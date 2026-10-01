/Asian Games 2026 : भारत - पाकिस्तान मध्ये होणार सुवर्णपदकासाठी लढत; कधी, कुठे होणार सामना?

Asian Games 2026 Cricket Mens IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान हे संघ जेव्हा जेव्हा मैदानात समोरासमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष हे या सामन्याकडे लागलेलं असतं. एशियन गेम्स 2026 मध्ये झालेल्या सेमी फायनल 1 सामन्यात पाकिस्तानने बांगलादेशवर 6 विकेटने विजय मिळवला तर सेमी फायनल 2 मध्ये भारताने श्रीलंकेला 124 धावांनी बाद केलं. त्यामुळे भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांनी फायनलमध्ये धडक दिली असून आता क्रिकेट विश्वाला एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात फायनल सामना पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही संघांमध्ये शनिवार 3 ऑक्टोबर रोजी सुवर्णपदकाची लढाई होणार आहे.
एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारत विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात सेमी फायनलचा सामना पार पडला. या सामन्यात सुरुवातीला भारताने फलंदाजी करून 7 विकेट गमावून 169 धावा केल्या. तसेच श्रीलंकेला विजयासाठी 170 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात श्रीलंका अयशस्वी ठरली. श्रीलंकेला भारतीय गोलंदाजांनी 45 धावांवर ऑलआउट केलं. भारताकडून फलकंदाजीत सर्वाधिक धावा 80 धावा ईशान किशनने केल्या तर वैभव सूर्यवंशीने 38 धावांची कामगिरी केली. तर जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल आणि अभिषेक शर्मा या तिघांनी श्रीलंकेच्या प्रत्येकी 2 विकेट घेतल्या. तर श्रीलंकेच्या तीन फलंदाजांना भारतीय संघाने रन आउट केले.
शनिवार 3 ऑक्टोबर रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात क्रिकेट स्पर्धेचा फायनल सामना रंगणार आहे. या सामन्यात विजेत्या संघाला सुवर्णपदक मिळेल, तर उपविजेत्या संघाला रौप्य पदक मिळेल. 2023 मध्ये झालेल्या एशियन गेम्स स्पर्धेत टीम इंडियाने सुवर्णपदक जिंकले होते. त्यामुळे आता पाकिस्तान विरुद्ध भारतीय संघ त्यांचं सुवर्णपदक कायम ठेवण्यासाठी भिडणार आहे.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात एशियन गेम्स 2026 मध्ये होणारा फायनल सामना टीव्हीवर सोनी चॅनलवर पाहायला मिळेल. तर वेबसाईट आणि ऍपवर हा सामना सोनी लीव्हवर पाहायला मिळेल.
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), श्रेयस अय्यर (कर्णधार), ईशान किशन, टिळक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
साहिबजादा फरहान (कर्णधार), सॅम अयुब, उस्मान खान (विकेटकिपर), माझ सदाकत, हसन नवाज, अब्दुल समद, अराफत मिन्हास, अहमद दानियाल, मोहम्मद वसीम जूनियर, अबरार अहमद