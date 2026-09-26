/अफगाणिस्तानसाठी पाऊस ठरला वरदान, क्वार्टर फायनलमध्ये भारतासोबत होणार सामना, पाहा वेळापत्रक

Asian Games 2026 IND VS AFG : एशियन गेम्स 2026 मध्ये जपान आणि नेपाळ यांच्यातील सामना हा पावसामुळे रद्द झाला. यासोबतच दोन्ही संघांना 1-1 पॉईंट्स देण्यात आले. अफगाणिस्तान विरुद्ध पहिल्या सामन्यात पराभूत झाल्यावर जपान पुरुष संघ क्रिकेट स्पर्धेतून बाहेर पडला. मात्र हा पाऊस अफगाणिस्तानसाठी वरदान ठरला. अफगाणिस्तानने पहिल्या सामन्यात जपान विरुद्ध विजय मिळवलेला तर नेपाळ विरुद्ध दुसरा सामना गमावला. त्यानंतर संघाचं पुढील फेरीत क्वालिफाय करणं अवघड वाटत होतं, मात्र जपान आणि नेपाळचा सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने अफगाणिस्तानचा क्वाटर फायनल सामना हा भारताविरुद्ध होणार आहे.
जपानने पहिला सामना हा अफगाणिस्तान विरुद्ध गमावला. तर त्यांचा दुसरा सामना पावसामुळे रद्द झाला. ग्रुप स्टेजमध्ये दोन सामन्यानंतर जपानच्या खात्यात फक्त 1 पॉईंट होता. दुसरीकडे अफगाणिस्तानने पहिला सामना जिंकून 2 पॉईंट्स मिळवले. यासोबतच संघाने पुढच्या फेरीत स्थान मिळवलं. 3 गुणांसह नेपाळ संघ गटात अव्वल स्थानावर आहे. या संघाने आपल्या पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्तानवर 5 विकेट राखून विजय मिळवला. पावसामुळे दुसरा सामना अनिर्णित राहिला, ज्यामुळे संघाकडे एकूण 3 पॉईंट्स झाले.
टीम इंडियाने क्वार्टर फायनल फेरीत थेट स्थान निश्चित केले आहे. आता हे निश्चित झाले आहे की भारताचा सामना अफगाणिस्तानशी होईल. हा क्वार्टर फायनल सामना 28 सप्टेंबर सोमवार रोजी निशिन येथील कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कवर खेळला जाईल. हा सामना सकाळी 10 वाजता (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार) सुरू होईल.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी आणि यश ठाकुर.
भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात क्वार्टर फायनल सामना हा भारतात टीव्हीवर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर लाईव्ह पाहता येईल तर दुसरीकडे लाईव्ह स्ट्रीमिंग सोनी ऍपवर पाहायला मिळणार आहे.