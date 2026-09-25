/एशियन गेम्समध्ये भारतीय महिला कबड्डी संघाचं पदक निश्चित, टीम इंडिया पोहोचली फायनलला

Asian Games 2026 : भारतीय महिला कबड्डी संघाने एशियन गेम्स 2026 मध्ये जबरदस्त प्रदर्शन करून फायनलमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. यासोबतच भारताचं अजून एक पदक निश्चित झालेलं आहे. भारताच्या महिला कबड्डी संघाने सेमी फायनलमध्ये नेपाळला पराभूत करून फायनलमध्ये स्थान मिळवलं आहे. शुक्रवारी टोकाई सिटीजन्स जिम्नेजियममध्ये खेळण्यात आलेल्या सेमी फायनलमध्ये भारताने नेपाळला 48–24 सारख्या मोठ्या फरकाने पराभूत केलं. या एकतर्फी विजयासह भारतीय संघाने सलग दुसरे एशियन गेम्स क्रीडा स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकण्याच्या दिशेने एक महत्वाचं पाऊल टाकलं आहे.
भारताच्या रेडर्सने आक्रमक खेळ दाखवला आणि एकूण 35 आउट पॉइंट्स मिळवले. दुसरीकडे नेपाळचा संघ केवळ 18 पॉईंट्स मिळवू शकला. भारतीय डिफेन्सने दमदार कामगिरी करत नेपाळचे आक्रमण पूर्णपणे रोखून धरले आणि सामन्यादरम्यान त्यांना तीनदा ऑल आउट केलं. भारताची स्टार रेडर संजू देवी हिने उत्कृष्ट खेळ केला. तिने वारंवार नेपाळची बचावफळी भेदली आणि संघाच्या धावसंख्येत वेगाने भर घातली.
भारतीय संघाने सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच दबदबा बनवला होता. पहिल्या सत्राच्या शेवटी भारताने 31–17 ची मजबूत आघाडी मिळवली होती. यात 23 आउट पॉइंट्स, 4 बोनस पॉइंट्स आणि दोन असे ऑल आउट सामील होते ज्याचा नेपाळी रक्षकांनी सामना केला नव्हता. पहिल्या सत्रात 13 टच पॉइंट्स मिळवून आणि एक सुपर टॅकल यशस्वी करून नेपाळने सामन्यात टिकून राहण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांना भारतासोबतचे गुणांमधील अंतर कमी करण्यात अपयश आले.
भारतीय संघ सेमी फायनल सामन्यात नेपाळला पराभूत करून सुवर्णपदकाच्या सामन्यात पोहोचला आहे. शनिवार 26 सप्टेंबर रोजी टोकाई सिटीजन्स जिम्नेजियममध्ये खेळवला जाणार आहे. फायनल सामन्यात भारताचा सामना कोणाशी होणार हे इराण आणि चिनी ताइपे यांच्यात होणाऱ्या सेमी फायनल सामन्यानंतर स्पष्ट होईल. भारतीय महिला संघ हा एशियन गेम्समध्ये लागोपाठ सुवर्णपदक जिंकण्याच्या लक्ष्यापासून खूप जवळ आहे.