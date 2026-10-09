एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकणारा 'हा' भारतीय क्रिकेटर झाला मालामाल, एका पदकामुळे मिळाले 3 कोटी रुपये

Asian Games 2026 Washington Sundar : एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकणं ही खेळाडूंसाठी एक मोठं यश आहे. मात्र जेव्हा या यशासोबतच तुम्हाला कोट्यवधी रुपयांचं बक्षिस मिळतं तेव्हा तुमच्या आनंदाला पारावार राहत नाही. जपानमध्ये भारतीय पुरुष आणि महिला क्रिकेट संघाने सुवर्णपदक पटकावले. या भारतीय संघात वॉशिंग्टन सुंदरचा देखील समावेश होता. एशियन गेम्सनंतर पदक जिंकणाऱ्या सर्व खेळाडूंसाठी राज्यसरकारने बक्षिसाची घोषणा केली. यात वॉशिंग्टन सुंदरला 75 लाखांचे बक्षिस मिळाले. तर उत्तर प्रदेशात दीप्ती शर्माला तब्बल तीन कोटींचं बक्षिस मिळालं.
भारतीय क्रिकेट संघाने 3 ऑक्टोबर रोजी एशियन गेम्समध्ये पुरुष क्रिकेटचा फायनल सामना झाला. या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला 19 धावांनी पराभूत केले. दरम्यान महिला संघाने श्रीलंकेचा 147 धावांनी पराभव केला. दोन्ही संघांच्या विजयानंतर, केवळ खेळाडूंच्या कामगिरीबद्दलच नव्हे, तर त्यांना मिळणाऱ्या बक्षिसांबद्दलही चर्चा सुरू झाली.
भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ती शर्मा हिला उत्तर प्रदेश सरकारकडून 3 कोटी रुपयांचं बक्षिस एशियन गेम्समध्ये सुवर्णपदक जिंकल्यावर जाहीर करण्यात आली. श्रीलंकेविरुद्धच्या अंतिम सामन्यात दीप्तीने उत्कृष्ट गोलंदाजी करत 6 धावांत 3 बळी घेतले. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघाने 216 धावा केल्या, तर प्रत्युत्तरात श्रीलंकेचा संघ 69 धावांत ऑलआउट झाला.
उत्तर प्रदेश सरकारने भारतीय पुरुष संघातील सदस्य असलेल्या विप्राज निगमसाठी 3 कोटी रुपयांचे रोख बक्षीस जाहीर केले. सुवर्णपदक जिंकणाऱ्या भारतीय संघात तो सहभागी होता. अशा प्रकारे एशियन गेम्स स्पर्धेतील क्रिकेटमधील यशानंतर वॉशिंग्टन सुंदर, दीप्ती शर्मा आणि विप्राज निगम यांच्यासाठी राज्य सरकारांकडून रोख बक्षिसांची घोषणा करण्यात आली.
तामिळनाडू सरकारने भारतीय ऑलराऊंडर वॉशिंग्टन सुंदरसाठी 75 लाख रुपयांच्या रोख रक्कमेची घोषणा केली. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी 3 ऑक्टोबरला याची माहिती दिली. पाकिस्तान विरुद्ध वॉशिंग्टन सुंदरने 29 धावा देऊन 2 विकेट घेतले. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने 20 ओव्हरमध्ये 211 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानचा संघ फक्त 192 धावाच करू शकला.