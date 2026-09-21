/एशियन गेम्समध्ये आमने सामने येणार भारत - पाकिस्तान? कोणत्या दिवशी होणार महामुकाबला?

Asian Games 2026 IND VS PAK : क्रिकेटमध्ये जेव्हा पण भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ मैदानात आमने सामने येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष या सामन्याकडे लागलेलं असतं. मागील काही वर्षांपासून बिघडलेल्या राजकीय संबंधांमुळे दोन्ही संघांमध्ये द्विपक्षीय सीरिज बंद आहेत, त्यामुळे कोणत्या मोठ्या स्पर्धेतच हे दोन्ही संघ समोरासमोर येतात. आता क्रिकेट फॅन्ससाठी एक आनंदाची बातमी असून लवकरच त्यांना भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना पाहायला मिळू शकतो. जपानमध्ये सुरु असलेल्या एशियन गेम्स 2026 मध्ये हा सामना खेळवला जाऊ शकतो.
जपानमध्ये एशियन गेम्स 2026 खेळवले जात असून या स्पर्धेत भारत गतविजेता संघ आहे. ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात भारताने सुवर्णपदकाला गवसणी घातली होती. आता श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वात भारतीय संघ ते सुवर्णपदक कायम राखण्याचा प्रयत्न करतील. एशियन गेम्समध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सामना होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही संघ हे स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात सामोरा समोर येण्याची शक्यता आहे. एशियन गेम्स 2026 मध्ये फायनल सामना हा 3 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट स्पर्धेत सुवर्णपदकाचा सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होईल. याच दिवशी ब्रॉन्झ मेडलचा सामना सुद्धा होईल. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन संघ फायनलमध्ये समोरासमोर येण्याची शक्यता काहीशी कमीच आहे. भारताचं फायनलमध्ये पोहोचणं जवळपास निश्चित आहे. पण पाकिस्तानला सुद्धा सेमी फायनलमध्ये विजय मिळवावा लागेल तरच 3 ऑक्टोबर रोजी एशियन गेम्स 2026 फायनलमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात सुवर्णपदकासाठी हायव्होल्टेज सामना रंगेल.
श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, विपरज निगम, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी आणि यश ठाकुर
साहिबज़ादा फरहान (कर्णधार), अब्दुल समद (उपकर्णधार),उस्मान खान (विकेटकीपर) सैम अयूब, हैदर अली, हसन नवाज, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफत मिन्हास, माज सदाकत, साद मसूद, मोहम्मद सलमान मिर्जा, आणि सुफियान मुकीम