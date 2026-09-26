/एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताकडे एकूण 27 पदकं, तर पाकिस्तान कितव्या स्थानी माहितीये?

Asian Games 2026 Medal Tally : भारतीय खेळाडू सध्या जपानमध्ये सुरु असलेल्या एशियन गेम्स 2026 मध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करत आहेत. शनिवारी 26 सप्टेंबर रोजी ही बातमी लिहीपर्यंत भारताच्या खात्यात एकूण 27 पदकं जमा झाली आहेत. ज्यात 3 सुवर्णपदकांचा समावेश आहे. एशियन गेम्स 2026 स्पर्धेच्या आठव्या दिवशी भारताच्या महिला कबड्डी संघाने इराणला 37-34 ने पराभूत करून तिसरं सुवर्णपदक पटकावलं. तर भारताचा पारंपरिक विरोधी असणाऱ्या पाकिस्तान संघाने आतापर्यंत किती पदकं पटकावली याविषयी जाणून घेऊयात.
पाकिस्तानने आतापर्यंत एशियन गेम्स 2026 मध्ये फक्त 2 पदकं जिंकली आहेत. पाकिस्तानकडे दोन्ही कांस्य पदकं आहेत. एशियन गेम्स 2026 च्या आठव्या दिवसापर्यंत पाकिस्तानच्या खेळाडूंना अद्याप एकही रौप्य किंवा सुवर्णपदक जिंकलेलं नाही.
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एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताकडे आतापर्यंत एकूण 27 पदकं आहेत. यात भारताच्या खात्यात तीन सुवर्ण पदकांचा समावेश असून 11 रौप्य आणि 13 कांस्य पदकांचा समावेश आहे. यात भारताच्या महिला क्रिकेट संघाने, महिला कबड्डी संघाने आणि शूटिंग टीमने सुवर्णपदकाची कमाई केली आहे.
2023 मधील मागील एशियन गेम्स स्पर्धेत, भारतीय खेळाडूंनी एकूण 107 पदकं जिंकली; यात 28 सुवर्ण, 38 रौप्य आणि 41 कांस्य पदकांचा समावेश होता. ही भारताची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी ठरली. आता 2026 मध्ये आता भारतीय खेळाडूंकडे त्यांचा आधीचाच विक्रम मोडण्याचे मुख्य उद्दिष्ट असेल.