/आशिया गेम्स 2026 साठी स्पर्धेचे वेळापत्रक जाहीर! नव्या फारमॅटमध्ये होणार स्पर्धा, वाचा सविस्तर

Asia Games Cricket schedule : आशिया खेळ सुरु होणार आहेत, त्यासाठी भारतीय टी20 संघाची जोरदार तयारी सुरु झाली आहे. भारताचे दोन्ही क्रिकेट संघ म्हणजेच महिला संघ आणि पुरुष संघ हे आशिया खेळांसाठी मागील काही दिवसांपासून सराव करत आहे. टीम इंडियाचा महिला संघाची स्पर्धा ही 28 ऑगस्टपासून सुरु होणार आहे. आता आशिया गेम्स पुरुष संघाचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. आता भारताचा संघ हा कधी आणि कोणासोबत सामने खेळणार यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
आशिया गेम्समध्ये सुरुवातीला 2 गट खेळणार आहेत, यामध्ये एक गटामध्ये तीन संघ असणार पहिल्या गटामध्ये अफगाणिस्तान, जपान, नेपाळ या संघामध्ये स्पर्धा होणार आणि दुसऱ्या गटामध्ये हॅागकॅाग, मलेशिया आणि ओमान हे संघ आहेत. दोन्ही गटातील पहिले दोन संघ क्वाटरफायनलसाठी खेळतील. भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि श्रीलंका या चार संघानी क्वाटरफायनलमध्ये प्रवेश केला आहे. आता या संघामध्ये कशी स्पर्धा होणार?
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली भारताचा संघ आशिया गेम्स खेळताना दिसणार आहे, अनेक युवा खेळाडूसह टीम इ्ंडिया या स्पर्धेमध्ये खेळताना दिसेल. नुकत्याच झालेल्या इंग्लंडविरुद्ध मालिकेमध्ये पदार्पण करणारा वैभव सूर्यवंशी देखील संघाचा भाग आहे.
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श्रेयस अय्यर (कर्णधार), तिलक वर्मा (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी.