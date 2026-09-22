/भारताच्या गोल्डन गर्ल्स! एशियन गेम्स 2026 मध्ये ऐतिहासिक यश; अंतिम सामन्यात श्रीलंकेचा उडवला 147 धावांनी धुव्वा

एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने दमदार कामगिरी करत सुवर्णपदकावर नाव कोरलं आहे. निशिनच्या कोरोगी स्पोर्ट्स पार्कमध्ये झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने श्रीलंकेचा तब्बल 147 धावांनी पराभव केला. फलंदाजांनी केलेल्या धावांच्या पावसानंतर भारतीय गोलंदाजांनी श्रीलंकेचा डाव अवघ्या 69 धावांवर गुंडाळला. या विजयासह भारताने एशियन गेम्स 2026 मधील आपलं पहिलं सुवर्णपदक जिंकलं. श्रीलंकेला रौप्यपदकावर समाधान मानावं लागलं, तर याआधी पाकिस्तानने बांगलादेशचा पराभव करत कांस्यपदक मिळवलं.
अंतिम सामन्यात नाणेफेक जिंकून भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा यांनी भारताला आक्रमक सुरुवात करून दिली. दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी तब्बल 99 धावांची भागीदारी केली. स्मृती मंधानाने सुरुवातीपासूनच श्रीलंकेच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला. तिने अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं. मंधानाने 45 चेंडूंचा सामना करत 5 चौकार आणि 7 षटकारांच्या मदतीने 79 धावांची तुफानी खेळी केली. दुसरीकडे शेफाली वर्मानेही 48 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. मात्र, तिला अर्धशतक पूर्ण करता आलं नाही.
कर्णधार हरमनप्रीत कौरने 19 धावांचं योगदान दिलं. त्यानंतर ऋचा घोषने मैदानात येत धावांचा वेग आणखी वाढवला. ऋचाने अवघ्या 22 चेंडूंमध्ये नाबाद 49 धावा ठोकल्या. तिच्या आक्रमक फलंदाजीमुळे भारताने 20 षटकांत 3 विकेट गमावत तब्बल 216 धावा उभारल्या. या कामगिरीसह भारताने महिला एशियन गेम्सच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्येची नोंद केली.
217 धावांचं मोठं लक्ष्य घेऊन मैदानात उतरलेल्या श्रीलंकेच्या संघाला सुरुवातीपासूनच भारतीय गोलंदाजांनी धक्के दिले. श्रीलंकेची सलामीची फलंदाज इमेशा दुलानी 10 चेंडूंमध्ये अवघ्या 3 धावा करून बाद झाली. त्यानंतर हसिनी परेरालाही खाते न उघडताच माघारी परतावं लागलं. कर्णधार चमारी अट्टापट्टूने डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. तिने 21 चेंडूंमध्ये 29 धावा केल्या. तिच्यानंतर कविशा दिलहारीने 11 धावांचं योगदान दिलं. मात्र, इतर फलंदाज भारतीय गोलंदाजांसमोर फार काळ टिकू शकले नाहीत.
FINALLY, GOLD MEDAL FOR INDIA!— The Khel India (@TheKhelIndia) September 22, 2026
- Indian Women’s Team wins Asian Games! https://t.co/iC07IIzeUg pic.twitter.com/P4OyVhUGcm
भारताकडून दीप्ती शर्माने शानदार गोलंदाजी करत सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या. श्री चरणी आणि श्रेयांका पाटील यांनी प्रत्येकी 2 विकेट घेत श्रीलंकेच्या फलंदाजीची कंबर मोडली. अखेर श्रीलंकेचा संपूर्ण संघ 15.4 षटकांत अवघ्या 69 धावांवर ऑलआऊट झाला.
भारताने तब्बल 147 धावांनी विजय मिळवत सुवर्णपदकावर कब्जा केला. फलंदाजी आणि गोलंदाजी या दोन्ही विभागांत वर्चस्व गाजवत भारतीय महिला संघाने एशियन गेम्समध्ये ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली.