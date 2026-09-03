/एशियन गेम्समध्ये दुजाभाव? क्रिकेटर्सला VIP ट्रीटमेंट, दुसऱ्या खेळाडूंपेक्षा चांगल्या खोल्या मिळणार

Asian Games 2026 : जापानमध्ये 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबर दरम्यान नागोया आणि आइची एरियामध्ये होणाऱ्या एशियन गेम्स 2026 मध्ये क्रिकेटर्ससाठी टेंटमध्ये ड्रेसिंग रूम आणि हॉटेलच्या लहान खोल्यांवरून बीसीसीआयने नाराजी व्यक्त केली होती. आता समोर आलेल्या माहितीनुसार आता दुसऱ्या खेळाडूंच्या तुलनेत क्रिकेटर्सना खास ट्रीटमेंट दिली जाणार असल्याचं बोललं जातं आहे. क्रिकेटर्ससाठी विशेष हॉटेल खोल्यांची व्यवस्था केली जाणार आहे, मात्र यावेळी इतर खेळांमधील एथलिट्स सोबत दुजाभाव झाल्याचा सूर सुद्धा उमटतो आहे.
क्रिकेटर्ससाठी 5 स्टार हॉटेलची कमतरतेबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. जपान क्रिकेट असोसिएशनच्या प्रमुखांनी सांगितले की या विषयावर आयोजक आणि एशियन क्रिकेट परिषद यांच्यात बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती.
श्रीलंकेच्या एका अधिकाऱ्याने या आठवड्यात म्हटले की, आशियातील काही टॉप संघांनी एशियन गेम्समध्ये मिळणाऱ्या काही सुविधा आणि राहण्याच्या व्यवस्थेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. खरं तर या वर्षीच्या एशियन गेम्समधील खेळाडूंच्या राहण्याच्या व्यवस्था नेहमीच्या स्पर्धांपेक्षा लक्षणीयरीत्या वेगळी आहे. या खेळांसाठी कोणतेही विशेष विलेज बांधण्यात आलेले नाही. त्याऐवजी आयोजकांनी क्रूझ शिपच्या केबिन्स, तात्पुरत्या लाकडी कंटेनर युनिट्स आणि हॉटेल्समध्ये राहण्याची व्यवस्था केली आहे.
एशियन गेम्समध्ये भाग घेणाऱ्या खेळाडूंची संख्या वाढून 17,000 झाली आहे. याच्या तुलनेत 2024 पॅरिस ऑलम्पिकमध्ये जवळपास 11,000 खेळाडू सामील झाले आहेत. एशियन गेम्समध्ये इतर खेळाडूंच्या तुलनेत क्रिकेटपटूंना व्हीआयपी वागणूक मिळेल.
एशियन गेम्सच्या इतिहासात ही दुसरीवेळ आहे जेव्हा या स्पर्धेत क्रिकेटचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला आहे. यापूर्वी ग्वांगझू येथे झालेल्या स्पर्धेत भारतीय क्रिकेट संघाने सुवर्णपदक जिंकले होते. ही क्रिकेट स्पर्धा आशियाई क्रीडा स्पर्धा आयोजन समिती आणि आशियाई क्रिकेट परिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केली जात आहे.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी.