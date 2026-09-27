/भारतीय पुरुष संघाने रिकाम्यापोटी जिंकलं सुवर्णपदक, पवन सहरावतने केला खुलासा, नेमकं काय घडलं?

Asian Games 2026 : भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने शनिवारी इराण विरुद्ध 40-34 ने विजय मिळवून एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुवर्ण पदक जिंकलं. त्यामुळे भारताच्या खात्यात आणखीन एका सुवर्ण पदकाची भर पडली. यावेळी ओपनिंग सेरेमनीमध्ये भारताचा तिरंगा फडकावणारा दिग्गज खेळाडू पवन सहरावतने सांगितलं की सध्या खेळाडूंचं संपूर्ण लक्ष हे फायनलवर होतं. सुवर्णपदक जिंकल्यावर खेळाडूंनी नीट जेवण केलं. पवनने सांगितलं की भारतीय खेळाडूंनी रिकाम्यापोटी सुवर्णपदक जिंकलं.
भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने फायनल जिंकल्यावर पवन सहरावतने सांगितलं की त्यांना या क्षणाचं महत्व माहित होतं. ते चांगल्या निर्णायक सामन्यासाठी उत्सुक होते. पवन म्हणाला, 'मी त्या सामन्यासाठी खूप उत्सुक होतो. संध्याकाळच्या त्या सामन्याची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. आम्ही चांगली कामगिरी करत होतो आणि कसून सरावही केला होता. हे माहीत असूनही, सामना प्रत्यक्ष संपेपर्यंत त्याचा निकाल काय लागेल, याची धाकधूक मनात असतेच. ती 40 मिनिटे अत्यंत निर्णायक होती'.
भारतीय पुरुष कबड्डी संघाने एशियन गेम्समध्ये त्यांचं नववं गोल्ड मेडल जिंकलं आहे. मध्यंतराच्या वेळी भारत इराणपेक्षा 17-18 अशा गुणांनी पिछाडीवर होता, परंतु दुसऱ्या सत्रात शानदार कामगिरी करत त्यांनी सामन्याचे चित्र पालटले. अर्जुन देशवाल आणि देवांक दलाल यांनी आक्रमणाची धुरा सांभाळली, तर सुमित आणि जयदीप यांनी बचावफळीत महत्त्वाची भूमिका बजावली. सामना संपायला 10 मिनिटे बाकी असताना, अर्जुनने इराणचा कर्णधार फझेल अत्राचली याला बाद करून संघाला पाच गुणांची आघाडी मिळवून दिली आणि प्रतिस्पर्धी संघाला 'ऑल-आउट' केले. त्यानंतर, सुमितने अमीरमोहम्मद जफर दानेशवर एक निर्णायक 'टॅकल' केला, तर सामन्याच्या अखेरीस राहुल सेठपालने बचावफळीत आणखी एक महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.
पवन सहरावतने म्हटलं की, 'फायनलशी जुडलेल्या भावनिक तणावामुळे खेळाडूंसाठी ती 40 मिनिटं खूप खास होती. त्यांनी यावेळी हे सुद्धा सांगितलं की फायनलच्यावेळी खेळाडूंनी जेवण सुद्धा केलं नव्हतं. त्यांनी म्हटलं की, 'प्रत्येकालाच भावूक व्हायला होतं, त्यामुळे अशा क्षणी मीही भावूक होतो. त्या 40 मिनिटांचा खेळ संपल्यावर आपण छान जेवण करायचं, असा बेत होता. पण केवळ तेवढ्यापुरतीच ती गोष्ट मर्यादित नव्हती. त्यानंतर आम्ही सुवर्णपदकही जिंकलं'.