/एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात होणार सुवर्णपदाचा सामना? पाहा संपूर्ण समीकरण

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने श्रीलंकेला पराभूत करून पुन्हा एकदा सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. तर या स्पर्धेत श्रीलंकेला रौप्य आणि पाकिस्तान महिला संघाला कांस्य पदक मिळालं होतं. त्यानंतर आता पुरुष क्रिकेट संघाच्या सामन्यांना सुरुवात झालेली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी भारताचा पुरुष क्रिकेट संघाचा स्पर्धेतील पहिला सामना अफगाणिस्तान विरुद्ध आयोजित करण्यात आलेला होता. मात्र भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात होणारा क्वाटर फायनल सामना हा पावसामुळे रद्द झाला. त्यामुळे भारतीय संघ थेट एशियन गेम्स 2026 च्या सेमी फायनलमध्ये 2 मध्ये पोहोचला. दुसरीकडे पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंग यांच्यात होणारा क्वाटर फायनल सुद्धा पावसामुळे रद्द झाल्याने पाकिस्तान संघाला सेमी फायनलचं 1 तिकीट मिळालंय.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्या क्रिकेट संघांमध्ये जेव्हा जेव्हा सामने रंगतात तेव्हा त्या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असतं. कप भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सीरिज खेळल्या जात नाहीत, हे दोन संघ केवळ मोठ्या स्पर्धेतच एकमेकांसमोर येतात. एशियन गेम्स 2026 ही स्पर्धा टी20 फॉरमॅटमध्ये खेळवली जात आहे. टी20 क्रिकेटमध्ये हेड टू हेड रेकॉर्ड पाहिल्यास दोघांमध्ये आतापर्यंत 15 सामने खेळवले गेले आहेत तर यात 11 सामने हे भारताने तर 3 सामने पाकिस्तानने जिंकले आहे.
एशियन गेम्स 2026 च्या क्रिकेट स्पर्धांवर पावसाचे सावट पुढील काही दिवस सुद्धा असणार आहे. ग्रुप स्टेजनंतर आता क्वाटर फायनल, सेमी फायनल आणि फायनल सामने येत्या काही दिवसात खेळवले जातील. पावसामुळे पाकिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंग यांच्यात होणारा पहिला क्वाटर फायनल सामना आणि भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान यांच्यात होणारा दुसरा क्वाटर फायनल सामना रद्द झाला. त्यामुळे पाकिस्तान संघ पहिल्या सेमी फायनलसाठी क्वालिफाय झाला. तर भारताला सुद्धा दुसऱ्या सेमी फायनल सामन्याचं तिकीट मिळालं.
1 ऑक्टोबर रोजी सेमी फायनल सामने पार पडणार आहेत. या दिवशी सुद्धा पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. मुसळधार पाऊस पडला तर जपानमध्ये सुरु असलेल्या या स्पर्धेसाठी वापरण्यात येणाऱ्या मैदानाच्या आउटफिल्डचे ड्रेनेज सिस्टम चांगलं नाही. तसेच या मैदानावर फ्लड लाईट्स सुद्धा नाहीत. त्यामुळे अशा मैदानांवर मुसळधार पावसानंतर लगेचच सामना सुरु होणार नाही. त्यामुळे सेमी फायनल सामन्यात सुद्धा पाऊस पडला तर सामना रद्द होऊ शकतो. त्यामुळे असं झाल्यास सेमी फायनल सामन्यासाठी एशियन गेम्समध्ये कोणताही रिजर्व्ह डे ठेवण्यात आलेला नाही. त्यामुळे सेमी फायनल सामना पावसामुळे रद्द झाला तर रँकिंगमध्ये उच्च स्थानी असलेले दोन संघ फायनलसाठी क्वालिफाय होतील.
सेमी फायनल 1 सामन्यात पाकिस्तानचा सामना कोणाशी होईल हे 29 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या क्वाटर फायनल सामन्याच्या निकालावरून जाहीर होईल. पाकिस्तानचा सामना सेमी फायनलमध्ये श्रीलंका, बांगलादेश किंवा मलेशिया सोबत होऊ शकतो. मात्र पावसामुळे सामना रद्द झाल्यास इतर संघांच्या तुलनेत पाकिस्तानची रँकिंग चांगली आहे. त्यामुळे पाकिस्तान संघाला थेट फायनल सामन्याचं तिकीट मिळू शकतं. हेच समीकरण भारतीय संघासाठी सुद्धा लागू आहे. भारतीय संघाला सेमी फायनल २ चं तिकीट मिळालं आहे. मात्र हा सामना रद्द झाला तर भारतीय संघाची रँकिंग सर्वोच्च असल्याने ते फायनलमध्ये पोहोचतील. असं झाल्यास भारत आणि पाकिस्तान या दोन संघांमध्ये सुवर्णपदकासाठी फायनल सामना रंगू शकतो. याशिवाय पावसाचा अडथळा आला नाही तर भारत आणि पाकिस्तान संघाला फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी काहीही करून सेमी फायनल सामने जिंकावे लागणार आहेत.