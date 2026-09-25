/Asian Games 2026 : भारताच्या खात्यात दुसरं सुवर्णपदक! कमलजीत-सुरुचिची शूटिंगमध्ये मोठी कामगिरी

Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 मध्ये अखेर भारताला दुसरं सुवर्ण पदक मिळालं आहे. महिला क्रिकेटमध्ये भारताला सुवर्णपदक मिळाल्यावर भारताला दुसऱ्या सुवर्णपदकाची प्रतीक्षा होती. अखेर पिस्टल शूटिंगमध्ये भारताला यश मिळालं आहे. कलजीत आणि सुरुचि इंदर सिंह या जोडीने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इव्हेन्टमध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करून एशियन गेम्स 2026 च्या सुवर्णपदकावर नाव कोरलं. पिस्टल शूटिंगमध्ये या स्पर्धेतील भारताचं हे पहिलं पदक असून हे पदक सुद्धा शेवटच्या इव्हेन्टमध्ये आलं आहे. दरम्यान रायफल थ्री पोझिशन सांघिक प्रकारातील आणखी एका स्पर्धेत भारताने रौप्यपदक जिंकले.
जपानच्या आइची-नागोयामध्ये सहाव्या दिवसाच्या सुरुवातीच्या सत्रात भारताला मोठं यश मिळालं. दिवसाच्या सुरुवातीला दोन पदकं निश्चित झाली. पहिले टेबल टेनिस मिक्स्ड डबल्स सेमी फायनलमध्ये पोहोचले ज्यामुळे त्यांचं पदक निश्चित झालं. मग स्क्वॉशमध्ये मिक्स्ड डबल्सचं पदक सुद्धा निश्चित झालं जिथे भारतीय जोडी सेमी फायनलमध्ये पोहोचली. तर दुसरीकडे शूटिंगमध्ये भारतीय नेमबाजांना सुवर्णपदकावर निशाणा साधण्यात यश आले.
23 वर्षांच्या कमलजीत आणि 20 वर्षांच्या सुरुचि या दोघांसाठी इंडिविजुअल इव्हेन्ट खराब होतं. दोघे आपापल्या सामन्यात फायनलपर्यंत सुद्धा पोहोचू शकले नाहीत. तरीही एक संघ म्हणून त्यांनी तो अपयश मागे सारले. पात्रता फेरीत आपले वर्चस्व सिद्ध करत 587 गुणांसह त्यांनी अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले. त्यानंतर अंतिम फेरी झाली आणि त्यातही त्यांनी तोच फॉर्म कायम राखला.
Sony Sports Network (SonySportsNetwk) September 25, 2026
Suruchi and Kamaljeet finish on top with a record-breaking 484.6 to bring home the gold!
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फायनलमध्ये पहिल्यांदा सीरिजनंतर कमलजीत आणि सुरुचि पहिल्या स्थानावर होते पण या दरम्यान त्यांना दक्षिण कोरियाकडून कडवी झुंज मिळाली. मात्र याशिवाय दोघांनी हिम्मत हरली नाही. आपले लक्ष केंद्रित ठेवून त्यांनी 484.6 पॉईंट्स सोबत सुवर्णपदक जिंकले. या कामगिरीमुळे या प्रकारात एक नवीन एशियन रेकॉर्ड प्रस्थापित झाला. अंतिम फेरीत दक्षिण कोरियाने रौप्यपदक पटकावले, तर इराणी जोडीने कांस्यपदक जिंकले.