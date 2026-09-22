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भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! एशियन गेम्स 2026 मध्ये ऐतिहासिक यश; अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा उडवला 147 धावांनी धुव्वा

सध्या सुरु असलेल्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय महिला संघाचा सामना श्रीलंकेशी झाला. भारतीय संघाने शानदार कामगिरी करत विजय मिळवला आणि सुवर्णपदक जिंकले.

Written ByTejashree Gaikwad
Published: Sep 22, 2026, 01:45 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 01:46 PM IST
भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! एशियन गेम्स 2026 मध्ये ऐतिहासिक यश; अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा उडवला 147 धावांनी धुव्वा
Image Credit: X

About the Author

Tejashree Gaikwad

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

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भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! एशियन गेम्स 2026 मध्ये ऐतिहासिक यश; अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा उडवला 147 धावांनी धुव्वा
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