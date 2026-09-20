/एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताचं खातं उघडलं, 10 मीटर एयर राइफलमध्ये जिंकलं रौप्यपदक पटकावलं

Asian Games 2026 : आइची नागोया एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताने आपल्या अभियानाची सुरुवात मेडल सोबत केली होती. भारताच्या नेमबाजांनी रविवारी महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल टीम स्पर्धेत रौप्य पदक जिंकून भारताचं पदकांचं खातं उघडलं. सुचिका तरियाल हिने 'मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स' मध्ये उपांत्य फेरी गाठून भारतासाठी आणखी एक पदक निश्चित केले. दरम्यान 10 मीटर एअर रायफल सांघिक प्रकारात एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर आणि विदर्सा विनोद या भारतीय त्रिकुटाने प्रभावी कामगिरी केली.
तीन नेमबाजांनी मिळून 1898 पॉईंट्स मिळवले असून दुसऱ्या स्थानी राहत त्यांनी सिल्व्हर मेडल नावावर केलं आहे. चीनने भारतापेक्षा जबरदस्त प्रदर्शन करून सुवर्ण पदक जिंकलं. तर जपान चौथ्या स्थानावर आहे तर कोरियाचा संघ सुद्धा सामन्यात आहे. एलावेनिल वलारिवनने संघासाठी उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिने 633.5 पॉईंट्स मिळवले आणि या प्रभावी कामगिरीच्या जोरावर महिलांच्या 10 मीटर एअर रायफल वैयक्तिक अंतिम फेरीत स्थान निश्चित केले.
एलावेनिलव्यतिरिक्त सोनम मस्कर हिनेही वैयक्तिक अंतिम फेरीसाठी पात्रता मिळवली आहे. परिणामी या दोन्ही भारतीय नेमबाजांकडून वैयक्तिक प्रकारांत पदके जिंकण्याच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. भारतीय नेमबाजी संघाने सुरुवातीपासूनच दमदार कामगिरी करत सांघिक प्रकारात पदक पटकावले. देशासाठी ही कामगिरी विशेष महत्त्वाची आहे. कारण स्पर्धेच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यातच पदक जिंकून भारतीय पथकाने आपल्या मोहिमेची दमदार सुरुवात केली आहे.
सुचिका तारियालने महिलांच्या ट्रेडिशनल 60 किग्रा मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स स्पर्धेत जबरदस्त विजय मिळवून सेमीफायनल प्रवेश केला. या विजयासह तिने पदकही निश्चित केले. उपांत्यपूर्व फेरीत सुचिकाने मंगोलियाच्या अल्तानचिमेग बागलामाचा पराभव केला. बागलामाने दुसऱ्या आणि फायनल फेरीत आक्रमक पवित्रा घेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. तिने सुचिकावर सतत दबाव कायम ठेवला परंतु भारतीय खेळाडूने आपला बचाव भक्कम राखला.