/एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुद्धा मोहसिन नक्वीच्या हस्ते दिलं जाणार गोल्ड मेडल? फायनलनंतर पुन्हा ड्रामा होणार

Asian Games 2026 : जपानच्या नागोयामध्ये एशियन गेम्स 2026 चं आयोजन करण्यात आलं असून शनिवार 19 सप्टेंबर रोजी याची ओपनिंग सेरेमनी पार पडली. जिथे भारताकडून मनू भाकर आणि पवन सहरावत हे ध्वजवाहक बनले. एशियन गेम्स 2026 मध्ये क्रिकेट खेळाचा सुद्धा समावेश करण्यात आलेला असून महिला आणि पुरुष संघाचे सामने खेळवले जातील. नुकत्याच झालेल्या महिला आशिया कप 2026 मध्ये टीम इंडियाच्या महिला संघाने फायनलमध्ये श्रीलंकेला पराभूत करून स्पर्धेचं विजेतेपद पटकावलं. मात्र टीम इंडियाने एशियन क्रिकेट काउन्सिलचे अध्यक्ष आणि पाकीस्तानचे गृहमंत्री असणाऱ्या मोहसिन नक्वीकडून विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. तर मोहसिन नक्वींसुद्धा विजेत्या संघाला आपल्याच हस्ते ट्रॉफी देण्याचा हट्ट सोडला नसल्याने टीम इंडियाच्या महिला संघाला जिंकून सुद्धा विजेतेपदाची ट्रॉफी मिळाली नाही. भारतीय पुरुष क्रिकेट संघाकडून 2025 मध्ये सुद्धा असंच घडलं होतं. आशिया कपमध्ये झालेका हाच वाद पुन्हा एशियन गेम्स 2026 मध्ये पाहायला मिळू शकतो.
आशिया कपमध्ये झालेल्या ड्राम्यानंतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुद्धा ड्रामा करू शकतात. भारतीय महिला आणि पुरुष संघाने मागील एशियन गेम्स 2026 मध्ये सुद्धा गोल्ड मेडल जिंकले होते. यंदा सुद्धा भारतीय संघ इतर संघांच्या तुलनेनं वरचढ असून यंदा पुन्हा एकदा दोन्ही संघ गोल्ड मेडलला गवसणी घालू शकतात. मात्र इथेच गोष्टीला एक वेगळं वळण मिळण्याची शक्यता आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार पुन्हा एकदा मोहसिन नक्वीला मेडल सेरेमनीमध्ये बोलवलं जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे.
ओसीए (OCA) चे नियम आणि भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशन (IOA) मधील वरिष्ठ सूत्रांच्या माहितीनुसार जर कतारचे ओसीए अध्यक्ष शेख जोआन बिन हमद अल थानी यांनी ही जबाबदारी अधिकृतपणे नक्वी यांच्यावर सोपवली तर भारतीय खेळाडूंनी त्यांच्याकडून मेडल स्वीकारणे अपेक्षित असेल. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार असं न केल्यास ती क्रीडा स्पर्धा, ओसीए आणि त्यांच्या अधिकृत प्रतिनिधींचा अपमान मानले जाईल आणि त्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.
बीसीसीआयचे सेक्रेटरी देवजीत सैकियाने म्हटलं की, ' सध्या आमचं पूर्ण लक्ष हे फक्त सामन्यांवर आहे. संघाला आधी पोडियमपर्यंत पोहोचावं लागेल. मग आम्ही त्यावेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन मग कोणताही निर्णय घेऊ. जेव्हा ती वेळ येईल तेव्हा आम्ही त्यावर बोलू. बोर्ड आणि खेळाडूंचं लक्ष आता फक्त सामना जिंकण्यावर असायला हवं. अजून घडलेल्या कोणत्याही गोष्टीवर आम्हाला भाष्य करायचे नाही.
OCA संविधान आणि नियमांच्या कलम 66 अंतर्गत, विजय आणि मेडल डिस्ट्रिब्युशन सेक्शनमध्ये हे सांगण्यात आलं आहे की विजेत्या संघाला OCA चे अध्यक्ष मेडल देतात. अध्यक्षांना ही जबाबदारी OCA च्या इतर सदस्यांकडे सोपवण्याचा अधिकारही आहे. नियमांमध्ये पुढे असेही नमूद केले आहे की, क्रीडा स्पर्धांमधील विजय सोहळ्यांदरम्यान कोणत्याही प्रकारचे निदर्शन किंवा व्यावसायिक, राजकीय, धार्मिक अथवा वांशिक प्रचार करण्यास परवानगी नाही.