/एशियन गेम्समध्ये हिमांशु आणि रुद्रांक्षचा मेडलवर निशाणा, शूटिंगमध्ये भारताला अजून दोन पदकं

Asian Games 2026 : भारताने एशियन गेम्स 2026 मध्ये दुसऱ्या दिवशी शूटिंगमध्ये 3 पदकं नावावर केली आहेत. ज्यात 2 पदक एकाच खेळात आलेली असून हिमांशु ढिल्लन आणि रुद्रांक्ष पाटीलने पुरुषांच्या 10 मीटर एयर राइफल वैयक्तिक खेळात रौप्य आणि कांस्य पदक पटकावलं. या खेळात सुवर्णपदक हे चीनचा शुटरचं नाव आहे. हिमांशु ढिल्लन आणि रुद्रांक्ष पाटीलच्या आधी पार्थ माने याने भारतासाठी 10 मीटर एअर रायफलमध्ये रौप्य पदक जिंकलं होतं.
हिमांशू ढिल्लनने 252.4 गुणांसह रौप्य पदक पटकावले, तर रुद्राक्ष पाटीलने 230.9 गुणांसह कांस्य पदक जिंकले. याच स्पर्धेत चीनच्या शेंग लिहाओने 254.2 गुणांसह एशियन गेम्स स्पर्धेतील नवा विक्रम प्रस्थापित करत सुवर्ण पदक जिंकले. 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तिकमध्ये हिमांशु आणि रुद्रांक्षने मिळवलेल्या यशानंतर भारताने आतापर्यंत 5 पदकं शूटिंगमध्ये जिंकली आहेत. यापैकी त्याने 2026 च्या एशियन गेम्सस्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी तीन पदके जिंकली. भारताने शूटिंगमध्ये जिंकलेली पाचही पदके 10 मीटर एअर रायफलच्या सांघिक आणि वैयक्तिक प्रकारांमधील आहेत.
DOUBLE MEDAL ALERT FOR INDIA IN MEN 10M AIR RIFLE AT ASIAN GAMES 2026!The Khel India (TheKhelIndia) September 21, 2026
Himanshu Dhillon
Rudrankksh Patil
China’s Sheng Lihao broke Games Record!
5th & 6th Medal for India at Asian Games
WELL DONE BOYS pic.twitter.com/jeRNQfsOQ1
एशियन गेम्सच्या दुसऱ्या दिवशी 10 मीटर एअर रायफलमध्ये वैयक्तिक इव्हेन्टमध्ये रौप्य आणि कांस्य पदक मिळण्यापूर्वी पार्थ माने याने रौप्य पदक पटकावले होते. दरम्यान पहिल्या दिवशी भारतीय महिला संघाने 10 मीटर एअर रायफल प्रकारात रौप्य पदक जिंकले, तर इलावेनिल वलारिवनने वैयक्तिक प्रकारात रौप्य पदक पटकावले. शूटिंगमध्ये भारताने आतापर्यंत जिंकलेल्या एकूण पाच पदकांमध्ये चार रौप्य आणि एका कांस्य पदकाचा समावेश आहे.