली होती. मात्र, महिला संघाने केवळ पहिल्यांदाच अंतिम फेरीत धडक मारली नाही, तर ती जिंकून इतिहासही रचला. संघातील अनुभवी तिरंदाज अंकितासाठी हे पदक विशेष महत्त्वाचे आहे, कारण 2022 च्या स्पर्धेत कांस्यपदक जिंकणाऱ्या संघातही ती सहभागी होती.
दक्षिण कोरियाचा दबदबा हा फक्त एशियन गेम्समध्येच नाही तर ऑलिम्पिकमध्येही होता. त्यामुळे भारताकडून कोरियाचा झालेला हा पराभव अत्यंत मोठा धक्का आहे. एशियन गेम्समध्ये महिलांच्या 'रिकर्व्ह टीम' प्रकारात दक्षिण कोरियाचा शेवटचा पराभव 1994 मध्ये पत्करावा लागला होता. मात्र त्यानंतर दक्षिण कोरियाने 1998 ते 2022 या काळात सातत्याने सुवर्णपदके जिंकली.