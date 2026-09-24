/खेळाडूच्या दुखापतीमुळे मिळाली संघात संधी, रोशिबिना देवीने रौप्य पदक मिळवून रचला इतिहास

Roshibina Devi Asian Games 2026 : एशियन गेम्स 2026 मध्ये रोशिबिना देवी हिने भारताला रौप्य पदकाची कमाई करून दिली आहे. रोशिबिना देवीने वुशूमध्ये महिलांच्या 60 किलोच्या इव्हेंटमध्ये भारतासाठी रौप्य पदक जिंकले. फायनलमध्ये मणिपूरमध्ये राहणाऱ्या या 25 वर्षीय भारतीय वुशू खेळाडूचा सामना चीनच्या झांग जियाऊ सोबत होता. फायनल सामन्यात रोशिबिनाला 0-2 च्या पराभवाचा सामना करावा लागला. फायनल सामन्यातच्या निकालासह रोशिबिना देवीने रौप्य पदकाला गवसणी घातली आहे.
रोशिबिना देवी फायनल जिंकून शकली नाही, त्यामुळे तिला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. मात्र एशियन गेम्स स्पर्धेत पदकांची हॅट्रिक करून तिने इतिहास रचला. एशियन गेम्स स्पर्धेत वुशू प्रकारात पदकांची हॅट्ट्रिक साधणारी ती पहिली भारतीय खेळाडू ठरली आहे. 2026 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेत रौप्यपदक जिंकणाऱ्या रोशिबिना देवी यांनी 2023 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेतही रौप्यपदक जिंकले होते. त्याआधी, त्यांनी 2018 च्या एशियन गेम्स स्पर्धेत कांस्यपदक मिळवले होते.
महत्वाची गोष्ट अशी की रोशिबिना देवीला एशियन गेम्समध्ये मागच्या तिन्ही वेळा चिनी खेळाडूकडूनच पराभव मिळाला आहे. हांगझोऊ एशियन गेम्स स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत जसा तिला चिनी प्रतिस्पर्ध्याकडून पराभव पत्करावा लागला, तसेच त्याआधीच्या दोन एशियन गेम्समध्येही चिनी प्रतिस्पर्ध्यांचे आव्हानच रोशिबिनासाठी अडथळा ठरले होते.
आइचा नगोया एशियन गेम्स 2026 मध्ये भारताच्या खात्यात रौप्य पदकाची भर घालणारी रोशिबिना देवी ही मणिपूरची दुसरी खेळाडू होती. तिच्याआधी मीराबाई चानू यांनीही रौप्यपदक जिंकले होते. मात्र नशिबाने संधी दिली नसती तर रोशिबिनासाठी हे साध्य करणे सोपे नसते. एशियन गेम्स 2026 मध्ये वुशू संघात रोशिबिना देवीचं सिलेक्शन झालेलं नव्हतं. तिला संधी तेव्हा मिळाली जेव्हा दिव्यांशु चौधरी दुखापतग्रस्त झाला. त्यामुळे नशिबाने रोशिबिनाला संघात संधी मिळाली.