मोठी बातमी! 'वैभव'शाली पर्वाची सुरुवात; सुर्यवंशीची टीम इंडियात एन्ट्री; गिल, सूर्या Out

No Suryakumar Yadav or Shubman Gill BCCI Team: भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने तयार केलेल्या खेळाडूंच्या यादीमध्ये केवळ सूर्यकुमारच नाही तर शुभमन गिलचाही समावेश नाही.
No Suryakumar Yadav or Shubman Gill BCCI Team: इंडियन प्रीमिअर लीग म्हणजेच आयपीएलच्या यंदाच्या पर्वातील कामगिरीचा परिणाम भारताच्या मुख्य टी-20 संघाच्या निवडीवर होणार असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. ही शक्यता खरी निघाली असून आपल्या तुफान फलंदाजीने सर्वांनाच आश्चर्यचकित करणारा 15 वर्षीय वैभव सुर्यवंशी सर्वांच्याच नजरेत भरला आहे. वैभवच्या कामगिरीची दखल थेट भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने म्हणजेच बीसीसीआयने घेतली आहे. 19 सप्टेंबर ते 4 ऑक्टोबरदरम्यान जपानमध्ये होणाऱ्या स्पर्धेसाठी वैभवची निवड केली आहे. जपानमधील नागोया शहरात आशियाई क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच आशियाड स्पर्धा होत असून भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेनं म्हणजेच आयओएने 30 पुरुषांचा समावेश असलेल्या संभाव्य खेळाडूंची यादी पाठवली आहे. यामध्ये वैभवच्या नावाचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे टी-20 संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि कसोटी तसेच एकदिवसीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिलचं नाव वगळण्यात आलं आहे. म्हणजेच या दोन अनुभवी खेळाडूंऐवजी बीसीसीआयने वैभव सुर्यवंशीला प्राधान्य दिलं आहे.
वेस्ट इंडिजविरुद्धची भारताची मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटची मालिका आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेचे वेळापत्रक एकाच वेळी येत आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या मालिकेत 27 सप्टेंबर ते 17 ऑक्टोबरदरम्यान मर्यादित षटकांचे तीन वनडे आणि पाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय असे आठ सामने खेळवले जाणार आहेत. शुभमन गिल या मालिकेत वनडे सामन्यांमध्ये संघाचे नेतृत्व करणार आहे.
तर जपानमधील आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुषांचे क्रिकेट सामने 24 सप्टेंबर ते 3 ऑक्टोबरदरम्यान होणार आहेत. यामुळे बीसीसीआयच्या सिलेक्टर्सला दोन संघ तयार करण्यासाठी खेळाडूंचा गट तयार करावा लागला. त्यामुळेच भविष्यातील विचार करुन वैभव सुर्यवंशीला संधी देण्यात आली आहे. 2028 चे ऑलिम्पिक आणि आगामी टी-20 विश्वचषकासाठी सूर्यकुमार यादव बीसीसीआयच्या योजनांचा भाग नसल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखालीच भारताने नुकताच झालेला टी-20 वर्ल्डकप जिंकला आहे.
यशस्वी जयसवाल, श्रेयस अय्यर, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, संजू सॅमसन (यष्टिरक्षक), ऋतुराज गायकवाड, ऋषभ पंत (यष्टिरक्षक), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल, खलील अहमद, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल रॉय, आयुष बडोनी, रवी बिश्नोई, शाहबाज अहमद, विपराज निगम, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, यश ठाकूर.