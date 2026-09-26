/आशियाई खेळांच्या नवव्या दिवशी भारताच्या हाती किती गोल्ड मेडल लागणार? वाचा संपूर्ण वेळापत्रक

Asian Games 2026 Day 9 Schedule : आशियाई खेळांचा आठवा दिवस भारताचा फारच चांगला राहिला, टीम इंडियाच्या दोन्ही कबड्डी संघांनी कमालीची कामगिरी केली आणि सुवर्ण पदक नावावर केले. तर काही खेळाडूंची नवव्या दिवशी सुवर्ण पदकांवर नजर असणार आहे. आशियाई खेळ 2026 च्या आठव्या दिवशी अनाहत सिंग हिने जपानच्या खेळाडूला पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे तर अभय सिंग याने सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये पाकिस्तानच्या खेळाडूला एकतर्फी पराभूत करुन फायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. भारताचे 27 सप्टेंबर रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार पहाटे सुरु होणार आहेत, त्यामुळे खेळाडूंचे संपूर्ण वेळापत्रक या लेखामध्ये सविस्तर देण्यात आले आहेत.
पहाटे ४:०० वाजता - ॲथलेटिक्स - मंजू राणी, प्रियांका गोस्वामी - महिलांची मॅरेथॉन रेस वॉक (पदक स्पर्धा)
पहाटे ४:४५ पासून - तिरंदाजी - भारताचे रिकर्व्ह, कंपाऊंड आणि मिश्र संघ - १६ जणांच्या फेरीपासून उपांत्यपूर्व फेरीपर्यंत
पहाटे ४:५४ पासून - सर्फिंग - कमली प्रकाश, साखर शांती गायें, शिवराज बाबू - पुरुष/महिला शॉर्टबोर्ड स्पर्धा
सकाळी ५:३० वाजता - सेपकटकाराव - भारत विरुद्ध दक्षिण कोरिया - महिला दुहेरी, गट ब
सकाळी ६:१० - शूटिंग - मनू भाकर, ईशा सिंग, राही सरनोबत - महिलांची २५ मीटर पिस्तूल पात्रता फेरी आणि सांघिक अंतिम फेरी
सकाळी ६:३० वाजता - शूटिंग - अहवर रिझवी, किनान चेनई, शपथ भारद्वाज - पुरुषांची ट्रॅप पात्रता फेरी, पहिला दिवस
सकाळी ६:३० वाजता - शूटिंग - मनीषा कीर, आशिमा अहलावत, नीरू - महिला ट्रॅप पात्रता फेरी, पहिला दिवस
सकाळी ६:३० पासून - कुरश - संगीता, भारती, यशकुमार चौहान, विशाल - ३२ जणांच्या फेरीतून अंतिम फेरीपर्यंत
सकाळी ७:०० वाजता - बॅडमिंटन - गायत्री गोपीचंद-ट्रीसा जॉली विरुद्ध पर्ली टॅन-थिनाह मुरलीधरन - महिला दुहेरी उपांत्यपूर्व फेरी
सकाळी ७:३८ - ॲथलेटिक्स - तेजस्वीन शंकर, तौफीक नौशाद - डेकॅथलॉन ११० मीटर अडथळा शर्यत
सकाळी ८:१० - ॲथलेटिक्स - तेजस्वीन शंकर, तौफीक नौशाद - डेकॅथलॉन थाळीफेक
हे ही वाचा
सकाळी ८:२० - फेंसिंग - भारत विरुद्ध इंडोनेशिया महिला साब्रे - राउंड ऑफ-16
सकाळी ८:३५ पासून - ॲथलेटिक्स - संतोष कुमार तमिलारासन, यशस पालाक्षा - पुरुषांच्या ४०० मीटर अडथळा शर्यतीची प्राथमिक फेरी
सकाळी ९:०० वाजता - बॅडमिंटन - उन्नती हुडा वि अकाने यामागुची - महिला एकेरी उपांत्यपूर्व फेरी
सकाळी ९:०५ वाजता - ॲथलेटिक्स - विथ्या रामराज - महिलांच्या ४०० मीटर अडथळा शर्यतीची प्राथमिक फेरी
सकाळी ९:१५ वाजता - ॲथलेटिक्स - मुरली श्रीशंकर, डेव्हिड सोलोमन - पुरुषांच्या लांब उडी पात्रता
सकाळी ९:४५ - बॉक्सिंग - अंकुश vs नेक्रुज सलीमोव - पुरुषांच्या ८० किलो गटाची उपांत्यपूर्व फेरी
सकाळी ९:५० - ॲथलेटिक्स - तेजस्वीन शंकर, तौफीक नौशाद - डेकॅथलॉन पोल व्हॉल्ट
सकाळी १०:०० वाजता - वजन उचलणे - हरजिंदर कौर - महिला ६९ किलो (पदक स्पर्धा)
सकाळी ११:३० वाजता - सेपकटकाराव - भारत विरुद्ध फिलीपिन्स - महिला दुहेरी, गट ब
दुपारी १२:३० - स्क्वॅाश - अभय सिंग विरुद्ध अँग ऐन यो - पुरुष एकेरी सुवर्णपदक सामना
दुपारी १२:३० - व्हॉलीबॉल - भारत विरुद्ध व्हिएतनाम - पुरुषांचा पूल सी
दुपारी १:३० वाजता - स्क्वॅाश - अनाहत सिंग विरुद्ध शिवसंगरी सुब्रमण्यम - महिला एकेरी सुवर्णपदक सामना
दुपारी २:०० वाजता - बॉक्सिंग - परवीन वि नवबखोर खामिदोवा - महिलांच्या ६५ किलो गटाची उपांत्यपूर्व फेरी
दुपारी २:४५ बॉक्सिंग - सचिन सिवाच वि शुनसुके किटामोटो - पुरुषांच्या ६० किलो गटाची उपांत्यपूर्व फेरी
दुपारी ३:३० वाजता - हॉकी - भारत विरुद्ध सिंगापूर - महिलांचा पूल सामना
दुपारी ३:३५ - ॲथलेटिक्स - तेजस्वीन शंकर, तौफीक नौशाद - डेकॅथलॉन भालाफेक
दुपारी ३:३५ - ॲथलेटिक्स - शैली सिंग, अँसी सोजन - महिलांची लांब उडी (पदक स्पर्धा)
दुपारी ३:४५ बॉक्सिंग - नरेंद्र विरुद्ध अधाथापोंग सेंगथेप - पुरुषांच्या ९०+ किलो गटाची उपांत्यपूर्व फेरी
दुपारी ३:५५ - ॲथलेटिक्स - हरिता भद्रा, उन्नती बोलँड - महिलांची २०० मीटर (पदक स्पर्धा)
दुपारी ४:०५ वाजता - ॲथलेटिक्स - अनिमेश कुजूर - पुरुषांची २०० मीटर (पदक स्पर्धा)
दुपारी ४:१५ वाजता - ॲथलेटिक्स - सर्वेश कुशारे, जे आदर्श राम - पुरुषांची उंच उडी (पदक स्पर्धा)
दुपारी ४:५३ - ॲथलेटिक्स - नंदिनी कोंगण - महिलांची १०० मीटर अडथळा शर्यत (पदक स्पर्धा)
सायंकाळी ५:०६ पासून - ॲथलेटिक्स - मोहम्मद अफसल, कृष्ण कुमार - पुरुषांच्या ८०० मीटर शर्यतीची प्राथमिक फेरी
संध्याकाळी ५:४० वाजता - ॲथलेटिक्स - तेजस्वीन शंकर, तौफीक नौशाद - डेकॅथलॉन १५०० मीटर
सायंकाळी ५:५२ पासून - ॲथलेटिक्स - पारुल चौधरी, अंकिता - महिलांची ३००० मीटर स्टीपलचेस (पदक स्पर्धा)
संध्याकाळी ६:२५ - ॲथलेटिक्स - भारत - महिलांच्या ४x१०० मीटर रिले शर्यती